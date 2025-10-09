Pronóstico del Tiempo: España recibe un jueves estable y cálido – 9 de octubre de 2025

Hoy, España se despierta con un clima que recuerda más al final del verano que al ecuador del otoño.

Las temperaturas máximas, sobre todo en el interior del país, se resisten a bajar y los cielos despejados son la norma en gran parte del territorio.

Sin embargo, no todo será tranquilidad: en el sureste y Baleares hay avisos por lluvias intensas, recordándonos que el otoño aún tiene sorpresas bajo la manga.

Si todavía no has guardado las sandalias, puede que tengas razón.

Hoy nos adentramos en la previsión meteorológica nacional, explorando lo que nos espera este jueves 9 de octubre de 2025 y cómo se perfila el clima para los días venideros.

Panorama general: estabilidad y calor otoñal, pero con matices

Cielos poco nubosos o despejados dominarán gran parte de la península, con algunas nubes altas adornando el cielo y sin amenaza de precipitaciones en la mayoría de las regiones.

dominarán gran parte de la península, con algunas nubes altas adornando el cielo y sin amenaza de precipitaciones en la mayoría de las regiones. En el sureste peninsular , incluyendo la Comunidad Valenciana , la Región de Murcia y Baleares , la situación es diferente: lluvias localmente intensas y posibilidad de tormentas mantienen activa la alerta naranja en estas áreas. No olvides llevar paraguas si te desplazas por allí; no será solo por lucirlo.

, incluyendo la , la y , la situación es diferente: lluvias localmente intensas y posibilidad de tormentas mantienen activa la alerta naranja en estas áreas. No olvides llevar paraguas si te desplazas por allí; no será solo por lucirlo. Por la tarde, se espera algo de nubosidad de evolución en el noroeste peninsular, aunque sin previsión de lluvias significativas.

En Canarias, se prevén cielos nubosos en el norte, con alguna lluvia débil dispersa y calima ligera en las islas orientales.

Temperaturas: Madrid y buena parte del interior, en modo “veranillo”

Las temperaturas máximas hoy alcanzan los 27°C en Madrid , una cifra más típica de septiembre que de este mes.

hoy alcanzan los , una cifra más típica de septiembre que de este mes. En Sevilla , se esperan hasta 28°C , mientras que en Zaragoza también se mantendrán valores elevados, con mínimas agradables.

, se esperan hasta , mientras que en también se mantendrán valores elevados, con mínimas agradables. El oeste de Galicia y algunas áreas del suroeste verán un descenso en las máximas, pero en el resto del país las temperaturas subirán ligeramente, con ese veranillo aún presente en el centro y buena parte del interior.

y algunas áreas del suroeste verán un descenso en las máximas, pero en el resto del país las temperaturas subirán ligeramente, con ese veranillo aún presente en el centro y buena parte del interior. En Canarias, apenas habrá cambios: ambiente templado y algo más húmedo en el norte.

Viento y otros fenómenos: calma, pero con matices

Los vientos serán moderados con alisios en Canarias , presentando rachas fuertes en zonas expuestas.

, presentando rachas fuertes en zonas expuestas. En Menorca y Ampurdán soplará una tramontana moderada; también habrá levante en el Estrecho y Alborán , aunque se espera que disminuya a lo largo del día.

y soplará una tramontana moderada; también habrá levante en el y , aunque se espera que disminuya a lo largo del día. En el resto del país, predominará un viento flojo, con algunas rachas variables dependiendo de la zona.

Avisos y alertas destacadas

Se ha emitido un aviso naranja por lluvias intensas para la Comunidad Valenciana , Baleares y la Región de Murcia .

por lluvias intensas para la , y la . En estas áreas, las precipitaciones pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta. Se recomienda tener precaución al desplazarse o realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo por regiones (jueves 9 de octubre de 2025)

Región Estado del cielo Temperaturas (°C) Lluvias/Alertas Madrid Soleado, alguna nube alta 27 / 15 Sin lluvias Sevilla Despejado 28 / 15 Sin lluvias Galicia Nuboso en el oeste, descenso máx. 22 / 14 Lluvias débiles puntuales Com. Valenciana Nuboso, lluvias intensas 25 / 18 Aviso naranja por lluvias Murcia Nubes y tormentas 26 / 17 Aviso naranja por lluvias Baleares Inestable, tormentas 24 / 17 Aviso naranja por lluvias Canarias Nuboso norte, calima 25 / 19 Lluvias débiles en el norte Zaragoza Soleado, ambiente cálido 26 / 13 Sin lluvias

Fuentes: AEMET, ElTiempo.es, AccuWeather, Meteosat, RTVE

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Predominio del cielo Temperaturas (Madrid, máx/mín) Precipitación esperada Jueves 9 octubre Soleado, alguna nube alta 27 / 15 0 mm Viernes 10 octubre Intervalos nubosos 25 / 14 0-1 mm Sábado 11 octubre Nubosidad variable 23 / 13 1-3 mm (chubascos) Domingo 12 octubre Soleado, ligera brisa 24 / 12 0 mm

La tendencia sugiere que después del “veranillo” de hoy las temperaturas irán descendiendo gradualmente. Además podrían aparecer algunos chubascos aislados durante el fin de semana, sobre todo en el norte y áreas montañosas. Por ahora, puedes dejar el paraguas guardado en muchas regiones; aunque mejor no perderlo de vista.

Perspectiva para el resto del mes: ¿seguirá el calor otoñal?

Los modelos meteorológicos indican un octubre más cálido de lo habitual para gran parte de España. Se prevén lluvias por debajo de lo normal, especialmente en las zonas oeste y central. Sin embargo, no se descartan episodios aislados de inestabilidad junto a chubascos localmente intensos sobre todo en la costa mediterránea cuando pase alguna borrasca puntual.

Así que este jueves nos presenta un clima casi veraniego para gran parte del país. Pero hay que estar atentos a las alertas por lluvias intensas especialmente hacia el sureste y Baleares. El fin de semana traerá un ligero descenso térmico junto a nuevas posibilidades de lluvia. Mientras tanto, disfrutemos del ambiente templado que aún nos regala este otoño español lleno de sorpresas.