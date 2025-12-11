Pronóstico del Tiempo en España: nieblas, lluvias atlánticas y estabilidad a ratos este 11 de diciembre de 2025

El pronóstico del tiempo en España para hoy, 11 de diciembre, presenta un esquema bastante claro: estabilidad en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque no sin ciertos “peros” destacados: nieblas persistentes en el interior norte, lluvias en el noroeste y un mar agitado en la costa atlántica gallega.

De acuerdo con la AEMET y los principales servicios meteorológicos, la jornada comienza con abundante nubosidad en la mitad norte peninsular y algunas áreas interiores. En contraste, el sol se asoma más en el sur, en las costas del Mediterráneo y también en gran parte de Canarias.

En el horizonte, un frente atlántico se aproxima por el noroeste, lo que podría alterar un poco esa idea de “tranquilidad total” al final del día en esa región.

Avisos y fenómenos destacados

Para que no se nos pase nada, aquí van algunos puntos clave a tener en cuenta:

Avisos por niebla en: Huesca y Zaragoza ( Aragón ) Lleida y Tarragona ( Cataluña ) Navarra y La Rioja

Avisos por lluvia y fuerte oleaje en: A Coruña y Pontevedra ( Galicia )

Nieblas persistentes: Norte de Castilla y León , valle del Ebro y depresiones del nordeste peninsular



Si planeas conducir por mesetas, valles interiores o áreas montañosas del norte, es recomendable añadir unos minutos extra a tu trayecto: la visibilidad puede ser limitada durante las primeras horas.

Cielos y lluvias: dónde se mojará el paraguas

Mitad norte y noroeste peninsular

A primeras horas: Abundante nubosidad en la mitad norte, con nieblas matinales afectando ambas mesetas, interior de Galicia , valle del Ebro , depresiones del nordeste y zonas montañosas.

A lo largo del día: El frente atlántico irá cubriendo los cielos de buena parte de la mitad oeste peninsular. Se esperan precipitaciones a últimas horas en el tercio noroeste y en el sistema Central occidental. En la costa atlántica de Galicia , las lluvias pueden ser localmente fuertes, con un mar muy agitado.



En resumen: si te encuentras en Galicia, oeste de Castilla y León o áreas del sistema Central occidental, no olvides llevar contigo el paraguas esta tarde-noche.

Centro y mitad sur

Predomina la estabilidad, con nubes altas y medias. Algunos bancos de niebla matinal dispersa pueden aparecer en zonas interiores.

Podría registrarse alguna precipitación ocasional en el golfo de Cádiz, el Estrecho y el oeste de Alborán.

No se anticipa un día muy lluvioso en general, pero es posible que caigan chaparrones puntuales sobre todo en áreas del suroeste.

Mediterráneo y Baleares

En la costa oriental peninsular y también en Baleares , dominarán cielos poco nubosos o con intervalos nubosos.

, dominarán cielos poco nubosos o con intervalos nubosos. No se prevén lluvias significativas hoy ni para el tercio oriental ni para el archipiélago balear.

En general, será un buen día para disfrutar al aire libre a lo largo de la costa mediterránea. Algo fresco pero sin sobresaltos.

Canarias

Ambiente mayormente poco nuboso o despejado durante gran parte del día.

A últimas horas, se incrementará la nubosidad debido a la llegada de la cola del frente, existiendo posibilidades de lluvias débiles hacia las vertientes norte y este.

No será un día tempestuoso, aunque sí habrá una transición progresiva hacia más nubes.

Temperaturas: bajan en el este y el noroeste

El pronóstico del tiempo en España hoy trae consigo una ligera bajada térmica en varias regiones:

Máximas : Descenso notable en la fachada oriental peninsular, este de Alborán , interior noroeste peninsular y también en Canarias . Pocos cambios esperados para las temperaturas de Baleares . Tendencia a ligeros ascensos en otras partes del país.

: Mínimas : Sin cambios significativos para las temperaturas mínimas en Baleares , noroeste peninsular y litorales orientales. Descenso generalizado en otras zonas, donde muchas áreas interiores experimentarán ambiente frío durante las primeras horas del día.

: Heladas débiles: En los Pirineos, pudiendo afectar ocasionalmente a otros entornos montañosos.



En lo que respecta a Madrid, las previsiones estiman una máxima alrededor de los 9 ºC, con un ambiente fresco que puede resultar algo húmedo durante las primeras horas.

Viento y estado de la mar

En la Península y las Islas Baleares: Predominan vientos flojos provenientes del este y sur. Viento moderado desde el sur afectará a regiones como Galicia , alto valle del Ebro e incluso algunas zonas cantábricas. Habrá intervalos fuertes con rachas muy intensas especialmente cerca de los litorales gallegos. Intervalos moderados al principio para los litorales orientales con componente norte. Esto es especialmente evidente hacia el sureste.

En Canarias: Viento flojo a moderado soplando desde el nordeste.



La costa gallega será hoy donde más complicaciones habrá debido al fuerte oleaje acompañado por avisos activos .

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en España (tendencia general)

Esta tabla está basada en la evolución prevista por AEMET junto a medios nacionales para los próximos días. No entraremos aquí al detalle provincial .

Día Situación general en España Lluvias principales Temperatura (tendencia) Hoy (J 11) Tiempo estable predominante mientras un frente entra por NO Noroeste, sistema Central occ., golfo de Cádiz y Estrecho (ocasionales) Máximas algo más bajas sobre todo hacia este y NO Viernes 12 Frente más activo avanzando hacia tierras interiores Mitad occidental; especialmente suroeste y oeste peninsular Descenso térmico esperado sobre todo hacia interior sur Sábado 13 Encadenamiento de frentes atlánticos afectando al oeste Vertiente atlántica; nevadas posibles a cotas altas Ambiente fresco sin grandes extremos Domingo 14 Tiempo inestable todavía hacia el oeste; más tranquilo al este Lluvias principalmente al oeste/norte; más seco hacia Mediterráneo Temperaturas suaves para esta época por muchas zonas

Nota: Esta tabla ofrece una visión general sobre la tendencia esperada tanto para península como Baleares sin sustituir nunca a las previsiones oficiales provinciales proporcionadas por AEMET.

Claves prácticas del día

Para finalizar este análisis sobre el pronóstico del tiempo en España, aquí tienes unas ideas rápidas:

Si te encuentras por el norte interior (norte de Castilla y León , valle del Ebro , depresiones nordestinas), ten presente que las nieblas pueden ser compañeras durante gran parte de la mañana .

, valle del , depresiones nordestinas), ten presente que las nieblas pueden ser compañeras durante gran parte de la mañana . En Galicia será mejor ir preparado: paraguas a mano ya que lluvias acompañadas por un oleaje fuerte serán protagonistas .

La jornada será bastante tranquila tanto para Mediterráneo como para las Islas Baleares; cielos parcialmente cubiertos pero sin lluvias destacables .

En Canarias se prevé un día agradable aunque con incremento nuboso al final que podría traer algunas lluvias débiles sobre vertientes norte/este .

Y si estás por Madrid o buena parte del interior español, no olvides llevar abrigo: máximas contenidas acompañadas por mañanas frías nos recordarán que estamos bien entrados ya diciembre .

Hoy pinta como un clásico día invernal: nada extremo pero lo suficientemente variado como para hacer que prestar atención al tiempo merezca su momento durante ese café matutino.