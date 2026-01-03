Ilia Topuria en el ojo del huracán: cita judicial por presuntos malos tratos

Ilia Topuria, dos veces campeón de la UFC y ahora envuelto en una vorágine mediática por su separación de Giorgina Uzcategui, ha sido citado a declarar el 7 de enero ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº1 de Móstoles.

La cita tiene como objetivo determinar la situación de la hija en común, después de que Uzcategui denunciara presuntos malos tratos.

El deportista responde con una defensa contundente, asegurando que nunca ha ejercido violencia y que su prioridad son sus hijos. Mientras tanto, la expareja continúa con el proceso de divorcio y ha solicitado protección, tras años de tensiones y acusaciones cruzadas.

Topuria, que anunció no pelear en el primer trimestre de 2026 por un “momento difícil” personal, sostiene que confía plenamente en la justicia y que los ataques van contra su reputación y su familia. ¿Qué revelarán los próximos días sobre este caso que sacude a la primera línea deportiva y mediática?