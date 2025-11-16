Pronóstico del Tiempo: lluvias atlánticas y bajada de temperaturas en España este domingo 16 de noviembre de 2025

El domingo 16 de noviembre de 2025 se presenta en España con un panorama meteorológico variado, perfecto para quienes aprecian el cambio de estaciones y los desafíos del vestuario.

Hoy es uno de esos días en los que el pronóstico del tiempo se convierte en la herramienta ideal para decidir entre paraguas, abrigo o, quizás, ambos.

Los frentes atlánticos siguen su curso y la conocida borrasca Claudia se despide de la Península, dejando un rastro de lluvias y cielos cubiertos. La caída de temperaturas será especialmente notable en el interior, así que no hay razón para quedarse en casa: ¡hoy es día de salir bien abrigado!

Para los aficionados a la meteorología y aquellos que siempre preguntan si “¿va a llover?”, este domingo lo tiene todo claro: precipitaciones, viento y un ambiente más frío, característico del otoño avanzado.

Y si buscas cifras concretas, hoy el termómetro en Madrid no superará los 12 grados.

Así que, si tienes planes al aire libre, recuerda que tu buen humor será el mejor paraguas.

Panorama general: lluvias, viento y descenso térmico

Frentes atlánticos : Continúan llegando por el noroeste, causando lluvias persistentes sobre todo en Galicia, Extremadura, Andalucía occidental y el sistema Central. El Cantábrico y los Pirineos también recibirán su parte de precipitaciones, con tormentas ocasionales y posibilidad de granizo.

: Continúan llegando por el noroeste, causando lluvias persistentes sobre todo en Galicia, Extremadura, Andalucía occidental y el sistema Central. El Cantábrico y los Pirineos también recibirán su parte de precipitaciones, con tormentas ocasionales y posibilidad de granizo. Cielos nubosos : Serán la norma en gran parte del país, aunque en la costa mediterránea y el sureste las lluvias serán menos frecuentes y más dispersas.

: Serán la norma en gran parte del país, aunque en la costa mediterránea y el sureste las lluvias serán menos frecuentes y más dispersas. Viento : Soplarán rachas fuertes del suroeste y sur, sobre todo en áreas montañosas y litorales atlánticos. En Canarias, los vientos serán más suaves pero igualmente del componente sur.

: Soplarán rachas fuertes del suroeste y sur, sobre todo en áreas montañosas y litorales atlánticos. En Canarias, los vientos serán más suaves pero igualmente del componente sur. Temperaturas : Descenso generalizado, especialmente notable en la meseta norte y el interior peninsular. En Madrid, se espera una máxima de 12°C y una mínima de 8°C . En Málaga , el día será más cálido con máximas de 21°C y mínimas de 13°C . Por otro lado, ciudades del norte como Vitoria verán máximas alrededor de los 15°C y mínimas cerca de los 9°C .

: Descenso generalizado, especialmente notable en la meseta norte y el interior peninsular. En Madrid, se espera una máxima de y una mínima de . En , el día será más cálido con máximas de y mínimas de . Por otro lado, ciudades del norte como Vitoria verán máximas alrededor de los y mínimas cerca de los . Nieblas y brumas : Se formarán bancos de niebla en zonas montañosas junto con brumas en el sur y la zona de Alborán, dificultando la visibilidad en algunos tramos.

: Se formarán bancos de niebla en zonas montañosas junto con brumas en el sur y la zona de Alborán, dificultando la visibilidad en algunos tramos. Nieve: Las cotas de nieve descenderán hasta los 2000/2200 metros con nevadas leves esperadas en los principales sistemas montañosos.

Madrid y principales ciudades: ¿qué esperar hoy?

Madrid : Cielos muy nubosos con lluvias intermitentes; máxima alcanzará los 12°C , mínima se quedará en 8°C . Viento moderado del suroeste. No es precisamente un día ideal para paseos largos sin paraguas.

: Cielos muy nubosos con lluvias intermitentes; máxima alcanzará los , mínima se quedará en . Viento moderado del suroeste. No es precisamente un día ideal para paseos largos sin paraguas. Barcelona : Ambiente templado con intervalos nubosos y pocas probabilidades de lluvia. Máxima esperada es de 18°C , mínima será de 12°C .

: Ambiente templado con intervalos nubosos y pocas probabilidades de lluvia. Máxima esperada es de , mínima será de . Sevilla : Cielo cubierto con probabilidad de tormentas junto a lluvias intensas durante la tarde-noche. Máxima llegará a 16°C , mínima bajará a 10°C .

: Cielo cubierto con probabilidad de tormentas junto a lluvias intensas durante la tarde-noche. Máxima llegará a , mínima bajará a . Málaga : Jornada más suave con intervalos nubosos sin lluvias destacables; máxima alcanzará los 21°C , mínima será de 13°C .

: Jornada más suave con intervalos nubosos sin lluvias destacables; máxima alcanzará los , mínima será de . Bilbao : Cielos cubiertos con lluvias continuas; temperaturas oscilarán entre los 10°C y los 14°C .

: Cielos cubiertos con lluvias continuas; temperaturas oscilarán entre los y los . Vitoria: Predominarán nubes medias y altas acompañadas por lluvias débiles; máximas alcanzarán los 15°C, mínimas rondarán los 9°C.

Tendencias para los próximos días

La semana que comienza tras este domingo traerá cambios significativos. A partir del martes, una masa fría proveniente de latitudes elevadas provocará un descenso térmico notable en todo el país. Se anticipan heladas en amplias áreas interiores durante las madrugadas temprano, mientras que las máximas apenas superarán los 10°C en muchas ciudades del centro y norte. Las precipitaciones disminuirán en frecuencia, salvo algunas excepciones como el Cantábrico y Baleares donde seguirán las lluvias. El ambiente se tornará más invernal; así que no olvides tu bufanda.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

A continuación, te presento cómo se prevé que evolucione el tiempo en algunas ciudades españolas:

Ciudad Domingo 16/11 Lunes 17/11 Martes 18/11 Miércoles 19/11 Madrid 12°C / 8°C, lluvias 10°C / 6°C, nuboso 8°C / 3°C, descenso térmico, lluvias débiles 7°C / 2°C, heladas, seco Barcelona 18°C / 12°C, nuboso 16°C / 11°C, nubes y claros 13°C / 8°C, descenso sin lluvias 12°C / 7°C, frío Sevilla 16°C / 10°C, tormentas 14°C / 8°C, nuboso 12°C / 7°C, lluvias débiles 13°C / 6°C, fresco Bilbao 14°C / 10°C, lluvias 12°C / 8 °C , lluvias persistentes 10 °C /5 °C , lluvias , frío 8 °C/3 °C , heladas Málaga 21 °C/13 °C , suave 19 °C/12 °C , intervalos nubosos 17 °C/10 °C , descenso 16 °C/9 °C , fresco

Nota: Los datos presentados son estimaciones basadas en fuentes oficiales así como actualizaciones provenientes de modelos meteorológicos recientes.

Fenómenos meteorológicos destacados

Lluvias intensas afectando al oeste, suroeste e interior central.

Viento fuerte sobre áreas montañosas y litorales atlánticos.

Un descenso térmico progresivo acompañado por heladas internas a partir del martes.

Posibles nevadas a cotas altas dentro de la cordillera Cantábrica así como Pirineos.

Presencia de nieblas y brumas sobre zonas del sur e interiores montañosos.

Recomendaciones