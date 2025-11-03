Subsuelo, el thriller psicológico de Fernando Franco, gana el Premio a Mejor Guion en Seminci

Subsuelo, el cuarto largometraje del director Fernando Franco (La consagración de la primavera, La herida), ha tenido su presentación en la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) y recientemente ha obtenido el Premio «Miguel Delibes» a Mejor Guion, un galardón otorgado al trabajo del propio cineasta que también escribe el guion junto a Begoña Arostegui (La consagración de la primavera, Yo, El cambio de rueda). Este reconocimiento llega antes del estreno comercial en cines de la película, que llega el 7 de noviembre.

Con Subsuelo, el reconocido director (Goya a Mejor Dirección Novel por La herida) se adentra por primera vez en el género del suspense, adaptando la novela homónima de Marcelo Luján (Premio Dashiell Hammett en la Semana Negra de Gijón). El premiado guion en Seminci ha sido escrito por el propio Fernando Franco junto a Begoña Arostegui y, a través de una atmósfera opresiva, explora los silencios, mentiras y tensiones soterradas bajo la superficie del seno de una familia marcada por un desgraciado suceso. Además, destaca por un cuidado estudio de la psicología de personajes, rasgo característico de la filmografía del cineasta.

Los protagonistas de Subsuelo son los actores emergentes Julia Martínez (La promesa) y Diego Garisa (Bienvenidos al Edén). Junto a ellos encabezan el reparto Nacho Sánchez (Mantícora, Diecisiete) nominado a dos Premios Goya, Sonia Almarcha (El buen patrón, El Reino) también nominada al Premio Goya, e Itzan Escamilla (Élite), entre otros.

«Estamos muy felices con este galardón. Recibir un reconociendo por tu trabajo, en este caso por un guion al que le hemos puesto muchísima dedicación y cariño, siempre es un tremendo honor, y más cuando competíamos en una sección oficial plagada de trabajos fantásticos de cineastas que admiramos tanto», Fernando Franco y Begoña Arostegui.

Es una producción de LAZONA, Kowalski Films, Ferdydurke Films y Blizzard Films AIE. Cuenta con la participación de RTVE, EiTB, Canal Sur y Movistar +; y con la financiación del ICAA – Gobierno de España y el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Elle Driver se encarga de las ventas internacionales y la distribución en España corre a cargo de La Aventura y LAZONA Pictures.

Sinopsis:

Eva y Fabián son dos hermanos mellizos a punto de cumplir la mayoría de edad. Una noche de verano se verán involucrados en un trágico accidente. Las circunstancias concretas son, sin embargo, opacas y tan sólo parecen conocerlas ambos hermanos y Mabel, su madre.