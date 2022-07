“¡Me la sopla!”: la guerra entre Mercedes Milá y Kiko Matamoros se recrudece

Esto sí que es una lucha de Titanes en toda regla. Mercedes Milá y Kiko Matamoros están a la gresca.

Todo comenzó durante el paso de Kiko Matamoros por ‘Supervivientes’, un reality en el que el colaborador de ‘Sálvame’ se mostró, además de vago, muy machista e incluso racista y agresivo.

Pero Kiko se derrumbó en la prueba de de ‘El puente de las emociones’ y desde sus stories de Instagram, la mítica periodista, Mercedes Milá dijo:

Ese Kiko me enseñó una cara nueva y me hizo verle con otros ojos. Fue extraordinario. No sé si llega a tiempo de recomponer su familia y a algunos de sus amigos, pero seguro que sus padres, desde ese cielo deseado por todos, sonrieron y entendieron cada una de sus palabras pidiendo perdón