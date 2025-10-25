Un giro helador: la Península Ibérica se prepara para un desplome térmico sin precedentes

Algunos creían que el verano se había adueñado de la Península Ibérica, con temperaturas que alcanzaban o incluso superaban los 30 ºC a finales de octubre.
Sin embargo, la atmósfera, impredecible y a menudo juguetona, ha decidido dar un giro inesperado.
En las próximas horas, una masa de aire polar hará su entrada por el norte, prometiendo un cambio de guion digno de una trama de suspense.
Las lluvias, los cielos grises y los vientos del norte se unirán a un descenso térmico que llegará hasta los 10 grados. Este fenómeno marcará el fin de semana y la semana siguiente, dejando atrás esos días cálidos atípicos.
¿Qué zonas vivirán el mayor bajón de temperaturas?
El descenso será generalizado, aunque hay áreas donde el “susto” será más evidente. El interior peninsular, sobre todo en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, será el más afectado: en la capital española, por ejemplo, se pasará de 24 ºC a apenas 14 ºC en cuestión de horas. En ciudades como Burgos, Soria o León, las mínimas podrán bajar hasta los 4-5 ºC. Hacia el sur, Andalucía también experimentará un abrupto final a su verano tardío: Jaén descenderá de 29 ºC a 22 ºC; Granada pasará de 31 ºC a 22 ºC; mientras que Sevilla y Córdoba caerán a entre 24 y 25 ºC. Incluso en la costa mediterránea, Valencia y Alicante notarán cómo sus máximas descienden hasta 10 ºC respecto al día anterior.
La siguiente tabla recoge algunos de los descensos más notables:
|Ciudad
|Máxima sábado
|Máxima domingo
|Diferencia
|Madrid
|24 ºC
|14 ºC
|-10 ºC
|Valencia
|30 ºC
|20 ºC
|-10 ºC
|Granada
|31 ºC
|22 ºC
|-9 ºC
|Jaén
|29 ºC
|22 ºC
|-7 ºC
|Burgos
|13 ºC
|8 ºC
|-5 ºC
|Soria
|14 ºC
|9 ºC
|-5 ºC
La culpa es del aire polar… y de un tren de borrascas
El causante de esta transformación drástica es una masa de aire polar marítimo que avanza desde el Atlántico norte impulsada por el chorro polar. Su llegada coincide con varios frentes que traerán lluvias abundantes en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, donde se prevé que los acumulados superen los 80-100 l/m² en pocos días. Esta inestabilidad luego se extenderá hacia el centro y sur del país, afectando también a Baleares y otras regiones mediterráneas.
En las áreas montañosas del norte como el Pirineo y la Cordillera Cantábrica, la cota de nieve descenderá permitiendo las primeras nevadas del otoño. Algo que muchos entusiastas del esquí han estado esperando con ansias. Los vientos del norte (cierzo en el valle del Ebro y tramontana en el Ampurdán) soplarán con fuerza intensificando la sensación térmica.
¿Durará el frío? Montaña rusa térmica a la vista
Los meteorólogos no tienen descanso. A pesar del intenso descenso térmico previsto, parece que no se mantendrá por mucho tiempo. Entre martes y miércoles, se espera que el viento cambie hacia el suroeste trayendo consigo una masa de aire más templada que elevará las temperaturas aunque no alcanzarán los niveles veraniegos anteriores. Eso sí, la sucesión de frentes atlánticos podría seguir generando inestabilidad con lluvias intermitentes y cielos cambiantes: parece que este otoño finalmente ha decidido quedarse.
Curiosidades científicas y anécdotas meteorológicas
- El chorro polar juega un papel crucial en este episodio; se trata de una corriente aérea capaz de alcanzar los 400 km/h situada entre los 9 y los 16 km sobre el nivel del mar. Actúa como una autopista para las borrascas: cuando toma impulso, impulsa sistemas frontales capaces de transformar rápidamente la climatología en toda Europa.
- Las “noches tropicales” experimentadas en el sur y litoral mediterráneo a finales de octubre son poco comunes. Se definen así cuando las temperaturas mínimas no descienden por debajo de los 20 ºC. Este año ciudades como Sevilla, Málaga o Valencia han establecido récords históricos para estas mínimas elevadas durante otoño.
- Un contraste térmico tan pronunciado como hasta 10 ºC en solo un día puede tener efectos curiosos sobre la naturaleza: algunas aves retrasan su migración mientras que las setas comienzan a brotar vigorosamente gracias a la combinación perfecta entre humedad y frescura.
- En términos meteorológicos recientes, algunos desplomes bruscos han llegado a superar los 15º C en solo un día; uno de los más notorios ocurrió en Soria en 1987 cuando se pasó de unos cálidos 23º C a fríos 7º C en menos de veinticuatro horas.
- Los meteorólogos suelen denominar estos fenómenos “portazos otoñales” o “abrigazos express”. Y no es para menos: estos días son una verdadera montaña rusa para nuestros armarios españoles llenos ahora tanto de camisetas como chaquetas.
- La niebla regresará a los valles del Duero y Tajo ocultando otro fenómeno interesante: el “efecto Purkinje”, donde los colores parecen desvanecerse para adquirir un tono azulado al amanecer debido a la combinación entre humedad y escasa luminosidad.
- Y para terminar con una anécdota curiosa: este brusco cambio climático coincide con el tradicional cambio horario lo que hará aún más evidente esa sensación prematura del anochecer. Si quedaba alguna duda sobre si realmente ha llegado el otoño, parece que la atmósfera ha hecho todo lo posible por despejarlas… recordándonos además lo impredecible que puede ser la ciencia del tiempo.