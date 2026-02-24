Los Premios PLATINO XCARET revelan el cartel oficial de su XIII edición

Los Premios PLATINO XCARET han desvelado el cartel oficial de su 13ª edición, una imagen inspirada en la esencia misma de los galardones y en el esplendor natural de su sede: la Riviera Maya. La pieza sitúa en el centro al emblemático trofeo PLATINO, símbolo del reconocimiento a la excelencia en cine y series, fusionándolo con los elementos identitarios del entorno mexicano en una composición emocional y fácilmente reconocible.

“El cartel es una oportunidad de dar forma visual a una comunidad creativa enorme, diversa y con una calidad audiovisual extraordinaria”, explicó Guillermo Alvite, director de arte y autor de la obra junto al diseñador Ricardo Díaz Reboso. “Pretendemos que sea un punto de encuentro entre culturas y un homenaje al talento iberoamericano capaz de contar historias universales desde sus propias identidades”, agregó.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó la relevancia del cine y la cultura como motores de desarrollo:

“Apoyar la industria audiovisual es una prioridad estratégica. El arte no solo enriquece el espíritu, también proyecta nuestra identidad al mundo y fortalece el turismo, el mayor impulsor del Caribe Mexicano”.

El cartel transmite la atmósfera de celebración y encuentro que caracteriza a los Premios PLATINO.

Agua, luz y color se entrelazan como metáforas del paisaje de la Riviera Maya y de la diversidad cultural iberoamericana, generando una composición que conjuga elegancia, emoción y simbolismo.

Realizado mediante técnicas digitales de composición, modelado y tratamiento de imagen, el diseño recrea la sensibilidad de un fotograma cinematográfico. Su equilibrio entre modernidad y refinamiento refuerza la identidad visual de los Premios PLATINO XCARET y el espíritu de esta nueva edición, que volverá a reunir en México a las grandes figuras del audiovisual iberoamericano.

“Eventos internacionales como este demuestran que somos mucho más que sol y playa. Somos creatividad, somos cultura. Quintana Roo abre nuevamente sus brazos para recibir a los grandes talentos del cine iberoamericano en su casa”, concluyó Lezama.