Pronóstico del Tiempo en España: frentes atlánticos y cambios térmicos este 9 de diciembre de 2025

El pronóstico del tiempo para este martes 9 de diciembre de 2025 presenta una combinación de calma y actividad.

Mientras gran parte del país disfruta de estabilidad, un frente atlántico se adentra por el noroeste, trayendo consigo nubosidad, lluvias y viento.

De acuerdo con la AEMET, la jornada comienza con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Península, a excepción del tercio noroeste, donde ya se aprecian cielos más cubiertos.

En las regiones centrales y orientales, predominan las nubes bajas y las nieblas matinales, especialmente en las mesetas, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, la cordillera Cantábrica y Baleares, siendo Mallorca donde las nieblas son más densas.

Así queda el tiempo en España hoy:

Mañana tranquila en muchas áreas; tarde más activa en el oeste.

Lluvias y rachas fuertes de viento en el noroeste.

Temperaturas máximas que experimentan un ligero ascenso en gran parte del territorio.

Alertas y fenómenos destacados

La situación más complicada del pronóstico del tiempo se concentra en el extremo norte y noroeste:

Galicia, Asturias y Cantabria están bajo alerta por viento muy fuerte: Se emite aviso naranja para ciertas zonas de Galicia , donde las rachas podrían alcanzar hasta 100 km/h en áreas elevadas y costeras. En el área cantábrica también se prevé un intenso viento del sur.

están bajo alerta por viento muy fuerte: En el oeste y sur de Galicia , se anticipan lluvias persistentes y localmente intensas.

, se anticipan lluvias persistentes y localmente intensas. En Mallorca y algunas zonas de la meseta Sur, la AEMET advierte sobre nieblas que podrían ser densas.

Si te encuentras hoy por:

La costa gallega o cantábrica: ten cuidado con el viento y el oleaje.

Las mesetas interiores y Baleares: presta atención a las nieblas, que podrían reducir la visibilidad durante las primeras horas.

Lluvias y nubosidad: dónde va a caer agua

El frente atlántico avanza desde el oeste hacia el este, generando un panorama inestable principalmente sobre la mitad occidental de España.

Hoy se prevén:

Precipitaciones en: Cuadrante noroeste peninsular. Extremadura . Extremo occidental de Andalucía .

Las lluvias más intensas se concentrarán en: El extremo occidental del sistema Central. La cordillera Cantábrica occidental. La mitad occidental de Galicia , donde se esperan lluvias persistentes y localmente fuertes.



En áreas algo más al este, las precipitaciones son posibles, pero serán menos intensas y dispersas. Se prevé que el frente pierda fuerza al avanzar hacia el centro peninsular.

Por otro lado:

En el litoral mediterráneo peninsular y gran parte de Canarias, se anticipa un día más estable, con cielos predominantemente poco nubosos o con intervalos.

Temperaturas: ambiente suave para un 9 de diciembre

En general, el pronóstico del tiempo para hoy muestra temperaturas algo más agradables de lo habitual para esta época del año en muchas regiones de España.

Según los datos proporcionados por la AEMET:

Las temperaturas máximas : Están subiendo levemente en buena parte de la Península. Apenas varían en los tercios nordeste y noroeste, aunque se registran ligeros descensos en Galicia y partes del noroeste de Castilla y León .

: Las mínimas : Disminuyen en Galicia , bajo Ebro y regiones al norte de ambas mesetas. Aumentan en otras áreas peninsulares.

: En los archipiélagos y ciudades autónomas, se esperan pocos cambios térmicos.

Se mantienen algunas heladas débiles en los Pirineos.

En la cornisa cantábrica, las temperaturas siguen siendo agradables para esta época, alcanzando valores cercanos a los 20 ºC en ciudades como Bilbao, San Sebastián o Santander, según los datos recientes.

Madrid hoy: nubes, algo de agua y 12 ºC de máxima

Para la capital española, el pronóstico del tiempo indica que hoy será un día bastante llevadero, aunque con cierta actividad atmosférica.

Datos relevantes para Madrid:

Temperatura máxima: 12 ºC .

. Temperatura mínima: 2 ºC .

. Panorama general: Cielos despejados durante las primeras horas, aumentando luego la nubosidad a lo largo del día. El frente que avanza desde el oeste podría dejar algunas lluvias débiles o una ligera llovizna durante la segunda mitad del día, ya muy debilitado al llegar al centro peninsular.

