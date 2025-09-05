Eclipse lunar total del 7 de septiembre: cómo, donde y cuando verlo

Pocas veces la naturaleza regala un espectáculo tan accesible, gratuito y fascinante como el que se avecina este domingo: un eclipse lunar total que transformará la Luna llena en una imponente “luna de sangre” ante la atenta mirada de millones de personas. A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, la expectación crece en España, donde se podrá disfrutar de este evento astronómico en todo su esplendor, siempre que las nubes no se interpongan en el camino.

Los eclipses lunares tienen algo de ritual colectivo y misterio científico. Desde tiempos ancestrales, civilizaciones de todo el planeta han intentado descifrar el enigma de la Luna roja, a menudo atribuyéndole poderes mágicos o presagios sobrenaturales. Pero la ciencia nos ha enseñado que detrás de este fenómeno se esconde una coreografía cósmica precisa: la alineación perfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna, que solo se produce en la fase de luna llena y bajo condiciones orbitales muy concretas.

¿Por qué la Luna se vuelve roja durante un eclipse total?

La explicación es tan poética como científica. Durante el eclipse, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa que normalmente ilumina a nuestro satélite. Sin embargo, una parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre, que actúa como un gigantesco filtro y desvía únicamente las longitudes de onda más largas, es decir, los tonos rojizos y anaranjados. Esta luz refractada baña la superficie lunar, tiñéndola de un rojo intenso o cobre, en función de la cantidad de polvo, nubes y partículas presentes en la atmósfera en ese momento.

No todas las lunas de sangre son iguales: si la atmósfera terrestre está especialmente cargada de partículas —por ejemplo, tras una erupción volcánica o grandes incendios—, la Luna puede adquirir un tono rojo oscuro y profundo. Si el aire está limpio, el color será más tenue, casi rosado.

Horarios y mejores zonas para ver el eclipse lunar en España

Este eclipse lunar total del 7 de septiembre será visible en todo el territorio nacional, aunque la experiencia variará dependiendo de la ubicación. Según el Observatorio Astronómico Nacional, estos son los horarios clave en horario peninsular español:

Comienzo del eclipse parcial: 02:13 h

Inicio del eclipse total: 03:17 h

Máximo del eclipse: 03:48 h

Fin del eclipse total: 04:26 h

Fin del eclipse parcial: 05:30 h

La totalidad, ese momento mágico en el que la Luna se tiñe de rojo por completo, durará algo más de 1 hora. En Canarias y la mitad occidental de la península, la visibilidad será óptima durante toda la fase total. En el este, la Luna estará algo más baja sobre el horizonte durante el clímax del eclipse.

Para una observación inmejorable, conviene alejarse de la contaminación lumínica y buscar cielos despejados. Algunos de los lugares más recomendables en España incluyen:

Teide (Tenerife) : el cielo más limpio de Europa.

: el cielo más limpio de Europa. Sierra de Gredos (Ávila) : sin apenas luces artificiales.

: sin apenas luces artificiales. Montes de Toledo y zonas rurales de Extremadura y Castilla-La Mancha.

y zonas rurales de Extremadura y Castilla-La Mancha. Pirineos: para los más aventureros y amantes de la montaña.

Guía para observar y fotografiar el eclipse lunar total

Observar un eclipse lunar total es completamente seguro para la vista, a diferencia de los eclipses solares. No se necesitan gafas especiales ni filtros, aunque unos prismáticos o un pequeño telescopio pueden mejorar la experiencia al revelar detalles de la superficie lunar teñida de rojo.

Para quienes deseen capturar el momento con su móvil, aquí van algunos consejos prácticos:

Estabiliza el móvil : usa un trípode o apóyalo sobre una superficie firme.

: usa un trípode o apóyalo sobre una superficie firme. Desactiva el flash y utiliza el modo nocturno.

y utiliza el modo nocturno. Aumenta la exposición : algunas apps permiten ajustar manualmente la sensibilidad ISO y el tiempo de exposición, lo que ayuda a captar más luz.

: algunas apps permiten ajustar manualmente la sensibilidad ISO y el tiempo de exposición, lo que ayuda a captar más luz. Enfoca manualmente a la Luna para evitar imágenes borrosas.

a la Luna para evitar imágenes borrosas. Si tienes un teleobjetivo para móvil, conseguirás primeros planos espectaculares.

Para los más entusiastas, existen aplicaciones de astronomía que permiten seguir en tiempo real las fases del eclipse y localizar la Luna en el cielo según la ubicación.

Ciencia, cultura y curiosidades: lo que quizás no sabías de los eclipses lunares

Los eclipses lunares son una oportunidad irrepetible para la investigación científica. Durante estos eventos, los astrónomos estudian cómo la atmósfera terrestre filtra la luz y cómo varía el color de la Luna, lo que ayuda a monitorizar la calidad del aire y la presencia de partículas en suspensión. Incluso misiones espaciales, como la reciente Blue Ghost de Firefly, han aprovechado para observar el eclipse desde la superficie lunar, donde el fenómeno se ve justo al revés: la Tierra cubriendo el Sol y creando un “anillo” luminoso en el horizonte lunar.

Algunas curiosidades científicas y culturales para disfrutar durante la noche del eclipse:

El efecto óptico de la “superluna”: cuando la Luna está cerca del horizonte, parece más grande debido a un truco de nuestro cerebro, aunque su tamaño real no varía.

En la antigüedad, los eclipses lunares eran interpretados como señales divinas. Para los incas, la Luna roja era atacada por un jaguar celestial; en la antigua China, se creía que un dragón devoraba la Luna.

El eclipse lunar total es visible desde cualquier lugar del mundo donde la Luna esté sobre el horizonte, a diferencia de los eclipses solares, que solo se ven en una estrecha franja de la Tierra.

El color exacto de la Luna durante el eclipse es un termómetro natural de la atmósfera: tras grandes erupciones volcánicas, puede verse de un rojo casi oscuro, mientras que en noches limpias puede ser más anaranjada o rosada.

En 2025 habrá dos eclipses lunares totales, pero solo el de septiembre será visible en toda España y gran parte de Europa y América.

Un evento global y audiovisual: ciencia y emoción en directo

La cita astronómica de este domingo no solo se vivirá a pie de campo, sino también en las redes y plataformas digitales. Muchos observatorios y canales de divulgación científica retransmitirán el eclipse en directo por YouTube, con la participación de astrofísicos invitados que explicarán el fenómeno y resolverán dudas en tiempo real. Es la ocasión perfecta para aprender, maravillarse y compartir la experiencia bajo el mismo cielo.

Y para los más inquietos: si la meteorología juega una mala pasada, siempre quedará el consuelo de seguir el espectáculo en streaming… o de empezar la cuenta atrás para el próximo gran eclipse. Porque, como suele decirse, en astronomía la paciencia es una virtud, y el universo nunca deja de sorprendernos.