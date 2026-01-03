Pronóstico del Tiempo de este sábado 3 de enero de 2026

La borrasca Francis se presenta en España este sábado 3 de enero de 2026 como un visitante inesperado, trayendo consigo lluvia, viento y un aviso de nevadas para los próximos días.

En Madrid, se prevén cielos muy nublados con precipitaciones moderadas y temperaturas que oscilarán entre 14 y 17 grados, acompañado de vientos flojos a moderados del este.

No es precisamente el día perfecto para un picnic, aunque al menos no hay un frío gélido… aún.

En el suroeste peninsular, sobre todo en Andalucía, las condiciones son más adversas.

Allí, se esperan cielos cubiertos, lluvias moderadas y tormentas. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 5 grados, mientras que las máximas llegarán hasta 21 grados, con vientos del este.

Imagina la escena: llueve tanto que incluso los flamencos buscan refugio. Al norte, Asturias se presenta con cielos cubiertos, brumas, nieblas y lluvias débiles que podrían transformarse en nieve en las cotas altas de la Cordillera Cantábrica, con termómetros marcando entre 3 y 11 grados.

Situación por comunidades clave

La AEMET ofrece un panorama diverso, pero con una inestabilidad general provocada por la borrasca Francis y una masa ártica asomando por el horizonte. Aquí tienes un resumen que puede resultar útil:

Cataluña : Cielo cubierto con brumas matinales en el interior y precipitaciones débiles en el Pirineo (cota de nieve entre 1800-2000 m, descendiendo al final). Las temperaturas oscilarán entre 2 y 15 grados , con viento moderado del norte en la costa.

: Cielo cubierto con brumas matinales en el interior y precipitaciones débiles en el Pirineo (cota de nieve entre 1800-2000 m, descendiendo al final). Las temperaturas oscilarán entre , con viento moderado del norte en la costa. Aragón : Cielo nublado, brumas en depresiones y lluvias débiles en el Pirineo y norte. La cota de nieve será similar; las temperaturas se moverán entre 2 y 14 grados , con viento del noroeste en el valle del Ebro.

: Cielo nublado, brumas en depresiones y lluvias débiles en el Pirineo y norte. La cota de nieve será similar; las temperaturas se moverán entre , con viento del noroeste en el valle del Ebro. Castilla y León : Nuboso, con precipitaciones débiles más intensas hacia el norte y suroeste; la cota de nieve descenderá a 600 m durante la noche. Las temperaturas estarán entre -1 y 15 grados , con heladas leves y viento del este-noreste.

: Nuboso, con precipitaciones débiles más intensas hacia el norte y suroeste; la cota de nieve descenderá a 600 m durante la noche. Las temperaturas estarán entre , con heladas leves y viento del este-noreste. País Vasco (información de Euskalmet): Cielos nublados, donde las precipitaciones serán más probables al norte por la mañana y al sur por la tarde. Con entrada de aire frío, podría haber nieve a partir de los 500-600 m durante la noche. Las temperaturas rondarán entre 2-8 grados en Donostia y 0-6 en Vitoria .

(información de Euskalmet): Cielos nublados, donde las precipitaciones serán más probables al norte por la mañana y al sur por la tarde. Con entrada de aire frío, podría haber nieve a partir de los 500-600 m durante la noche. Las temperaturas rondarán entre en y en . Canarias : Nuboso con chubascos en Lanzarote y Fuerteventura , mientras que el resto tendrá intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre 13-24 grados , con viento fuerte del oeste-noroeste en las cumbres.

: Nuboso con chubascos en y , mientras que el resto tendrá intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre , con viento fuerte del oeste-noroeste en las cumbres. En cuanto a Madrid y el centro del país: habrá brumas y nieblas a gran altura, además de lluvias débiles por la tarde. Las mínimas tienden a subir mientras que las máximas se mantendrán estables.

