Rocío Flores reabre la herida familiar en su regreso a Telecinco: «Pensaba que mi padre se iba a suicidar»

Fuerte y lacrimógeno.

¡Ten hijos para esto!

Y explica que, durante todo este tiempo, ha actuado «en piloto automático»: «Es como si me apuñalases a corazón abierto y yo no sintiera nada«.

La expectación era máxima.

El plató de Telecinco volvía a llenarse de murmullos y miradas fijas en la pantalla cuando, tras tres años de ausencia, Rocío Flores reaparecía en ¡De Viernes!.

Su testimonio no defraudó: lágrimas, reproches y confesiones crudas que reactivaron el culebrón familiar más mediático del país.

A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, el regreso televisivo de la nieta de Rocío Jurado se convierte en el evento rosa de la temporada.

Y es que la joven, alejada del foco desde que la docuserie de su madre, Contar la verdad para seguir viva, sacudió los cimientos de la familia, ha vuelto a sentarse frente a las cámaras para ajustar cuentas y abrir, otra vez, la herida maternofilial más famosa de la televisión española.

El caso de Rocío Flores ilustra cómo la televisión puede ser, para algunos, un espacio de desahogo, pero también de exposición brutal. Su testimonio, lejos de cerrar heridas, reabre el debate sobre los límites de la vida privada y el impacto emocional que puede tener la fama en la juventud.

Mientras tanto, ¡De Viernes! arranca temporada con récord de interés y una audiencia pegada a la pantalla, expectante ante el próximo capítulo de una historia familiar que parece no tener fin. Porque en el universo mediático español, hay culebrones que nunca se agotan.

Una entrevista marcada por la emoción y el distanciamiento

El regreso de Rocío Flores a la televisión no ha sido casual. Su participación en ¡De Viernes!, presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, marca el pistoletazo de salida para la nueva temporada del programa. En su entrevista, la joven no escatimó en detalles sobre su tormentosa relación con Rocío Carrasco.

Entre lágrimas, admitió: “No tengo recuerdos bonitos de mi madre, he gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado ni por asomo, que a día de hoy no espero nada de ella. Ella es la que ha decidido no estar, me ha destrozado la vida, pero sigue siendo mi madre”. Una frase demoledora que resume el abismo que separa a madre e hija.

Durante la conversación, Rocío reconoció haber echado de menos la figura materna en momentos clave de su vida, pero confesó que la distancia ya no es reparable. “Cualquier hija necesita en su vida a su madre, claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, claro que me sigue haciendo falta”, expresó visiblemente afectada.

La figura de Antonio David Flores: pilar y controversia

Si algo quedó claro en la entrevista es el papel fundamental de Antonio David Flores en la vida de su hija. La joven defendió abiertamente a su padre, asegurando que él nunca se opuso a que recuperase la relación con su madre. “Mi padre nunca se ha opuesto a que yo recupere la relación con mi madre, al revés, siempre me ha dicho que es mi madre”, recalcó ante la audiencia.

La conversación también sacó a la luz uno de los episodios más delicados vividos junto a su progenitor: “Llegó un punto en el que pensaba que mi padre se iba a suicidar, que cualquier día algo iba a pasar, ha sido muy duro”, reveló, mostrando la crudeza de una familia marcada por la polémica y la presión mediática.

Tres años de silencio y una vida entre Málaga y Madrid

Su retorno a la televisión coincide con un cambio de etapa personal. Tras la tormenta mediática que supuso el testimonio de su madre y el despido de su padre de los medios, Rocío Flores optó por refugiarse en Málaga. Ahora, con su vuelta a Madrid, reconoce que quiere “vivir algo diferente, cambiar un poco” y no descarta nuevos proyectos televisivos.

Durante estos años de silencio, la joven ha centrado su vida en su familia y en sus redes sociales, donde se ha mantenido activa, aunque lejos del plató. La entrevista deja claro que la exposición pública sigue pasando factura, pero también que Rocío no rehúye el debate y está dispuesta a hablar de su intimidad en esta nueva etapa.

Curiosidades y datos locos del ‘clan Flores-Carrasco’

Rocío Flores debutó en televisión con apenas 18 años, pero su fama se disparó tras su paso por Supervivientes en 2020.

debutó en televisión con apenas 18 años, pero su fama se disparó tras su paso por Supervivientes en 2020. Su padre, Antonio David Flores , fue uno de los colaboradores más polémicos de Crónicas Marcianas y Gran Hermano VIP, y ahora triunfa en YouTube con un canal propio.

, fue uno de los colaboradores más polémicos de Crónicas Marcianas y Gran Hermano VIP, y ahora triunfa en YouTube con un canal propio. El apodo de “la nieta de La más grande” la persigue en cada aparición pública, aunque ella insiste en marcar distancia con el legado mediático de Rocío Jurado .

. Tras la emisión de la docuserie de su madre, Rocío Flores fue vetada de varios programas de Mediaset durante casi tres años, una situación que ahora parece revertirse con su regreso estelar.

fue vetada de varios programas de durante casi tres años, una situación que ahora parece revertirse con su regreso estelar. En su entorno más cercano, la joven se refiere a Málaga como su “refugio” y a Madrid como “el escenario de los retos”.

Ranking de momentos televisivos más impactantes de Rocío Flores