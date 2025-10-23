Pronóstico del Tiempo: España dice adiós al verano con cielos templados y alguna sorpresa este jueves 23 de octubre de 2025

Parece que España no quiere despedirse del veranillo tardío que tanto nos agrada, ahorrándonos así la tarea de sacar el abrigo.

Hoy, jueves 23 de octubre de 2025, la tendencia general será de cielos despejados o ligeramente nublados, temperaturas superiores a lo habitual y lluvias que solo harán acto de presencia en el extremo norte peninsular.

Si eres de los que anhelan la llegada del otoño con sus aguaceros y el aroma a tierra mojada, tendrás que seguir esperando.

La mayoría de los modelos meteorológicos coinciden: el anticiclón continúa “resguardando” nuestro país y bloqueando la entrada de frentes lluviosos, mientras las altas presiones mantienen la estabilidad.

Temperaturas: ¿Estamos en octubre o en junio?

Hoy, el termómetro en Madrid se situará alrededor de los 22 ºC, así que si planeas salir, puedes dejar el paraguas en casa y optar por una chaqueta ligera. Las máximas permanecerán por encima de lo habitual, y las mínimas también se apuntan a esta tendencia, especialmente en la mitad sur peninsular y en las Islas Baleares.

En otras ciudades capitales, las temperaturas serán igualmente generosas:

Sevilla : hasta 28 ºC.

: hasta 28 ºC. Valencia : 24 ºC.

: 24 ºC. Bilbao : 21 ºC.

: 21 ºC. Barcelona: 23 ºC.

Por lo tanto, salvo para quienes son más sensibles al frío, las bufandas seguirán guardadas.

Lluvias: solo para el norte y con cuentagotas

El apartado de precipitaciones será breve: hoy se anticipan lluvias débiles y ocasionales en Galicia, Asturias y la cordillera Cantábrica, donde podrían ser persistentes e incluso localmente intensas en ciertos lugares. En el resto del país, incluidas las dos mesetas, predominará un ambiente seco y tranquilo.

En la zona mediterránea, Baleares y Canarias disfrutarán de cielos con intervalos de nubes altas, sin apenas probabilidades de chubascos.

Viento: sopla, pero no molesta

El viento será notable principalmente en el norte y noroeste peninsular, con rachas que pueden llegar a alcanzar los 47 km/h en regiones como Galicia y el norte de Castilla y León. En el resto del territorio nacional, los vientos soplarán desde suroeste y oeste, pero sin grandes alardes. Si decides ir a la playa en Canarias, te toparás con el clásico alisio, aunque amainando en las islas occidentales.

Nieblas y fenómenos locales

No faltarán las nieblas matinales en los principales entornos montañosos del norte y oeste peninsular, especialmente en Galicia y los Pirineos. En algunos lugares podrían ser persistentes y ofrecer una imagen casi mágica, perfecta para fotógrafos o amantes del sosiego.

Pronóstico para los próximos 4 días

A continuación, te presento un resumen del pronóstico para España hasta el domingo:

Día Temperatura máxima (Madrid) Lluvias destacadas Viento (km/h) Fenómeno destacado Jueves 23 22 ºC Norte peninsular Hasta 47 Nieblas en el norte Viernes 24 20 ºC Débil en Madrid, norte Hasta 46 Nubes y claros Sábado 25 18 ºC Norte, ocasional Hasta 42 Ambiente fresco Domingo 26 17 ºC Norte, persistente Hasta 40 Posible descenso térmico

Nota: Las temperaturas y fenómenos son orientativos para Madrid y el conjunto de España. Las lluvias seguirán limitadas al norte; mientras tanto, en el resto del país predominan los cielos despejados y un clima suave.

Tendencias: ¿Por qué octubre parece verano?

Las previsiones de la AEMET junto a otros portales meteorológicos destacan que este octubre está resultando ser más cálido de lo habitual, con temperaturas diurnas que superan los 30 ºC en muchas zonas y noches sin apenas heladas. Los especialistas atribuyen esta situación a la presencia constante de altas presiones combinada con la ausencia de frentes atlánticos significativos.

Además, fenómenos como el El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) están influyendo también aquí, favoreciendo vientos del sur que mantienen un ambiente cálido sobre gran parte de la península.

Recomendaciones para hoy

Lleva ropa ligera casi en toda España .

. El paraguas solo será necesario si te diriges al norte.

Precaución al conducir debido a nieblas matinales en áreas montañosas.

Si planeas salir por la tarde en Madrid, disfrutarás de un ambiente templado muy agradable.

El tiempo, ese compañero impredecible

Este jueves 23 de octubre de 2025 nos ofrece una jornada típicamente otoñal… aunque más bien es un otoño sacado directamente de una publicidad. Si eres amante del buen tiempo y los paseos al aire libre, ¡aprovéchalo! El verdadero otoño aún parece estar esperando su momento.

