La ‘bajada de pantalones’ de Mercedes Milá ante William Levy: “Si un hombre hace eso va preso”

A Mercedes Milá le pone el actor William Levy, tanto que lo suyo ha rozado el acoso y el protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ se ha pronunciado al respecto. La presentadora no ha tenido más remedio que aceptar que su comportamiento ha sido vergonzoso y que por ser mujer se le ha perdonado.

En septiembre de 2022 se emitió en Movistar+ una entrevista que Mercedes Milá le hizo al actor William Levy ante cientos de fans.

La presentadora dejó de lado su profesionalidad y se rindió ante los atractivos de la estrella de ‘Café con aroma de mujer’. Se pasó, pues, una hora intentando tocarle, piropeándole y babeando por él.

Claro, como es mujer, nadie le dijo nada aunque, sinceramente, la entrevista es bastante incómoda de ver.

Han pasado los meses y el 20 de abril de 2023, y Levy presentó en Madrid su nueva serie para Movistar+ ‘Montecristo’ (por cierto, la ficción es, fácilmente, una de las tres peores series de la historia de nuestro país. No exagero).

El cubano fue preguntado por cómo es su relación actual con la periodista catalana y él aseguró que no se lleva mal con ella, que no se sintió “acosado sexualmente” pero que cree que la situación no se podría haber dado a la inversa.

Si lo que ella hizo lo hubiera hecho un hombre, va preso. Entonces, estamos mal. Tenemos que respetarnos y cuidarnos. Ahora, para mí no fue nada malo. Yo estoy bien con ella y nos llevamos muy bien. Y me abraza y es algo normal. Para mí es normal. No lo veo algo malo. No puedo decir que me sentí acosado sexualmente.

Mercedes Milá, que no se corta nunca, respondió a su adorado actor en un vídeo en Instagram en el que le daba la razón a Levy:

Lo que has dicho es rigurosamente cierto. Si la entrevista que yo te hice se la hubiera hecho un hombre a una mujer, tú dices que ‘estaría preso’. Bueno, preso no, pero desde luego lo hubieran puesto a parir, segurísimo. En cambio, yo me permitir darte un masaje en el cuello y darte besos.

Levy también respondió a la queja de Milá cuando aseguró, meses antes, que el actor no le respondía a los mensajes:

Tengo problemas en mi vida y mil cosas que me están pasando. Mi vida no depende de ella ni de nadie más. Depende de mí y de mis hijos. No puedo vivir pendiente de si alguien se molesta si no la llamo. Si se molesta, es su problema. Milá es una persona muy bella, pero tiene que entender que yo no me molesto si ella no me llama. La quiero mucho, pero tengo cosas en mi vida.

Sobre este punto, la catalana aseguró que: