Camilo desvela en El Hormiguero las emociones vividas al presenciar el nacimiento de su segunda hija

La visita de Camilo a El Hormiguero no dejó indiferente a nadie.

Acostumbrado a compartir su música y su energía positiva, el artista colombiano se abrió como pocas veces para hablar de uno de los momentos más intensos de su vida: el nacimiento de su segunda hija, Amaranto.

En una charla distendida con Pablo Motos, Camilo relató con detalle cómo vivió el parto, desvelando emociones y reflexiones que han marcado un antes y un después en su experiencia como padre.

El cantante no se limitó a la anécdota superficial, sino que profundizó en sensaciones que muchos padres reconocen, pero pocos verbalizan en público.

«Sentí una mezcla brutal de vulnerabilidad, admiración y miedo. Ver a Evaluna dar a luz fue como presenciar un milagro, pero también un recordatorio de lo frágil y valioso que es todo», confesó, visiblemente emocionado.

El impacto de la paternidad en la vida de Camilo

A día de hoy, 18 de septiembre de 2025, la familia que forman Camilo y Evaluna Montaner ha crecido y se ha consolidado como un referente de unidad y amor en el panorama mediático. El nacimiento de Amaranto, en el segundo semestre de 2024, supuso un reto y un aprendizaje para ambos, tal y como han compartido en diferentes entrevistas y vídeos en sus redes sociales. La llegada de una segunda hija cambió por completo la dinámica familiar y la percepción del tiempo del propio Camilo, que reconoce que «la segunda mitad del año pasó en quince minutos» por la intensidad de las emociones y responsabilidades.

El artista, conocido por su sensibilidad y su afán de encontrar significado en los pequeños detalles, explicó en el programa cómo la paternidad le ha hecho replantearse la gestión de su tiempo y la importancia de estar presente. «Antes sentía que dominaba mi calendario, pero con dos niñas en casa, todo va a otro ritmo. Quiero que cada momento me entregue su néctar y ser capaz de disfrutarlo sin que se me escape», reflexionó ante la audiencia, mostrando una faceta introspectiva y madura.

Amaranto: un nombre con significado y una llegada transformadora

El nacimiento de Amaranto no solo trajo consigo alegría, sino también una profunda transformación personal para el cantante. Durante la entrevista, Camilo subrayó cómo la llegada de su segunda hija le hizo conectar con una nueva dimensión de la paternidad: «Aprendí que tener dos hijos es difícil, pero también que soy capaz de mucho más de lo que pensaba», reconoció, citando también a Evaluna, quien ha compartido públicamente la misma sensación de reto y superación.

La elección del nombre Amaranto no fue casualidad. El propio Camilo explicó que buscaban un nombre con fuerza, capaz de transmitir esperanza y belleza. «Amaranto es una flor resistente, que sobrevive a las adversidades. Queríamos que nuestra hija llevara ese mensaje en su nombre», reveló ante las cámaras.

La familia como refugio y motor creativo

La relación entre Camilo y Evaluna se ha convertido en un ejemplo de complicidad y apoyo mutuo. En la misma entrevista, el colombiano no dudó en elogiar a su esposa, describiéndola como «la persona más valiente y generosa que he conocido». Ambos han renovado recientemente sus votos matrimoniales, reforzando la idea de que el amor y la familia son el centro de su universo. «Hoy celebro el esfuerzo diario que nos ha permitido transformar la semilla de nuestro amor en este hogar que compartimos con Índigo y Amaranto», expresó Camilo en su última ceremonia familiar, dejando claro que cada etapa es una oportunidad para crecer juntos.

La maternidad y la paternidad han influido en la manera en que Camilo aborda su trabajo artístico. El cantante confesó en El Hormiguero que muchas de sus canciones recientes nacen de experiencias cotidianas con sus hijas y su pareja. La inspiración, asegura, está en los pequeños gestos del día a día: «Una carcajada de mis hijas o una mirada de Evaluna pueden convertirse en una melodía».

Vulnerabilidad, aprendizaje y nuevos retos

Durante la conversación, Pablo Motos no dudó en preguntar por los miedos y las incertidumbres que implica la llegada de un nuevo miembro a la familia. Camilo admitió que, aunque la felicidad es enorme, la vulnerabilidad también se multiplica: «Sientes una responsabilidad brutal. Todo se magnifica: el amor, el miedo, la alegría y la preocupación», relató, conectando con muchos padres y madres que se vieron reflejados en sus palabras.

El cantante también habló sobre cómo equilibra su carrera internacional con la vida familiar, reconociendo que el reto de compaginar giras, grabaciones y paternidad requiere organización y, sobre todo, priorizar lo esencial. La pandemia y el nacimiento de Amaranto le han enseñado, según sus propias palabras, a «poner el foco en lo importante y no dejarse arrastrar por la inercia del día a día».

Un testimonio que inspira

La sinceridad con la que Camilo abordó su experiencia en El Hormiguero ha sido celebrada por seguidores y espectadores. Lejos de la imagen idealizada de la paternidad, el artista mostró la realidad de una familia que crece, se equivoca, aprende y se reinventa. Su testimonio es un recordatorio de que, detrás del éxito y la fama, hay personas que sienten, dudan y se emocionan como cualquiera.

La visita de Camilo al programa deja una estampa difícil de olvidar: la de un padre orgulloso y agradecido, que no teme mostrar su lado más humano y que encuentra en su familia la mayor fuente de inspiración. Una lección de vida y de autenticidad, en prime time, que muchos agradecen.