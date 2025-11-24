Pronóstico del Tiempo en España: lunes 24 de noviembre de 2025

El otoño de 2025 ha decidido dejar claro que el verano no hará una aparición inesperada.

Este lunes 24 de noviembre, España se encuentra ante un panorama meteorológico propio de esta estación, con temperaturas más frescas de lo habitual en numerosas regiones y la llegada de lluvias que, aunque llegarán de manera desigual, prometen dar trabajo a los paraguas y a los meteorólogos.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los principales servicios de previsión están en sintonía: es momento de sacar el abrigo, mirar hacia arriba y recordar que el otoño es la época de las sorpresas… meteorológicas.

Los entusiastas del análisis climático y la interpretación de modelos tienen hoy motivos para estar atentos: cambios en las temperaturas, chubascos localizados y un ambiente que invita más a disfrutar de un buen libro que a estar en una terraza.

Madrid y el resto de España: ¿cómo viene el lunes?

La previsión para Madrid indica una temperatura máxima de 14°C y mínima de 7°C, con cielos nublados y posibilidad de lluvias débiles por la tarde. El viento será suave, aunque no se descartan rachas algo más fuertes. Existe una baja probabilidad de tormenta, así que si tienes planes al aire libre, mejor lleva el paraguas “por si acaso”, porque a veces las nubes se animan y sorprenden.

En otras zonas del país, el panorama varía:

Galicia y el noroeste: lluvias persistentes con cielos cubiertos. Aquí los gallegos pueden practicar la noble habilidad de distinguir entre “llovizna”, “chaparrón” y “orballo”.

y el noroeste: lluvias persistentes con cielos cubiertos. Aquí los gallegos pueden practicar la noble habilidad de distinguir entre “llovizna”, “chaparrón” y “orballo”. Pirineos y zonas altas: nevadas en cotas entre 1600 y 2000 metros. La temporada de esquí empieza a frotarse las manos.

y zonas altas: nevadas en cotas entre 1600 y 2000 metros. La temporada de esquí empieza a frotarse las manos. Comunidad Valenciana : en Valencia , máxima de 18°C y mínima de 13°C, con cielos parcialmente cubiertos pero sin lluvias significativas. Perfecto para un paseo, aunque sin confiarse demasiado.

: en , máxima de 18°C y mínima de 13°C, con cielos parcialmente cubiertos pero sin lluvias significativas. Perfecto para un paseo, aunque sin confiarse demasiado. Andalucía : en Sevilla , máxima de 20°C y mínima de 6°C, ambiente fresco con vientos suaves. El sol hará su aparición entre nubes, pero no promete quedarse mucho rato.

: en , máxima de 20°C y mínima de 6°C, ambiente fresco con vientos suaves. El sol hará su aparición entre nubes, pero no promete quedarse mucho rato. Canarias: poco nuboso en general, con algo de calima en las islas orientales y precipitaciones débiles durante la primera mitad del día. Luego, se espera un cielo despejado con temperaturas agradables.

Tendencia general y fenómenos destacados

Este trimestre otoñal está caracterizado por un ambiente más cálido del habitual junto a lluvias irregulares. Sin embargo, esta semana trae consigo un cambio notable: descenso térmico y más precipitaciones en amplias áreas, especialmente hoy y mañana.

En el centro, sur y oeste peninsular hay un déficit de lluvias, pero no se descartan episodios de inestabilidad como las conocidas DANAs o vaguadas, capaces de provocar intensos chubascos en la costa mediterránea.

El norte, este y Canarias mantienen acumulados cercanos a lo normal, aunque con variaciones diarias.

mantienen acumulados cercanos a lo normal, aunque con variaciones diarias. Atención a los bancos de niebla en montañas del norte peninsular, sobre todo al amanecer.

Las mínimas pueden bajar hasta valores cercanos a cero en áreas interiores y montañosas. El frío será protagonista, con posibles heladas en el tercio norte e incluso la cota de nieve bajando hasta los 1.500 metros en algunos lugares.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Aquí tienes un resumen meteorológico para Madrid y las principales regiones españolas desde hoy hasta el jueves; útil para planificar tu semana y decidir si sacar abrigo o paraguas:

Día Madrid (°C) Galicia (°C) Valencia (°C) Sevilla (°C) Canarias (°C) Fenómeno destacado Lun 24/11 14 / 7 12 / 6 18 / 13 20 / 6 22 / 16 Lluvias débiles, nubes Mar 25/11 13 / 5 11 / 5 17 / 12 19 / 5 21 / 15 Chubascos, frío Mié 26/11 12 / 4 10 / 3 17 / 11 18 / 4 20 / 14 Heladas interiores Jue 27/11 12 / 4 10 / 3 16 / 11 18 / 4 20 /14 Estabilidad, nubes

*Valores orientativos basados en la información más reciente proporcionada por AEMET, Eltiempo.es y portales regionales.

¿Qué podemos esperar los próximos días?

El frío se asentará en el interior peninsular, con mínimas por debajo de los cinco grados Celsius en muchas ciudades.

Las precipitaciones estarán presentes sobre todo en el noroeste y zonas montañosas. En otras áreas habrá alternancia entre nubes y claros con posibilidad dispersa de chubascos.

En el litoral cantábrico y zonas altas soplará viento fuerte; sin embargo, dentro del país será más tranquilo.

En grandes ciudades como Madrid o Barcelona, la jornada será fría y gris sin grandes sobresaltos meteorológicos.

Consejos para hoy: ¿abrigo, paraguas o paciencia?

Lleva contigo el paraguas si te mueves por el noroeste, norte o zonas montañosas.

El abrigo es imprescindible en el interior durante las primeras horas del día.

Si conduces por carreteras montañosas, atención a la posible niebla y algunas posibles heladas.

En la costa mediterránea aprovecha las horas soleadas antes que llegue la siguiente nube.

El humor del cielo: ¿por qué el tiempo se vuelve impredecible en otoño?

El otoño español no es solo un desfile continuo de frentes e inestabilidad climática. Es una temporada dedicada a los meteorólogos; esos valientes que miran al cielo preguntándose: “¿Hoy lloverá o saldrá el sol?”. En este año que nos ocupa, una tendencia cálida junto a un déficit hídrico se combinan con episodios inestables que convierten cada día en una pequeña aventura climática.

Así que si hoy no acierta al cien por cien lo previsto por los meteorólogos, no les culpes; mejor échale la culpa al otoño que nunca deja de sorprender.