Termina el viaje de la Humanidad al más allá: la misión Artemis II cierra un capítulo histórico en la exploración lunar

A las 20:07 hora del este del pasado 10 de abril de 2026, la cápsula Orion tocó el agua frente a las costas de San Diego.

Diez días después del lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, cuatro astronautas emergieron de la cápsula en perfectas condiciones, con la misma serenidad de quienes acaban de hacer algo que nadie había hecho en más de medio siglo.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen habían viajado más lejos que cualquier ser humano desde la era del Apolo.

Y habían vuelto para contarlo.

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶 The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

Trece minutos de fuego

El regreso no fue sencillo. Durante trece minutos, la cápsula Orion atravesó la atmósfera envuelta en una vaina de plasma generada por el calor extremo de la reentrada, con temperaturas exteriores cercanas a los 2.760 grados Celsius. En el momento más tenso, ese plasma interrumpió las comunicaciones con los astronautas. En el centro de control de la NASA, los técnicos contuvieron la respiración.

El contacto se restableció. La secuencia de paracaídas se desplegó con precisión milimétrica, reduciendo la velocidad de descenso desde los 39.000 kilómetros por hora hasta los 25 a los que la cápsula tocó el agua. Los equipos de recuperación de la NASA y la Armada estadounidense llegaron de inmediato. Los astronautas fueron trasladados al buque USS John P. Murtha para las evaluaciones médicas y de ahí, en helicóptero, al Centro Espacial Johnson de Houston.

El comandante Wiseman lo confirmó sin dramatismo: toda la tripulación estaba en óptimas condiciones.

The Artemis II mission was the most significant space mission in a generation. Here are the key moments. https://t.co/Exur46i4cs — The Age (@theage) April 11, 2026

El récord que llevaba cincuenta años esperando

Lo que hace verdaderamente excepcional a Artemis II no es el amerizaje ni el reingreso, por espectaculares que fueran. Es lo que ocurrió antes.

La nave alcanzó una distancia máxima de 252.756 millas respecto a la Tierra, superando el récord histórico que el Apolo 13 había establecido hace más de cinco décadas en circunstancias trágicas. Los cuatro astronautas sobrevolaron la cara oculta de la Luna, el punto más alejado de nuestro planeta que ningún ser humano había alcanzado desde aquella misión de 1970. Desde esa posición única, capturaron imágenes inéditas de la superficie lunar, incluyendo un eclipse solar fotografiado desde el espacio profundo que revela detalles geológicos del satélite que hasta ahora permanecían ocultos.

Las fotografías, divulgadas el 7 de abril antes del amerizaje, dejaron sin palabras a la comunidad científica. No era solo belleza. Era información geológica de primera magnitud sobre un terreno donde en menos de dos años deberán posarse seres humanos.

Lo que la misión dejó atrás: los logros de Artemis II

El balance de diez días en el espacio profundo es extraordinario. Vale la pena enumerarlo con precisión:

Primera misión tripulada del programa Artemis, el proyecto de la NASA concebido para devolver humanos a la Luna y establecer una presencia sostenible en nuestro satélite. Una demostración completa de que los sistemas funcionan con personas a bordo.

Récord histórico de distancia, superando al Apolo 13 con 252.756 millas desde la Tierra. Los seres humanos no habían llegado tan lejos desde 1970.

Primer sobrevuelo tripulado de la cara oculta de la Luna en más de cinco décadas, con imágenes y datos geológicos de una zona que las misiones no tripuladas habían documentado pero que ningún ojo humano había observado en directo desde tan cerca.

Datos biomédicos críticos sobre cómo responde el cuerpo humano a diez días de ingravidez y radiación fuera del campo magnético terrestre, información imprescindible para diseñar las misiones de larga duración que vendrán después.

Validación del escudo térmico Avcoat en condiciones reales de reentrada desde el espacio profundo, con temperaturas de casi 3.000 grados Celsius. Los datos recabados permitirán mejorar los escudos de Artemis III y Artemis IV.

Demostración del sistema de paracaídas de once etapas en condiciones operativas reales, desde los 39.000 kilómetros por hora hasta el amerizaje suave en el Pacífico.

Protocolo de rescate completado con éxito por primera vez en misión tripulada real, coordinando buques militares, buzos y helicópteros en una operación que servirá de modelo para las misiones lunares.

Imágenes del eclipse solar desde el espacio profundo, un fenómeno observable únicamente desde la posición que ocupaba la nave, con la Tierra al fondo a 400.000 kilómetros.

Lo que significa en la carrera espacial

Artemis II no es un punto de llegada. Es el punto de partida de algo que no tiene precedentes en la historia reciente de la exploración humana.

La misión cierra más de cincuenta años de ausencia humana en el espacio profundo y demuestra que los sistemas diseñados para ir más allá de la órbita terrestre funcionan. Que los astronautas pueden viajar esa distancia, sobrevivir al entorno hostil del espacio profundo y volver en condiciones óptimas. Que la ingeniería desarrollada desde el final del programa Apolo hasta hoy, con décadas de avances en materiales, comunicaciones, medicina espacial y sistemas de soporte vital, es capaz de sostener vida humana más allá de donde ninguna misión tripulada había llegado en medio siglo.

El contexto geopolítico añade urgencia al logro. China ha declarado públicamente su intención de llegar a la Luna antes de 2030 y establecer allí una base permanente. El programa Chang’e ha demostrado capacidades crecientes con cada misión. La carrera espacial del siglo XXI no tiene la estructura bipolar de la Guerra Fría, pero tiene la misma intensidad estratégica. La Luna no es solo un destino científico: es un territorio con recursos, con posición estratégica y con un valor simbólico que las grandes potencias conocen perfectamente.

En ese contexto, Artemis II es la demostración de que Estados Unidos sigue siendo la potencia espacial dominante. Y que tiene prisa.

Lo que se avecina

El calendario que la NASA y sus socios internacionales tienen por delante es ambicioso hasta el punto de parecer casi imposible. Y sin embargo, después de lo visto estos diez días, resulta algo más creíble.

Artemis III, prevista para 2028, llevará a los primeros seres humanos a posarse en la superficie lunar desde Apollo 17 en 1972. Será además la primera vez en la historia que una mujer pise la Luna. La misión aterrizará en la región del polo sur lunar, donde las sondas no tripuladas han confirmado la presencia de agua en forma de hielo en los cráteres permanentemente en sombra, un recurso que podría ser fundamental para las misiones de larga duración.

Artemis IV y las misiones posteriores comenzarán a construir la infraestructura de presencia sostenible. El Gateway, la estación espacial en órbita lunar que la NASA y la Agencia Espacial Europea están desarrollando conjuntamente, servirá como base de operaciones para las misiones de exploración de la superficie. Una estación en la Luna como escala hacia Marte.

Y Marte es el horizonte final. La NASA ha señalado la década de 2040 como el marco temporal para una primera misión tripulada al planeta rojo. Todo lo que se aprende en las misiones Artemis, desde los efectos de la radiación en el cuerpo humano hasta los sistemas de soporte vital para vuelos de larga duración, va directamente al diseño de esa misión.

Los cuatro astronautas de Artemis II acaban de recorrer 694.481 millas y han vuelto sanos. Dentro de dos años, otros dos pisarán la Luna. Dentro de veinte, alguien podría pisando un mundo diferente al nuestro.

El Pacífico se tragó el amerizaje con la indiferencia que tiene el océano para estas cosas. Pero lo que acaba de ocurrir frente a las costas de San Diego es el primer paso de algo que todavía no tiene nombre.