Esta es Angelina Aleksandrovich, la mujer que está modelando el cibersexo postpandémico

Ella se define en su perfil de Linkedin como «futurista y transhumanista especializada en narración creativa a través de la tecnología de Realidad Extendida (XR) con experiencia en escultura y artes escénicas».

Se llama Angelina Aleksandrovich.

Dice que es diseñadora de experiencias:

«El interés en el cibersexo está aumentando a medida que la pandemia ha dejado a las personas sujetas a confinamientos y prohibiciones de viaje y no pueden buscar intimidad de la manera habitual».

Al mismo tiempo, la pandemia también ha elevado a un nivel sin precedentes la disposición de las personas a recurrir a soluciones tecnológicas.

Aleksandrovich dirige un colectivo llamado Raspberry Dream Labs, que crea experiencias de cibersexo multisensorial que permiten a las personas disfrutar de momentos íntimos juntos incluso aunque no estén en el mismo lugar.

«Gracias al COVID, mucha gente entendió cómo podemos usar la tecnología y la realidad virtual de formas emocionantes y ampliadas», dijo Aleksandrovich.

La realidad virtual (RV) solía ser descartada como algo solo para los jugadores, pero ahora se ha generalizado y se está utilizando en la intimidad y las citas, agregó.

Discovered another #article with our & @_aleksandrovich feature dated far back in July 2020 on how #women are reclaiming the porn industry: https://t.co/sxzczxMbY5#empowerment #virtualreality #erotica #tech #sextech #femalefounders #femaledirector

— Raspberry Dream Labs (@r_d_labs) March 18, 2021