Virgin Galactic investiga un fallo del cohete de su avión espacial

Virgin Galactic está investigando a fondo los motivos por los que su primer vuelo de prueba del avión suborbital turístico propulsado por cohete acabó sin alcanzar el espacio.

El VSS Unity despegó según lo previsto este 11 de diciembre en un vuelo que tenía por objetivo probar elementos de la cabina destinada a los futuros clientes, así como la evaluación de los estabilizadores horizontales mejorados y los controles de vuelo durante el impulso.

«Después de ser liberado de su nave nodriza, la computadora a bordo de la nave espacial que monitorea el motor del cohete perdió la conexión«, dijo el presidente ejecutivo Michael Colglazier en un comunicado.

El vuelo acabó así de forma anticipada sin alcanzar el espacio. El vehículo y la tripulación aterrizaron sin problemas.

En su cuenta de Twitter, Virgin Galactic explicó que disponen de varios motores listos en Spaceport America.

«Comprobaremos el vehículo y pronto volveremos al vuelo» añade la compañía.

Virgin Galactic está desarrollando un sistema de vuelos espaciales diseñado para ofrecer en un futuro próximo a sus clientes una experiencia única y transformadora.

VSS Unity ha realizado dos vuelos de prueba piloto al espacio suborbital y actualmente está terminando su campaña de prueba en el Spaceport America de Nuevo México. Alrededor de 600 personas han reservado un asiento para volar en esta avión espacial, a un precio de 250.000 euros el pasaje.

Thread: our CEO, Michael Colglazier, on today’s flight test. Today’s flight landed beautifully, with pilots, planes, and spaceship safe, secure, and in excellent shape — the foundation of every successful mission! Our flight today did not reach space as we had been planning. pic.twitter.com/pqfUAtp6UH

— Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020