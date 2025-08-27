Pronóstico del Tiempo: España bajo chubascos y tormentas este miércoles 27 de agosto de 2025

Este miércoles España se despierta bajo la influencia de una vaguada atlántica, que añade picante a la recta final del verano.

Si pensabas que agosto iba a despedirse con cielos despejados y temperaturas suaves, mejor prepara el paraguas y busca sombra, porque el tiempo hoy no va a dar tregua en buena parte del país.

Los meteorólogos advierten: toca mirar al cielo y al radar, porque la inestabilidad gana protagonismo, especialmente en el norte y el este peninsular.

Para los amantes de los datos meteorológicos fiables, las fuentes consultadas coinciden en que este miércoles habrá que estar atentos a las alertas activadas por tormentas, chubascos y calor intenso.

Sí, ese cóctel meteorológico tan propio de los finales de agosto en la Península Ibérica.

¿Dónde caerán los chubascos? Alerta en nueve comunidades

La AEMET activa avisos naranjas (riesgo importante) en Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana desde mediodía hasta la noche por tormentas intensas que podrían ir acompañadas de granizo. En estas zonas, mejor no dejar el coche bajo un árbol ni salir sin impermeable si tienes que hacer recados.

El aviso amarillo se extiende desde la mañana en Aragón y Cataluña, y desde el mediodía en Castilla y León, Navarra y La Rioja, también por chubascos y tormentas. Por si fuera poco, Galicia está en alerta amarilla por fenómenos costeros (no es día para sacar el kayak), mientras que Andalucía y Baleares ven activados avisos amarillos por altas temperaturas. Aquí el abanico meteorológico lo tiene todo: calor, lluvias, tormentas y viento.

Zonas de mayor inestabilidad:

Tercio norte: cielos nubosos o cubiertos, con lluvias dispersas pero posibles tormentas fuertes en áreas pirenaicas.

Cuadrante nordeste: chubascos localmente muy fuertes, probabilidad de granizo.

Resto de la Península y Baleares: cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias y altas.

Canarias: nuboso en el norte con posibilidad de lluvias débiles; despejado al sur.

Temperaturas: calor persistente en Madrid y sur peninsular

El calor sigue siendo protagonista en muchas zonas. En Madrid, el termómetro rozará los 34 grados, así que no olvides hidratarte ni buscar sombra si te toca callejear. El sur peninsular verá máximas incluso superiores: se esperan hasta 38 ºC en puntos de Andalucía e incluso más cerca de los valles del Guadalquivir. Las mínimas siguen siendo elevadas, especialmente en áreas mediterráneas donde localmente no bajarán de 25 grados por la noche. En resumen, noches tropicales garantizadas para muchos españoles.

En cambio, Galicia y el Cantábrico experimentarán un descenso notable de las máximas por la influencia del frente atlántico. En Baleares y buena parte del este peninsular, las temperaturas se mantendrán altas, con riesgo por calor.

Viento y calima: ingredientes extra para un miércoles movido

El viento será moderado del norte en Galicia y el sureste peninsular, mientras que predominará del este en Baleares. En Canarias soplarán alisios con intervalos fuertes. Además, se espera calima (ese polvo sahariano tan molesto para las narices) en Baleares y el tercio este peninsular.

¿Qué nos espera los próximos días? Tabla resumen

A continuación te presento una tabla con el pronóstico meteorológico para los próximos cuatro días según modelos ECMWF y datos contrastados por AEMET y medios digitales fiables:

Fecha Estado del cielo Precipitaciones Temperaturas máximas Fenómenos destacados Mié 27/08 Nuboso N/Despejado S/E Tormentas N/NE/Chubascos 34º Madrid/38º Sur Granizo NE/Calima E/Baleares Jue 28/08 Nuboso N/Soleado S/E Lluvias débiles N/NE 33º Madrid/37º Sur Viento N Galicia/Este Baleares Vie 29/08 Intervalos nubosos Chubascos aislados NE 32º Madrid/36º Sur Calor persistente Sur Sáb 30/08 Despejado salvo N Escasas 32º Madrid/35º Sur Viento flojo predominante

Nota: Las previsiones pueden variar según evolución de frentes atlánticos o entrada de aire frío; consultar actualizaciones diarias.

Recomendaciones prácticas para hoy

No olvides el paraguas si vives o viajas por el norte o nordeste peninsular.

Evita actividades al aire libre durante las horas centrales si estás en zonas con avisos por calor.

Atención especial a conductores: las tormentas pueden reducir la visibilidad y provocar acumulaciones puntuales de agua.

Si eres alérgico al polvo sahariano o tienes problemas respiratorios, extrema precauciones ante la calima.

¿Hay margen para disfrutar? El humor meteorológico nunca falla

Si pensabas montar una barbacoa al aire libre por despedida de verano… ¡mejor prepara una paella bajo techo! El clima español sigue su tradición: nunca da lo mismo a todos. Mientras unos buscan bañador otros necesitarán chubasquero. Y como siempre decimos los redactores meteorológicos: “En España puedes pasar del solazo al chaparrón sin cambiar de provincia”.

La atmósfera se muestra caprichosa hoy. Así que consulta fuentes fiables antes de salir (¡no vale mirar solo por la ventana!) porque entre tormenta, granizo, calima y calor, el miércoles promete emociones meteorológicas para todos los gustos.