Viento: Predominará una brisa suave desde dirección sur a lo largo del día.



En resumen: si estás en Madrid, opta por un abrigo ligero, lleva contigo un paraguas “por si acaso” y prepárate para lidiar con un cielo gris.

Viento: el protagonista ruidoso del día

Hoy, el viento presenta una distribución desigual por todo el territorio español:

En términos generales, predominará un viento flojo en gran parte del país, con componentes sur y este como protagonistas.

en gran parte del país, con componentes sur y este como protagonistas. Sin embargo: En Galicia y la cordillera Cantábrica habrá rachas muy fuertes provenientes del sur. Los avisos son claros ante rachas que podrían superar los 90–100 km/h en zonas expuestas.

En las Islas Canarias, se espera que el viento adopte dirección oeste a medida que avance la jornada.

Para quienes residan o transiten por el noroeste hoy es uno de esos días donde hay que sujetar bien tanto los paraguas como las persianas.

Tendencia próxima: más nubes, más lluvia y bajón térmico

Lo que suceda hoy no es solo un episodio aislado; marca el inicio de una transformación significativa en el patrón meteorológico español para los próximos días.

Según los análisis realizados por la AEMET:

El frente actual abrirá paso a: Cielos nubosos o cubiertos sobre gran parte de la Península a partir del miércoles. Un descenso notable de las temperaturas dentro del país, especialmente hacia el suroeste y meseta norte. Precipitaciones más amplias y frecuentes con acumulaciones significativas previstas para cuadrante suroeste.



Además, los modelos apuntan a una fase positiva de la NAO (NAO+) que propiciará:

Un mayor dominio anticiclónico sobre la mitad este de España .

. La llegada constante de frentes atlánticos al lado occidental. Esto podría traducirse en varias jornadas lluviosas para regiones como Galicia, Castilla y León, Extremadura e Andalucía occidental. También habrá algo de lluvia—en menor medida—en Comunidad de Madrid así como partes occidentales de Castilla-La Mancha.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en España (tendencia general)

Tabla orientativa a escala nacional basada en resúmenes elaborados por la AEMET junto a previsiones ofrecidas por medios especializados sobre frentes atlánticos actuales y cambios térmicos esperados.

Día Situación general en España Lluvias más probables Temperaturas (tendencia) Martes 9 Un frente atlántico ingresando por noroeste; estabilidad relativa hacia otras áreas Cuadrante noroeste; Extremadura; oeste andaluz; zona occidental sistema Central; cordillera Cantábrica Máximas con ligero ascenso; mínimas ligeramente más bajas al norte Miércoles 10 Cielos nubosos o cubiertos dominando muchas áreas peninsulares con claros intermitentes Amplias zonas peninsulares; lluvias abundantes previstas especialmente hacia cuadrante suroeste Descenso térmico notable interior; frío acentuado sobre meseta norte Jueves 11 Persistencia inestable al oeste; cielos más despejados al este Oeste peninsular; áreas montañosas norte-centro Temperaturas estables sin grandes variaciones respecto al miércoles; sensación invernal interior Viernes 12 Nuevo ingreso de un frente atlántico afectando principalmente a mitad occidental Lluvias esperadas sobre Galicia; Castilla y León; Extremadura; algo también sobre Madrid Oscilaciones ligeras sin extremos marcados; ambiente fresco predominante

Consejos rápidos para hoy

Si te encuentras en Galicia , Asturias o Cantabria : Consulta avisos oficiales emitidos por AEMET . Ten precaución ante posibles rachas muy fuertes e inestabilidad marítima.

, o : Si transitas por interiores peninsulares: Presta atención a posibles nieblas matinales cuando viajes por carretera. Aunque será un día templado para estas fechas, prepárate porque pronto llegará un cambio drástico.

En Madrid : Se espera una máxima cercana a los 12 ºC . Una mañana fresca pero sin llegar a ser gélida. El cielo será variable durante todo el día. No descartes algunas lluvias débiles hacia tarde-noche.

:

El panorama meteorológico actual deja entrever que aunque hoy aún hay estabilidad presente en muchas localidades españolas, parece que está llegando ese invierno atmosférico tan esperado… acompañado claro está por frentes. Así que mejor tener siempre cerca ese paraguas antes que confiarse demasiado ante cualquier rayo de sol mañanero.