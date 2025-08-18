Pronóstico del Tiempo: España despide la ola de calor, lunes 18 de agosto de 2025

Hoy España encara el que parece el último asalto de una ola de calor de las que hacen historia: llevamos dos semanas batiendo récords y hoy lunes 18 de agosto el tiempo promete cambios.

Madrid sigue bajo el yugo del calor, con el termómetro disparado hasta los 41 °C, pero por el noroeste y zonas altas se empieza a respirar un aire más fresco, cortesía de una vaguada atlántica que llega con ganas de aguar la fiesta (literalmente). Las palabras clave hoy son: ola de calor, descenso térmico, tormentas y alivio… relativo.

Mientras, la mitad este y el sur de la península siguen sudando la gota gorda, con avisos naranjas y rojos por temperaturas extremas y posibilidad de tormentas en zonas montañosas.

Si alguien en Canarias esperaba sorpresas, que sepa que allí el tiempo sigue estable, aunque no se descarta algo de polvo en suspensión que puede fastidiar la foto de la puesta de sol.

Radiografía del tiempo hoy: lunes 18 de agosto

El calor da tregua en el noroeste : Galicia y el Cantábrico notarán un descenso de temperaturas y cielos con nubes bajas, lluvias débiles y bancos de niebla matinales.

: Galicia y el Cantábrico notarán un descenso de temperaturas y cielos con nubes bajas, lluvias débiles y bancos de niebla matinales. Avisos por calor extremo : Rojo en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana; naranja en Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha. Amarillo en Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra, Melilla y Canarias.

: Rojo en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana; naranja en Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha. Amarillo en Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra, Melilla y Canarias. Tormentas de tarde : En la mitad este, sobre todo en Pirineos y la Ibérica oriental, riesgo de tormentas fuertes, granizo y rachas de viento. Tarde movida para quienes busquen emociones meteorológicas.

: En la mitad este, sobre todo en Pirineos y la Ibérica oriental, riesgo de tormentas fuertes, granizo y rachas de viento. Tarde movida para quienes busquen emociones meteorológicas. Polvo en suspensión : No descartado en amplias zonas del país, especialmente en el sur y este peninsular. Perfecto para quienes quieran practicar la “limpieza exprés” del coche.

: No descartado en amplias zonas del país, especialmente en el sur y este peninsular. Perfecto para quienes quieran practicar la “limpieza exprés” del coche. Canarias: Cielos despejados, con intervalos nubosos en el norte y algo de calima. Temperaturas altas, pero sin sobresaltos.

Resumen de avisos meteorológicos activos

Zona Aviso por calor Murcia Rojo Comunidad Valenciana Rojo Andalucía Naranja Castilla-La Mancha Naranja Baleares Naranja Madrid Amarillo Cataluña Amarillo Aragón Amarillo Navarra Amarillo Melilla Amarillo Canarias Amarillo

¿Por qué cambia el tiempo hoy?

La vaguada atlántica empuja aire más fresco por el noroeste, marcando el principio del fin de la ola de calor que comenzó el 3 de agosto. Este cambio se nota primero en Galicia y el Cantábrico, donde las temperaturas bajan y llegan algunas lluvias débiles, mientras que el resto del país aún lidia con el calor y el polvo en suspensión. El descenso térmico irá extendiéndose poco a poco a toda la península durante la semana, pero hoy todavía toca sudar en la mayoría de comunidades.

¿Hasta cuándo seguirá el calor?

Si vives en el centro o sur de España, paciencia: el descenso térmico será gradual y más notable a partir de mañana martes y, sobre todo, desde el miércoles. A corto plazo, las máximas seguirán por encima de los 40 °C en muchas zonas, y las noches tropicales continúan. En el norte, el alivio llega antes, y las temperaturas se acercarán a valores más normales para estas fechas.

Pronóstico del tiempo para los próximos 4 días

Día Norte (Galicia, Cantábrico) Centro (Madrid, Castilla y León) Sur (Andalucía, Murcia) Este (Valencia, Cataluña) Canarias Lunes 18 Nubes, lluvias débiles, máx. 28-32 °C Sol, alguna nube, máx. 41 °C Sol, máx. 44 °C Sol y tormentas de tarde, máx. 41 °C Despejado, máx. 34 °C Martes 19 Más fresco, lluvias débiles, máx. 27-29 °C Bajada ligera, máx. 39 °C Sol, máx. 42 °C Tormentas aisladas, máx. 38 °C Despejado, máx. 33 °C Miércoles 20 Cielos más abiertos, máx. 25-28 °C Descenso claro, máx. 36 °C Algo menos de calor, máx. 39 °C Sol y nubes, máx. 36 °C Estable, máx. 32 °C Jueves 21 Fresco, posibilidad de lluvias, máx. 24-27 °C Temperaturas normales, máx. 34 °C Calor más soportable, máx. 37 °C Intervalos nubosos, máx. 34 °C Estable, máx. 31 °C

Valores orientativos contrastados con tendencias de AEMET y medios digitales especializados.

Claves meteorológicas de la jornada

El tiempo hoy en España es noticia porque marca el final de una ola de calor histórica.

es noticia porque marca el final de una ola de calor histórica. El descenso térmico empieza por el noroeste y se irá extendiendo en los próximos días.

Pese al alivio en algunas regiones, el calor sigue apretando en el centro, sur y este.

Las tormentas pueden ser fuertes en zonas de montaña del este, ¡atentos los cazatormentas!.

En Canarias, sol y algo de polvo en suspensión, pero sin sobresaltos.

Consejos prácticos para hoy

Si estás en Madrid o el sur, hidrátate y no hagas locuras al sol.

o el sur, hidrátate y no hagas locuras al sol. Atento a los avisos por tormentas en el este y norte, sobre todo si tienes pensado salir al monte.

En el norte, saca el paraguas y la chaqueta ligera: lluvias débiles y fresco a la vista.

Si conduces por zonas de polvo en suspensión, extrema la precaución.

El tiempo en España este lunes 18 de agosto es un auténtico crisol de fenómenos: calor, tormentas, vaguada y avisos de todos los colores. Si te gusta la meteorología, hoy es tu día. Si prefieres el aire acondicionado, también. Y recuerda: el descenso térmico se acerca, pero todavía queda calor para rato.