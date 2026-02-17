Profesionales de Marvel y ganadores de Emmy participarán en FanMedia Con, que reunirá a más de 120 creadores digitales

FanMedia Con celebrará del 20 al 22 de marzo su primera edición con un programa que reunirá a más de 120 creadores digitales y profesionales de la industria audiovisual vinculados a producciones como Deadpool & Wolverine, The Mandalorian, Man of Steel o la trilogía de The Hobbit.

El festival contará con la participación de especialistas en acción, efectos visuales y maquillaje premiados internacionalmente. Entre ellos, el stuntman Dany Ramos, integrante de equipos de rodaje del universo Marvel; el artista de prótesis Pepe Mora, ganador de un Emmy por su trabajo en The Mandalorian; y el supervisor de efectos visuales Rafa Zabala, también galardonado con un Emmy.

En el ámbito del VFX participará igualmente Carolina Jiménez, profesional con experiencia en grandes producciones internacionales como Man of Steel y The Hobbit, que abordará la evolución de los efectos especiales desde los procesos físicos hasta la integración digital y el CGI contemporáneo o Franco Carlesimo, uno de los mejores artistas y diseñadores 3 D que compartirá su proceso creativo.

El evento incorporará también un bloque dedicado a narrativa audiovisual y análisis cinematográfico, así como encuentros con actores de doblaje como Alfonso Vallés —voz de Solid Snake en Metal Gear Solid—, poniendo el foco en los distintos engranajes que sostienen la producción y la experiencia cinematográfica.

La dimensión artística del encuentro estará representada por el hiperrealismo de Rubén Belloso, que pintará en directo ante el público, y por la presencia de Kryptonia Collectibles, la exposición de espectaculares piezas de coleccionismo vinculadas al cine.

El encuentro incorporará también un concierto sinfónico dedicado a grandes bandas sonoras, interpretado por la Orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo, que llevará al público del festival la experiencia de escuchar en directo la música que define el imaginario del cine contemporáneo.

FanMedia Con concreta su propuesta en el ámbito del cine, la música y el arte dentro de una programación que, sumando todas sus áreas, reúne a creadores y profesionales que superan los 102 millones de seguidores en redes sociales. El festival reafirma así su modelo cultural, que rompe con la compartimentación tradicional de contenidos y refleja la manera en que las nuevas generaciones consumen cultura, combinando experiencia presencial, industria creativa y la comunidad digital.

FanMedia Con está organizado por TheCorvusClan S.L. y se celebrará del 20 al 22 de marzo de 2026 en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo. El proyecto se completa con una plataforma digital propia que mantendrá activa la comunidad antes y después del evento presencial. Las entradas ya están disponibles con distintas modalidades pensadas para todo tipo de público y se podrán adquirir desde la propia plataforma FanMedia y desde www.vivaticket.es.