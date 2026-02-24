  • ESP
Los Premios PLATINO XCARET revelan el cartel oficial de su XIII edición

El cartel, elaborado por los artistas Guillermo Alvite y Ricardo Díaz Reboso, fusiona la imagen del trofeo como símbolo del audiovisual iberoamericano con la identidad natural y cultural de la Riviera Maya

Los Premios PLATINO XCARET han desvelado el cartel oficial de su 13ª edición, una imagen inspirada en la esencia misma de los galardones y en el esplendor natural de su sede: la Riviera Maya. La pieza sitúa en el centro al emblemático trofeo PLATINO, símbolo del reconocimiento a la excelencia en cine y series, fusionándolo con los elementos identitarios del entorno mexicano en una composición emocional y fácilmente reconocible.

“El cartel es una oportunidad de dar forma visual a una comunidad creativa enorme, diversa y con una calidad audiovisual extraordinaria”, explicó Guillermo Alvite, director de arte y autor de la obra junto al diseñador Ricardo Díaz Reboso. “Pretendemos que sea un punto de encuentro entre culturas y un homenaje al talento iberoamericano capaz de contar historias universales desde sus propias identidades”, agregó.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó la relevancia del cine y la cultura como motores de desarrollo:

“Apoyar la industria audiovisual es una prioridad estratégica. El arte no solo enriquece el espíritu, también proyecta nuestra identidad al mundo y fortalece el turismo, el mayor impulsor del Caribe Mexicano”.

El cartel transmite la atmósfera de celebración y encuentro que caracteriza a los Premios PLATINO.

Agua, luz y color se entrelazan como metáforas del paisaje de la Riviera Maya y de la diversidad cultural iberoamericana, generando una composición que conjuga elegancia, emoción y simbolismo.

Realizado mediante técnicas digitales de composición, modelado y tratamiento de imagen, el diseño recrea la sensibilidad de un fotograma cinematográfico. Su equilibrio entre modernidad y refinamiento refuerza la identidad visual de los Premios PLATINO XCARET y el espíritu de esta nueva edición, que volverá a reunir en México a las grandes figuras del audiovisual iberoamericano.

“Eventos internacionales como este demuestran que somos mucho más que sol y playa. Somos creatividad, somos cultura. Quintana Roo abre nuevamente sus brazos para recibir a los grandes talentos del cine iberoamericano en su casa”, concluyó Lezama.

