Las guerreras K-pop: tras triunfar en Netflix salta a de las salas de cine

Si algo ha demostrado Las guerreras K-pop es que el universo del k-pop sigue reinventándose.

Tres chicas coreanas, Rumi, Mira y Zoey, protagonistas del grupo ficticio Huntr/x, han convertido una película animada en el mayor fenómeno de la temporada.

Tras nueve semanas en Netflix, la cinta acumula ya 210,5 millones de visionados, rozando el récord histórico de Alerta roja y superando a títulos como No mires arriba y Carry-on.

El salto a las salas era inevitable: la demanda para sesiones especiales sing-along ha superado todas las previsiones, con más de 1.700 cines en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda preparándose para recibir hordas de fans adolescentes.

A día de hoy, 25 de agosto de 2025, el filme está a punto de convertirse en la película más vista en la historia de Netflix.

Además, la industria prevé que su debut cinematográfico recaude más de 13,6 millones de euros solo en Estados Unidos durante el primer fin de semana, superando incluso los estrenos convencionales más esperados.

La trama: idols cazadoras de demonios y barreras mágicas

La premisa es tan delirante como irresistible: tres idols surcoreanas que además son cazadoras de demonios. Sus canciones no solo elevan el ánimo de sus fans; mantienen una barrera mágica —el Hamun— que separa el mundo humano del inframundo demoníaco. Si los fans dejan de ser felices, los demonios pueden cruzar y ponerlo todo patas arriba. Todo esto aderezado con un secreto: Rumi es mitad humana y mitad demonio, un conflicto que añade capas dramáticas al guion y conecta con la dualidad tan presente en el género k-pop.

Los antagonistas tampoco se quedan atrás: Wima, el rey demoníaco, quiere romper la barrera para dominar el mundo. Ginu, uno de los demonios principales, está inspirado directamente en idols reales como Chonu y Nanu Hiok, un guiño para los seguidores más acérrimos del género.

El éxito musical que trasciende la pantalla

No solo arrasan en streaming: Las guerreras K-pop han superado los 45 millones de oyentes mensuales en plataformas musicales como Spotify, un hito para una banda ficticia creada únicamente para una película animada. El grupo Huntr/x compite por el Oscar a mejor canción original y su música ya se ha convertido en himnos generacionales entre adolescentes y preadolescentes.

Destacan temas como Golden, How Its Done y Take Down, esta última interpretada por Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung del grupo real TWICE. La inclusión de voces auténticas aporta credibilidad sonora al filme y multiplica su alcance internacional.

Curiosidades locas detrás del éxito

El equipo creativo no ha dejado nada al azar:

Los animadores recibieron talleres sobre cultura coreana para diseñar cada vestido, peinado o accesorio tradicional como los nudos norigae —colgantes decorativos del hanbok— y joyería típica.

Las armas mágicas del trío tienen raíz histórica y chamánica. Por ejemplo, la espada Sension (de Rumi) está inspirada en rituales del periodo Shoson; Mira porta una sangum (doble espada) simbolizando equilibrio; Zoey usa un bastón sagrado Subang que ahuyenta espíritus malignos.

El logo del grupo Huntr/x está basado en el adorno norige, considerado amuleto de la suerte en Corea.

Zoey es la “maknae” (la más joven), un término clásico del k-pop. Su origen multicultural se refleja: nació en Burbank (Estados Unidos) y es coreano-estadounidense.

La directora Maggie K quiso alejarse del cliché idol perfecto: sus guerreras son raras, torpes y auténticas. “Quería chicas reales”, afirma Maggie K.

Rankings insólitos que dejan huella

En solo dos meses:

Segunda película más vista en la historia de Netflix (210,5 millones), solo por detrás de Alerta roja.

Primer puesto durante nueve semanas consecutivas en Corea del Sur y top 10 mundial desde su estreno.

Récord absoluto como película animada original más reproducida según Forbes.

Banda sonora con mayor número de oyentes mensuales para una banda ficticia (Huntr/x).

Candidata oficial al Oscar a mejor canción original por su tema principal.

La estética visual: Spider-Verse con sabor coreano

La animación recuerda a Into the Spider-Verse, pero con guiños constantes a la moda idol: colores vibrantes, estilismos atrevidos y movimientos frenéticos marcan cada escena. Todo pensado para captar tanto a fans del k-pop como a amantes del cine fantástico juvenil.

Además:

El diseño original nació durante la pandemia buscando esperanza e inspiración en grupos como BTS, Stray Kids o Blackpink.

Los colgantes Norik que llevan las protagonistas son detalles clave: representan protección y fortuna según creencias coreanas tradicionales.

Datos disparatados que han conquistado a los fans

Se estima que Rumi tiene entre 28-29 años; Mira entre 24-25; Zoey rondaría los 20 años —referencias tomadas por comparación con idols reales— aunque oficialmente nunca se revelan sus edades exactas.

Las armas mágicas cambian según quién las porta pero conservan rasgos esenciales: alcance medio-largo y función ceremonial.

Si hubieran sido latinas —teoría viral entre fans— sus armas serían un machete, un palo de escoba y una globa… Sin pruebas pero sin dudas.

El último golpe viral lo pone la posibilidad real de ver conciertos “en directo” con las voces originales mientras el público canta —y baila— los temas principales sincronizados con la proyección.

En definitiva, el salto al cine confirma lo que muchos intuían: Las guerreras K-pop no solo arrasan por su fórmula explosiva sino por haber entendido —y celebrado— todos los códigos culturales que hacen único al k-pop. Una auténtica gallina de los huevos de oro lista para seguir sorprendiendo.