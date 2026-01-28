Chris Hemsworth rememora sus inicios en El Hormiguero: «Mi motivación era saldar las deudas de mis padres»

Chris Hemsworth ha regresado a El Hormiguero con Pablo Motos, y ha dejado claro el motivo que lo llevó a Hollywood.

El actor australiano creció en un hogar donde, a pesar de tener unos padres maravillosos, la situación económica era complicada.

Observó sus preocupaciones y decidió actuar para aliviarlas. «Mi motivación era saldar las deudas de mis padres, como la hipoteca», confesó sin rodeos.

El artista recordó su trayectoria con gran naturalidad. Comenzó su carrera en producciones australianas como Home and Away. Posteriormente llegó Star Trek y el despegue definitivo con Thor en Marvel. Confirmó que regresará como el Dios nórdico en Avengers Doomsday. «Cada vez pienso que será la última vez, pero siempre logran superar las expectativas».

Su carrera suma más de 12.000 millones en taquilla.

Ahora, está promocionando Ruta de Escape, un homenaje a las películas de acción de las décadas de los 70 y 80. En este filme, interpreta a un ladrón de joyas en las calles de Los Ángeles, mostrando una profundidad emocional notable.

Detalles de Ruta de Escape

Hemsworth se preparó intensamente para este papel:

Conversó con ladrones reales de joyas.

Se basó en personas que tuvieron infancias difíciles, marcadas por el maltrato y el abandono.

Rodó escenas de conducción por las calles reales de LA.

Utilizaron coches de lujo como Cadillac y un Mustang clásico.

«No me dejaron quedarme ninguno, aunque realmente quería el Mustang», bromeó. La película ahonda en la necesidad de fingir para encajar y lo que la gente está dispuesta a hacer por dinero. Él compartió una anécdota divertida de su juventud: corrió desnudo por un campo de fútbol por 50 dólares tras una apuesta durante una noche de copas.

Vida personal

Desde 2010 está casado con Elsa Pataky, y residen en Byron Bay, Australia, lejos del bullicio hollywoodense. Para ellos, la familia, la naturaleza y el deporte son prioridades. Tras conocer su predisposición genética al Alzheimer, decidió cambiar su estilo de vida: ahora se enfoca más en descansar y cuidar su salud mental. Rodó el documental Un viaje para recordar junto a su padre, quien está perdiendo recuerdos debido a la enfermedad. «Reforzó nuestro vínculo, creamos nuevos recuerdos juntos», comentó.

También confesó que admira profundamente a Brad Pitt, tanto que incluso nombró a uno de sus hijos por un personaje interpretado por él.

Hemsworth soltó su única frase en español: «Me cago en la leche». La escuchó muchas veces gracias a su suegro. «Me lo va pegando», dijo entre risas.

Entre las celebridades, Hemsworth brilla por su humildad, incluso ante los escándalos ajenos que rodean Hollywood. No ha estado envuelto en polémicas serias; su atención está centrada en su familia y proyectos sólidos. Su visita a El Hormiguero fue una mezcla perfecta entre risas, confesiones y promoción, recordándonos que detrás del dios del trueno hay un hombre normal preocupado por las cargas familiares.