Cada fin de semana, millones de españoles abandonan temporalmente el asfalto urbano para disfrutar de una jornada en el campo.

Esta tradición, conocida popularmente como la de los «domingueros«, se ha convertido en una vía de escape para muchos ciudadanos que buscan aire fresco y contacto con la naturaleza.

Sin embargo, lo que muchos desconocen es que algunas de sus prácticas habituales podrían acarrear sanciones económicas considerables.

La circulación con vehículos a motor por caminos de tierra y pistas forestales está siendo objeto de una vigilancia cada vez más estricta por parte de las autoridades.

Tanto la unidad forestal de la Guardia Civil como el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) recorren semanalmente estos espacios imponiendo multas que pueden alcanzar los 3.000 euros en los casos más graves.

Marco legal que regula la circulación fuera de carretera

La prohibición de circular por determinados caminos no asfaltados no es una novedad legislativa. Dos normativas de ámbito estatal sustentan estas restricciones: la Ley de Montes 43/2003 y la Ley de Vías Pecuarias 3/1995. Ambas establecen claramente que no se puede conducir vehículos a motor por espacios naturales donde exista prohibición expresa.

Es importante destacar que no todos los caminos están prohibidos. El problema radica en la desinformación generalizada y en titulares alarmistas que han surgido recientemente. La regulación de la circulación por estos espacios depende de varios factores:

La titularidad del camino (estatal, autonómica, provincial o municipal)

(estatal, autonómica, provincial o municipal) La legislación específica de cada comunidad autónoma

de cada comunidad autónoma El tipo de camino del que se trate

del que se trate El uso que se esté haciendo del vehículo

Por tanto, no es correcto afirmar que toda circulación por caminos no asfaltados esté prohibida y sancionada con 3.000 euros. Sin embargo, la falta de información no exime del cumplimiento de la norma, y las multas son una realidad para quienes infringen las restricciones existentes.

¿Cuándo puedo circular legalmente por un camino?

Existen excepciones que permiten la circulación por estos espacios sin riesgo de sanción:

Si circulas por un camino privado que debes cruzar para acceder a tu propiedad

Si cuentas con autorización expresa del propietario del camino

Si eres conductor de vehículos de emergencias, forestales o de mantenimiento de áreas rurales

Si vas a realizar actividades autorizadas como caza o pesca en cotos legales

En cualquier caso, incluso con los permisos correspondientes, la velocidad máxima permitida en estos caminos es de 20 kilómetros por hora, y nunca se debe circular en grupo sin un permiso especial adicional.

Impacto ambiental y salud: la razón detrás de las restricciones

Estas regulaciones no son caprichosas. Responden a la necesidad de proteger ecosistemas frágiles y preservar la biodiversidad. Los vehículos a motor que circulan por caminos no preparados pueden causar daños significativos:

Erosión del suelo y alteración de cauces naturales de agua

y alteración de cauces naturales de agua Contaminación acústica que perturba a la fauna local

que perturba a la fauna local Emisión de partículas contaminantes en espacios de alto valor ecológico

en espacios de alto valor ecológico Destrucción de flora y alteración de hábitats naturales

Además, existe una relación directa entre la conservación de estos espacios naturales y la salud pública. Los ecosistemas saludables proporcionan servicios ambientales esenciales como:

Purificación del aire que respiramos

Regulación del ciclo hidrológico

Mitigación de los efectos del cambio climático

Espacios para el ejercicio físico y la reducción del estrés

En un contexto donde Chile, por ejemplo, enfrenta desafíos para alcanzar la carbono neutralidad para 2050 (con solo 6.812 vehículos eléctricos en circulación en 2023), la protección de sumideros naturales de carbono como bosques y montes resulta crucial.

Sanciones y vigilancia intensificada

Las multas por circular indebidamente por estos espacios varían según la gravedad de la infracción:

Entre 500 y 3.000 euros por circular por caminos prohibidos

Hasta 5.000 euros si se determina que existe un delito ecológico

200 euros adicionales por estacionar en arcenes o cunetas no habilitadas

La DGT y la Guardia Civil han intensificado la vigilancia, especialmente en temporadas de alta afluencia como el verano o la época de recolección de setas. Los controles se centran particularmente en aquellos caminos sin asfaltar que discurren paralelos a autovías o carreteras, donde algunos conductores realizan actividades no autorizadas como carreras de vehículos o rutas en 4×4.

¿Cómo disfrutar de la naturaleza sin riesgos?

Para evitar sorpresas desagradables y contribuir a la conservación del medio ambiente, los expertos recomiendan:

Informarse previamente sobre la titularidad y regulación del camino que se pretende transitar Solicitar permisos en el ayuntamiento correspondiente cuando sea necesario Estacionar en zonas habilitadas, nunca en arcenes o cunetas Respetar los límites de velocidad (20 km/h máximo) Considerar alternativas como el senderismo o la bicicleta para acceder a determinadas zonas

Es importante recordar que estas restricciones no buscan limitar el disfrute de los espacios naturales, sino garantizar su conservación para las generaciones futuras y proteger la salud de los ecosistemas que, en última instancia, repercute en nuestra propia salud.

Curiosidades sobre la circulación en espacios naturales