Alessandro Lequio machaca a Ana Obregón de la manera más elegante y definitiva

A veces, el silencio es más revelador que las palabras.

Alessandro Lequio ha dicho más de lo que pretendía al hablar de su nieta y nueva hija de Ana Obregón.

Como era de esperar, la revista ‘Hola’ publicó, el miércoles 4 de abril de 2023, una exclusiva con Ana Obregón, una semana después de anunciar que la actriz, de 68 años, había vuelto a ser madre gracias a la gestación subrogada en Estados Unidos.

Fueron siete días de auténtico revuelo social, mediático e incluso político en los que se ha debatido sobre los vientres de alquiler o la edad idónea para ser madre y se ha especulado sobre esta recién nacida. ¿Tiene carga genética de Aless Lequio, el hijo fallecido en 2020 de Ana Obregón? La respuesta es sí.

En la portada de la revista ‘Hola’ del miércoles 4 de abril de 2023 se deja todo muy claro: Ana Obregón presenta a su nieta, Ana Sandra, hija de Aless (Lequio).

En la entrevista en exclusiva (pagada, dicen, con una “millonada”), Obregón dejó muy claro que esa niña no es su hija sino que es su nieta y que, el día de mañana, le contará que su padre era un “héroe”.

Aclaró que la decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada la tomó el día que su hijo murió y que ésta fue la última voluntad de Aless Lequio: formar una familia. Esto, dice la actriz, se lo confesó el joven, días antes de morir, a ella y a su padre, Alessandro Lequio

Y es el conde italiano el otro gran protagonista de la historia. El colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ siempre ha optado por el silencio, incluso cuando en 2020 murió su hijo.

Lo que Lequio no dijo

Pero a veces hay que leer entre líneas. Lequio, el 10 de abril de 2023 tenía mucha tela que cortar: tenía que responder a la última entrevista de su ex, en la que confirmaba que su hija era, en realidad, su nieta.

Lequio quiso dejar claro que no quería hablar del tema, que, una vez más, iba a guardar silencio y que el “silencio es la nada, no se puede interpretar”. No es del todo cierto por varios motivos.

Primero, ese día Lequio sí dijo cosas relevantes. Primero, aseguró que toda esta situación le causaba una “pena terrible”.

Pero, lo más revelador llegó cuando el italiano dijo:

No soporto que mi hijo esté otra vez en el foco mediático. Me da pena y rabia. Yo nunca he hablado, nunca por el profundo respeto que le tengo a mi hijo y porque sé que a él no le gustaría que hablara.

A Aless no le gustaría que hablaran de él y sin embargo Ana Obregón lo hace y lo mercantiliza.

Y quién ha puesto el foco otra vez en el joven fallecido ha sido su madre.

Además, si Lequio no quisiera polémicas, diría si es verdad o no lo de la última voluntad de su hijo. Silencio es decir nada, y no es el caso.