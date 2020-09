Pantoja alucina con la historia del concursante de 11 años que acude a cantar a Telecinco con su novia y su suegra

Comenzó la segunda gala de ‘Idol Kids’ la noche de este 14 de septiembre de 2020 y la presentación del primer concursante dejó perplejo al jurado.

Cuando Isabel Pantoja le preguntó a Ángel de 11 años con quién había venido y contestó que con sus padres, su novia y su suegra, fue una tremenda sorpresa. El joven confesó que llevaba 4 años con su novia, de nombre Ivi.

«¿Qué os conocisteis, en la guardería?», preguntó el jurado. La verdad es que no pero fue hace cuatro años se conocieron en un cumpleaños. «Estuvimos todo la tarde hablando», aseguró Ángel.

«¡Yo estoy tan contenta porque él tenga esa amiga! Porque al final es eso, una amiga especial», añadió la madre del artista. «Es cariñoso, amable. Eres mi ídolo y lo vas a hacer súper bien», comentó su pequeña novia.

Isabel Pantoja: «Me has gustado muchísimo»

La emoción inundó el escenario cuando Ángel empezó a cantar ‘Arde’, el tema que Alba Reig y María Peláez compusieron para Aitana. La madre y la suegra se emocionaron.

Mira, @Aitanax. Ángel tiene 11 años y nos ha puesto los pelos de punta con ‘Arde’ ❤️ #IdolKids2 https://t.co/qXjop0dV6J pic.twitter.com/LKpAfacwKX — Idol Kids (@idolkidsesp) September 14, 2020

«Qué bien canta tu novio!, le decía Jesús Vázquez a la pequeña.

«Te he visto una voz tan bonita… tan romántico con 11 años. Eres un sol. Me has gustado muchísimo«, comentó Isabel Pantoja. Entonces fue el joven el que empezó a llorar, y Jesús Vázquez llevó a Ivi a escena. Más lágrimas entre besos del jurado a los dos jóvenes.

La votación fue mejor imposible: triple semáforo verde. Así que turno del público, Ángel recibió un apoyo del 92,8%, lo que le posiciona en la parte de arriba del ranking del programa.

«Voz personal, única y delicada», elogió Edurne.