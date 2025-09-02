Educación desplomada: España cae en comprensión lectora según el último informe PISA

La alarma sobre el nivel educativo en España resuena con fuerza tras la publicación de los últimos resultados del informe PISA.
Los datos son demoledores: los estudiantes de ESO han marcado el peor resultado en comprensión lectora desde 2009, situando a España por debajo de la media de la OCDE y la Unión Europea.
Este retroceso, que ha convertido a la educación española en el centro de un acalorado debate, apunta directamente a la reciente reforma educativa, la LOMLOE, señalada por expertos y docentes como una de las principales responsables del hundimiento.
Mientras países como Finlandia o Japón consolidan su liderazgo en comprensión lectora, España se distancia cada vez más del grupo de cabeza.
El diagnóstico es común entre los especialistas: el sistema educativo español sufre una crisis de fondo, donde el aprendizaje real ha cedido espacio a la promoción automática y la falta de exigencia.
Radiografía del fracaso: datos, rankings y comparativas
Los números del informe PISA y del estudio PIAAC para adultos son claros:
- España ha obtenido 247 puntos en comprensión lectora, frente a los 260 de media de la OCDE y los 259 de la UE.
- Se sitúa en la séptima posición por la cola entre los países desarrollados, sólo por delante de Chile, Portugal, Polonia y Lituania.
- Un 31% de la población adulta española está en el nivel más bajo de competencia lectora, el doble que países punteros como Japón (10%).
- Sólo un 4% de los adultos españoles alcanza los niveles más altos de comprensión lectora, frente al 35% de Finlandia y el 11% de la media de la OCDE.
En el caso de los estudiantes, los datos son aún más preocupantes:
- El nivel medio de comprensión lectora de los universitarios españoles ha caído de 282 puntos en 2012 a 271,9 en 2023, situándose por debajo incluso de los alumnos de Bachillerato de países como Finlandia, Suecia u Holanda.
- El 38% de los alumnos de 10 años presenta un nivel bajo o muy bajo en matemáticas, una de las peores cifras de la UE.
- Entre los universitarios, el 31% no es capaz de entender textos de más de una página, porcentaje superior al promedio de la OCDE.
Ranking mundial de comprensión lectora (adultos, 2023)
|País
|Puntos
|% bajo rendimiento
|Finlandia
|296
|4%
|Japón
|289
|10%
|Suecia
|284
|6%
|Noruega
|281
|8%
|España
|247
|31%
|Chile
|218
|53%
Claves del debate: ¿es la LOMLOE la culpable?
La implantación de la LOMLOE ha supuesto un cambio de paradigma, apostando por un modelo competencial que, según muchos docentes, prioriza actitudes y habilidades blandas frente a la adquisición sólida de conocimientos. El resultado, según testimonios recogidos en institutos y universidades, es un alumnado que sabe «lo que se espera que opinen», pero no entiende lo que lee ni es capaz de aplicar conocimientos básicos a la vida real.
Entre los factores más criticados:
- Evaluación subjetiva: la nota depende más de actitudes que del aprendizaje real.
- Promoción automática: pasar de curso con suspensos se ha vuelto habitual, reduciendo la exigencia y la responsabilidad del alumno.
- Exceso de tecnología: la digitalización en el aula, lejos de mejorar la comprensión, aumenta la distracción y aleja del hábito lector.
- Falta de refuerzo: no existen programas de recuperación intensiva de lectoescritura para quienes acumulan déficits en etapas tempranas.
La ley, en teoría, apuesta por la comprensión oral y escrita como objetivos centrales, pero en la práctica los resultados muestran una brecha creciente entre el diseño curricular y la realidad del aula.
Curiosidades y datos locos sobre la crisis educativa
- En algunas comunidades, profesores aseguran recibir alumnos de 1º de ESO incapaces de escribir su propio nombre o identificar un verbo.
- Un 43% de los trabajadores españoles tienen desajustes entre lo que estudiaron y el trabajo que desempeñan, un síntoma de la desconexión entre formación y mercado laboral.
- El 38% de los alumnos de 10 años, casi 4 de cada 10, no alcanzan el nivel mínimo en matemáticas, lo que augura un futuro complicado también para la comprensión de textos científicos y técnicos.
- Los universitarios españoles tienen, de media, peor nivel de comprensión lectora que los alumnos de Bachillerato de Finlandia.
El debate público: fracaso escolar, política educativa y el espejo europeo
La caída de España en los rankings internacionales reabre el debate sobre el modelo educativo y el fracaso escolar. El contraste con países como Finlandia resulta especialmente doloroso: allí, uno de cada tres adultos destaca por su alta capacidad lectora; en España, sólo uno de cada veinticinco lo logra.
El fracaso de la política educativa socialista, según denuncian voces críticas, se refleja en la falta de autocrítica institucional y en la ausencia de medidas correctoras eficaces. El debate en redes y foros, como los canales de YouTube dedicados a la educación, se centra en la urgencia de recuperar la cultura del esfuerzo y la exigencia académica.
¿Qué se puede hacer? Propuestas y retos
- Reforzar la lectoescritura en las primeras etapas educativas, con planes intensivos para quienes presenten dificultades.
- Recuperar la exigencia en la promoción de curso y en la evaluación, premiando el aprendizaje real por encima de la actitud o la opinión.
- Incentivar la formación del profesorado en metodologías activas, pero sin abandonar los contenidos básicos.
- Reducir la burocracia y devolver la autoridad al docente para adaptar la enseñanza a las necesidades reales del alumnado.
- Fomentar la lectura fuera del aula, como hábito social y familiar.
El informe PISA 2025 sitúa a la educación española ante el espejo: o se afronta el reto con reformas profundas, o la brecha con Europa será, cada vez más, un abismo.