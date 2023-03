Mediaset se vuelve a reír de Paz Padilla: despedida por enésima vez

Lo de Paz Padilla con Mediaset ya es un meme.

El programa de la noche de los sábados en Telecinco, ‘Déjate querer’, tendrá el día 1 de abril su última emisión. El programa conducido por Paz Padilla ha sido cancelado y la cadena busca ya nuevos contenidos para el sábado.

La razón es obvia: unas audiencias pésimas. En febrero de 2023, el programa regresó a la parrilla de Telecinco con Paz Padilla a la cabeza después de la etapa de Toñi Moreno como presentadora.

Las cinco entregas de Padilla han conseguido datos muy pobres incluso para Telecinco (13%, 10.1%, 9.2%, 10.3% y 8.3%). Al final, sólo se emitirán siete programas, tal y como adelantó en Twitter Marc Casasola y confirmó después el portal verTele.

La pregunta es: ¿Qué formato le sustituirá? Según el mencionado medio, desde hace unos días, Mediaset ya está promocionando ‘Got Talent: All Stars’, que podría ser un buen candidato a la noche del sábado, o a la noche del viernes y trasladar el Deluxe una vez más al sábado.

Paz Padilla, el regreso frustrado

El 1 de marzo de 2022, se confirmó que Mediaset había despedido a Paz Padilla después de que esta abandonase su puesto de trabajo el 20 de enero de 2022 tras una monumental bronca con Belén Esteban.

La de Paracuellos se enfrentó a la humorista por el tema de las vacunas contra el coronavirus e insinuó que Paz no se había vacunado.

En un comunicado oficial, el grupo de comunicación puso como excusa para el despido, el hecho de que Paz abandonase su puesto de trabajo hora y media antes de que acabase el programa, algo sorprendente si tenemos en cuenta que, cada día, colaboradores y presentadores de ‘Sálvame’ se marchan enfadados por cualquier cosa y no les despiden por ello.

Paz demandó entonces a la empresa por despido improcedente.

El 10 de junio de 2022, el grupo de comunicación lanzó una nota de prensa en la que informaba que había retomado la relación laboral que le unía con Paz Padilla, y que se mantendrá en los mismos términos que la humorista andaluza firmó unos meses antes de su despido este mes de enero.

Tras meses sin proyectos, Paz regresó con ‘Déjame querer’ y no ha funcionado.

Teniendo en cuenta los cambios que está sufriendo Mediaset y el giro de programación que quieren darle la nueva directiva, no sería de extrañar que un personaje como Paz Padilla no vuelva a aparecer en pantalla. No sería la primera a la que mantienen en el ‘banquillo’ mientras esperan a que acabe el contrato.