Ana Obregón presenta a su nieta, Ana Sandra, y asegura que quiere tener más niños

Sí, los rumores eran ciertos. La nueva hija de Ana Obregón es, en realidad, su nieta.

Como era de esperar, la revista ‘Hola’ ha publicado, este miércoles 4 de abril de 2023, una exclusiva con Ana Obregón, una semana después de anunciar que la actriz, de 68 años, había vuelto a ser madre gracias a la gestación subrogada en Estados Unidos.

Han sido siete días de auténtico revuelo social, mediático e incluso político en los que se ha debatido sobre los vientres de alquiler o la edad idónea para ser madre y se ha especulado sobre esta recién nacida. ¿Tiene carga genética de Aless Lequio, el hijo fallecido en 2020 de Ana Obregón? La respuesta es sí.

En la portada de la revista ‘Hola’ del miércoles 4 de abril de 2023 se deja todo muy claro: Ana Obregón presenta a su nieta, Ana Sandra, hija de Aless (Lequio).

En la entrevista en exclusiva (es decir, pagada), Obregón deja muy claro que esa niña no es su hija sino que es su nieta que, el día de mañana, le contará que su padre era un “héroe»

Aclara que la decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogad la tomó el día que su hijo murió y que ésta fue la última voluntad de Aless Lequio: formar una familia.

De hecho, la actriz, al ser preguntada por si hubiese preferido tener un “niño” (¡!) responde que aún hay tiempo puesto que “Aless quería tener cinco hijos”. Es decir, Obregón estaría dispuesta repetir el proceso las veces que fueran necesarias puesto que, según ella, ya la falló “una vez” a su hijo.

Además, asegura que la niña dormirá en la habitación de Aless ya que este la deseaba muchísimo “desde el cielo”.

También aclara que la niña es “legalmente” su hija, ya que la ha adoptado y que tiene doble nacionalidad.

Antes de saber todo esto, en la Sala VIP de Periodista Digital entrevistamos a la psicóloga Lara Ferreiro, quien nos las claves de lo que para ella es “la noticia del siglo” y todo un cambio de paradigma.

Según la experta, lo delicado de la situación de Ana Obregón serían las razones que le han llevado a ser madre por segunda vez:

Lo más traumático que le puede pasar a un ser humano es perder a un hijo. Debemos empatizar con ella. Fruto de todo ese duelo no resuelto y de esa soledad ha tomado esta decisión que mucha gente va a tildar de irresponsable o de egoísta. (…) Al final, Ana Obregón podría tener un duelo no resuelto y podría tener lo que se llama el amor por sustitución. (…) Esto es como cuando en terapia de pareja se dice lo de ‘un clavo saca a otro’ pero siempre decimos que se pueden enquistar los dos clavos y no suele funcionar. Esto, llevado a la maternidad, podría ser lo que ha hecho Ana Obregón.