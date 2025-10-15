Pronóstico del Tiempo: España experimenta un octubre poco habitual este miércoles 15 de octubre de 2025

Si eres de los que anhelan sacar el paraguas y la chaqueta de invierno en octubre, lamento decirte que España continúa abrazando un clima cálido y una falta de lluvias que nos acompaña desde principios de mes.

Este miércoles 15 de octubre de 2025, la previsión meteorológica indica otra jornada con temperaturas por encima de lo habitual y cielos despejados en gran parte del territorio, salvo en el norte y el este, donde el otoño intenta abrirse paso con chubascos tímidos y alguna tormenta inesperada.

En Madrid, el mercurio se sitúa en unos cómodos 24 ºC de máxima y 12 ºC de mínima, lo que invita a seguir disfrutando de la manga corta y a posponer esos planes para tomar chocolate caliente.

El “veroño” no parece dar tregua, y los expertos ya mencionan que octubre se presenta más cálido y seco de lo que es habitual, especialmente en el centro, sur y zonas del Mediterráneo.

El tiempo hoy: resumen por regiones

Centro y sur peninsular:

Predominan los cielos despejados con temperaturas que alcanzan casi los 30 ºC en lugares como el valle del Guadalquivir y el sur de Galicia . El ambiente recuerda más a finales de septiembre que a un pleno otoño.

Predominan los cielos despejados con temperaturas que alcanzan casi los en lugares como el valle del Guadalquivir y el sur de . El ambiente recuerda más a finales de septiembre que a un pleno otoño. Norte y noroeste:

Intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles, sobre todo en Galicia y la costa cantábrica. Aquí, el otoño se hace notar un poco más, aunque sin temporales significativos por ahora.

Intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles, sobre todo en Galicia y la costa cantábrica. Aquí, el otoño se hace notar un poco más, aunque sin temporales significativos por ahora. Área mediterránea:

Inestabilidad residual: se pronostican chubascos en la costa catalana, Comunidad Valenciana y Baleares, aunque menos intensos que en días pasados. Las alertas han bajado su nivel, siendo el riesgo bajo, salvo en el sur de Mallorca , donde aún persiste la alerta naranja por lluvias.

Inestabilidad residual: se pronostican chubascos en la costa catalana, Comunidad Valenciana y Baleares, aunque menos intensos que en días pasados. Las alertas han bajado su nivel, siendo el riesgo bajo, salvo en el sur de , donde aún persiste la alerta naranja por lluvias. Canarias:

Nubes medias y altas con escasa probabilidad de lluvia. Además, se mantiene la calima, lo que puede enturbiar la visibilidad y crear una sensación de bochorno.

Temperaturas: cálidas para esta época

El panorama térmico sigue siendo protagonista. La mayoría de las ciudades presentan máximas superiores a la media histórica de octubre. En el interior peninsular, la temperatura media ronda los 15,9 ºC, pero hoy muchos termómetros superarán esa cifra sin problemas.

Ejemplos de máximas hoy:

Madrid: 24 ºC

24 ºC Barcelona: 21 ºC

21 ºC Sevilla, Córdoba, Badajoz: hasta 39 ºC en momentos puntuales durante esta ola cálida

Las mínimas también se mantienen elevadas, lo que provoca noches más templadas y unas heladas prácticamente inexistentes, incluso en áreas donde deberían comenzar a aparecer ya a estas alturas del año.

Lluvias: la sequía otoñal persiste

La precipitación es nuevamente la gran ausente. A excepción del extremo norte y algunas zonas del Mediterráneo, España está viviendo una de las semanas más secas del mes. El anticiclón británico está bloqueando la entrada de borrascas mientras las DANAs solo descargan algo en el este peninsular y Baleares.

En el norte, los frentes atlánticos apenas dejan lluvias débiles y esporádicas, insuficientes para mitigar la sequía.

En el este, la DANA Alice sigue activa aunque menos intensa; hay chubascos dispersos y tormentas puntuales en áreas costeras y montañosas.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Madrid (°C) Barcelona (°C) Sevilla (°C) Bilbao (°C) Fenómenos destacados Mié 15/10/2025 24 / 12 21 / 14 30 / 16 18 / 11 Cielos despejados, algún chubasco en el norte y este Jue 16/10/2025 23 / 11 20 / 13 29 / 15 17 / 10 Intervalos nubosos en el norte; lluvias débiles en Galicia; despejado en otras zonas Vie 17/10/2025 22 / 10 19 / 12 28 / 15 17 / 10 Lluvias débiles en el tercio norte; chubascos en Baleares y este peninsular Sáb 18/10/2025 20 / 9 18 / 11 27 / 14 16 / 9 Posible llegada de una borrasca atlántica al oeste; descenso térmico; más nubes en el norte

Datos basados en las previsiones de AEMET, ElTiempo.es y AccuWeather.

¿Qué esperar para lo que queda de semana?

Los últimos modelos sugieren que continuaremos con un patrón de estabilidad y calor otoñal. No obstante, no se descarta que una borrasca atlántica llegue durante el fin de semana. Esto podría traer un alivio térmico junto a más lluvias al oeste y al norte peninsular. La incertidumbre es alta: ligeros cambios en la trayectoria del aire frío pueden modificar todo panorama meteorológico rápidamente.

Claves del día

Ambiente cálido e inestable en gran parte del país.

e inestable en gran parte del país. Lluvias solo presentes en el norte y este; serán débiles y dispersas.

Temperaturas superiores a lo habitual para octubre.

Posibles cambios a partir del sábado con llegada de una nueva borrasca.

Así que si pensabas ponerte tu abrigo nuevo, mejor espera unos días más. El “veroño” continúa su curso implacable. Parece que tanto el paraguas como la bufanda tendrán que seguir guardados un poco más. Sin embargo, no pierdas ojo al pronóstico: octubre es famoso por sus giros inesperados, ¡y nunca se sabe cuándo puede cambiar la situación!