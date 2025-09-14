La actitud: nuestra aliada frente a una sociedad cada vez más pesimista

En tiempos marcados por la incertidumbre, los cambios vertiginosos y una sensación generalizada de agotamiento emocional, nuestra actitud puede convertirse en un salvavidas. Es ese “respirar consciente” que nos permite tomar distancia, observar con claridad y responder en lugar de reaccionar.

Este gesto de pausa no solo favorece la atención y la claridad mental, sino que también activa procesos cerebrales vinculados con la regulación emocional. Así, la respiración consciente y la actitud entrenada se convierten en aliadas que nos ayudan a sostener el equilibrio interno. Juntas nos invitan a cultivar espacios de bienestar en medio de una sociedad cada vez más pesimista, marcada por la falta de esperanza y confianza en la vida.

La divulgadora científica Jessenia Magaly Palomino Challco, Licenciada en Ciencias Ambientales y Química Ambiental, ha dedicado gran parte de su trayectoria a la investigación. En los últimos años, ha volcado su conocimiento hacia el universo interior, integrando la neurociencia y la neuroeducación en talleres vivenciales dirigidos a adolescentes —“Sé tu mejor aliado”— y docentes —“Enseñar y aprender es un todo”. Desde esta experiencia, sostiene con convicción que “tu actitud moldea tu cerebro”, una afirmación respaldada por la evidencia neurocientífica actual.

Para Jessenia Palomino, esta afirmación no es solo inspiradora, es una realidad biológica. El cerebro, gracias a su plasticidad, responde activamente a nuestras disposiciones emocionales y mentales. Elegir cómo afrontamos una situación —desde la conciencia, la regulación emocional y la apertura al cambio— activa circuitos neuronales que favorecen el aprendizaje, la resiliencia y el bienestar. Desde su experiencia, el verdadero aprendizaje ocurre cuando la persona se siente capaz, confiada y emocionalmente disponible para avanzar.

Desde esta comprensión neurocientífica, se abre una reflexión más profunda sobre el papel de la actitud en nuestra vida cotidiana. En sus palabras, la actitud es una puerta hacia la transformación. Es el punto de partida para cultivar esperanza en una sociedad que muchas veces nos arrastra hacia el ruido, la saturación emocional y, sobre todo, el pesimismo. Ese estado —que se instala como una narrativa colectiva de desesperanza— puede condicionar nuestras decisiones, limitar nuestras posibilidades y apagar el deseo de avanzar.

Frente a ello, la actitud consciente se convierte en una herramienta entrenable, capaz de contrarrestar esa inercia emocional. Sembrarla desde la educación, la reflexión y el autoconocimiento no solo es posible, sino urgente: porque elegir cómo pensamos y sentimos es también elegir cómo queremos vivir.

¿Influye nuestra actitud en las decisiones y en la forma en que vivimos? Definitivamente sí. La actitud es una disposición emocional, mental y conductual ante las circunstancias. Refleja cómo pensamos, sentimos y actuamos. Aunque no siempre podamos controlar lo que sentimos, sí podemos decidir cómo lo interpretamos, y esa elección tiene un impacto directo en nuestra forma de afrontar la vida. Cada actitud asumida es una expresión de nuestra elección interior: revela creencias, miedos y anhelos. Es allí donde podemos romper patrones limitantes y abrirnos a nuevas formas de ser, con una mirada más amable hacia nosotros mismos.

Una mirada neurocientífica al optimismo y la generosidad: actitudes clave que transforman el cerebro.

El optimismo y la generosidad no son dones innatos, sino actitudes entrenables que transforman nuestro cerebro y bienestar. Evolucionar, aceptar cambios y adaptarnos nos hace crecer internamente. Porque por esencia, las personas somos capaces de cultivarnos en bondad, esperanza y transformación. Estudios neurocientíficos revelan que el optimismo y la generosidad fortalecen áreas del cerebro.

La generosidad: Activar el arte de dar, una medicina para el alma y el cerebro

Se ha observado que las personas que deciden ofrecer ayuda voluntaria activan zonas cerebrales vinculadas con el bienestar, como el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Además, reduce la actividad de la amígdala, región relacionada con el procesamiento del estrés. La sensación producida por los actos de generosidad ha sido denominada por los expertos como efecto de brillo cálido. Quienes lo practican genuinamente experimentan mayor conexión social, plenitud y alegría. En otras palabras, “Dar” también nos transforma biológicamente: nos devuelve bienestar.

El optimismo: El cerebro proyecta el futuro con mayor claridad

Estudios revelan que el cerebro de las personas optimistas procesa la información de manera particular. Al imaginar eventos futuros, se activan regiones como la corteza prefrontal medial, implicadas en la planificación y la toma de decisiones. Estas personas logran diferenciar con mayor precisión los eventos positivos de los negativos, en comparación con quienes sostienen una visión más pesimista de la vida. Esta sincronía neuronal no es casual. Indica que el optimismo influye directamente en cómo proyectamos lo que vendrá, dotando a nuestras expectativas de claridad emocional y coherencia mental.

Educar el pensamiento positivo —desde edades tempranas o en entornos educativos conscientes— potencia la motivación, la planificación, el aprendizaje significativo y la conexión social. “El cerebro optimista aprende, planifica y conecta desde la esperanza”.

Nos dice Jessenia Palomino que “La actitud no es mágica, pero sí entrenable.” En un mundo que tiende al ruido y la saturación emocional, elegir una actitud consciente es un acto de libertad interior. La ciencia nos muestra que el cerebro responde a ese gesto: se adapta, se moldea, se abre.

Educar la actitud es educar la esperanza, y esa tarea comienza en nosotros pero no termina ahí— es una invitación a contagiar futuro. Tal vez elegir nuestra actitud sea el verdadero punto de partida

Por Jessenia Magaly Palomino Challco, divulgadora científica, facilitadora en neurociencia y neuroeducación y defensora de una educación emocionalmente consciente y transformadora.