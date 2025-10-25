Un giro helador: la Península Ibérica se prepara para un desplome térmico sin precedentes

Algunos creían que el verano se había adueñado de la Península Ibérica, con temperaturas que alcanzaban o incluso superaban los 30 ºC a finales de octubre.

Sin embargo, la atmósfera, impredecible y a menudo juguetona, ha decidido dar un giro inesperado.

En las próximas horas, una masa de aire polar hará su entrada por el norte, prometiendo un cambio de guion digno de una trama de suspense.

Las lluvias, los cielos grises y los vientos del norte se unirán a un descenso térmico que llegará hasta los 10 grados. Este fenómeno marcará el fin de semana y la semana siguiente, dejando atrás esos días cálidos atípicos.

¿Qué zonas vivirán el mayor bajón de temperaturas?

El descenso será generalizado, aunque hay áreas donde el “susto” será más evidente. El interior peninsular, sobre todo en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, será el más afectado: en la capital española, por ejemplo, se pasará de 24 ºC a apenas 14 ºC en cuestión de horas. En ciudades como Burgos, Soria o León, las mínimas podrán bajar hasta los 4-5 ºC. Hacia el sur, Andalucía también experimentará un abrupto final a su verano tardío: Jaén descenderá de 29 ºC a 22 ºC; Granada pasará de 31 ºC a 22 ºC; mientras que Sevilla y Córdoba caerán a entre 24 y 25 ºC. Incluso en la costa mediterránea, Valencia y Alicante notarán cómo sus máximas descienden hasta 10 ºC respecto al día anterior.

La siguiente tabla recoge algunos de los descensos más notables:

Ciudad Máxima sábado Máxima domingo Diferencia Madrid 24 ºC 14 ºC -10 ºC Valencia 30 ºC 20 ºC -10 ºC Granada 31 ºC 22 ºC -9 ºC Jaén 29 ºC 22 ºC -7 ºC Burgos 13 ºC 8 ºC -5 ºC Soria 14 ºC 9 ºC -5 ºC

La culpa es del aire polar… y de un tren de borrascas

El causante de esta transformación drástica es una masa de aire polar marítimo que avanza desde el Atlántico norte impulsada por el chorro polar. Su llegada coincide con varios frentes que traerán lluvias abundantes en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, donde se prevé que los acumulados superen los 80-100 l/m² en pocos días. Esta inestabilidad luego se extenderá hacia el centro y sur del país, afectando también a Baleares y otras regiones mediterráneas.

En las áreas montañosas del norte como el Pirineo y la Cordillera Cantábrica, la cota de nieve descenderá permitiendo las primeras nevadas del otoño. Algo que muchos entusiastas del esquí han estado esperando con ansias. Los vientos del norte (cierzo en el valle del Ebro y tramontana en el Ampurdán) soplarán con fuerza intensificando la sensación térmica.

¿Durará el frío? Montaña rusa térmica a la vista

Los meteorólogos no tienen descanso. A pesar del intenso descenso térmico previsto, parece que no se mantendrá por mucho tiempo. Entre martes y miércoles, se espera que el viento cambie hacia el suroeste trayendo consigo una masa de aire más templada que elevará las temperaturas aunque no alcanzarán los niveles veraniegos anteriores. Eso sí, la sucesión de frentes atlánticos podría seguir generando inestabilidad con lluvias intermitentes y cielos cambiantes: parece que este otoño finalmente ha decidido quedarse.

Curiosidades científicas y anécdotas meteorológicas