En Navarra, se prevén cielos cubiertos junto a brumas, lluvias ligeras y temperaturas entre 1-7 grados, además de heladas en zonas altas. Y atención al área del Estrecho, así como a Málaga y cabo de la Nao: allí se esperan lluvias persistentes e intensas.

La nieve llama a la puerta

No te relajes demasiado; este sábado es solo un anticipo. El meteorólogo Mario Picazo advierte que la llegada de la borrasca Francis traerá nevadas intensas desde el domingo 4 hasta Reyes, incluso a cotas bajas tanto en meseta como en nordeste. Podría haber acumulaciones significativas en el Sistema Ibérico sur, prelitoral mediterráneo, este de mesetas e incluso en Madrid (hasta 2 cm desde domingo noche hasta lunes). La cota de nieve caerá drásticamente, generando alertas en León, Palencia y Burgos por acumulaciones superiores a 5 cm desde los 1000 m.

La AEMET confirma que la interacción con esta masa ártica provocará nevadas incluso a cotas bajas sobre todo en el norte, este y centro del país a partir del domingo; se espera que alcance su punto máximo el lunes sobre todo en el noreste peninsular (con cotas alrededor de 300-500 m dentro de Valencia). ¡Prepárate para sacar las cadenas! Aunque no estamos ante una Filomena 2.0, algo blanco está cada vez más cerca.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

A continuación te presentamos un resumen detallado sobre lo que podemos esperar para la península ibérica y Baleares, basado en datos proporcionados por la AEMET, así como información de fuentes como Meteored y modelos ECMWF. Este enfoque se centra en precipitaciones, temperaturas medias e incidencias relacionadas con nieve (cotas aproximadas).

Día Precipitaciones principales Temperaturas medias (mín-máx) Nieve destacada Viento Sábado 3 ene Lluvias concentradas en el suroeste (Andalucía) y débiles hacia el norte/Pirineos/Baleares. Brumas/nieblas al norte Entre 5-17°C para sur/centro; entre 0-12°C para el norte Cotas altas al norte (1800 m) Viento del este/noreste moderado; fuerte en Canarias Domingo 4 ene Aumento significativo de lluvias hacia sur/sureste (Estrecho, Málaga, Nao). Débiles al norte junto a inicio nevado noroeste Descenso notable esperándose: entre 0-10°C generalizados Cotas bajas al norte/este (500-1000 m), alerta para Castilla y León Viento noreste acentuando frío Lunes 5 ene Nevadas intensificándose sobre todo hacia este/centro/noreste. Persistencia de lluvias hacia el sur Descenso ártico: heladas generalizadas interiormente; máximas inferiores a 5°C Cualquier cota noreste; alrededor de 300 m Valencia; Madrid podría ver hasta 2 cm Viento variable dominando frío Martes 6 ene Restos nevados/lluvias hacia este; amplias heladas Mínimas muy bajas especialmente sobre mesetas/pirineos; moderadamente fuertes montañas Persistencia montañosa sobre Ibérico Viento débil pero frío persistente

Los datos contrastados indican que hoy lloverá especialmente al sur (posibles acumulaciones hasta los 100 l/m²), mientras que al norte habrá frío junto a una inminente llegada de nieve. Aunque hay cierta incertidumbre por mesobajas, las tendencias parecen claras.

Consejos prácticos con humor

Para el sur: No olvides tu paraguas o acabarás empapado como pez fuera del agua.

En el norte/cetro: Abrígate bien porque esta ola ártica viene dispuesta a congelar cualquier plan.

En Canarias: Aprovecha esos cálidos 24 grados pero ten cuidado con el viento fuerte – ¡no te atrevas a volar cometas sin autorización!

La llegada de la borrasca Francis nos recuerda que el invierno no da tregua alguna. Pero al menos esto anima las conversaciones: «¿Nieve en Madrid? ¡Por fin algo blanco que no sea esa factura tan abultada!». Mantente informado siguiendo fuentes fiables como AEMET para actualizaciones constantes . Mañana sí que veremos cómo se tiñe todo de blanco.