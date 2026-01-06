Pronóstico del Tiempo: Un Día de Reyes helado con temperaturas bajo cero este martes 6 de enero de 2026

Este Día de Reyes de 2026 se recordará como uno de los más fríos en años recientes.

La borrasca Francis, que ha golpeado España en los días previos, comienza a perder fuerza este martes, pero deja un panorama meteorológico que obliga a muchos a abrigarse bien antes de salir.

Las temperaturas caerán drásticamente en gran parte del país, sobre todo en el interior peninsular, donde las heladas generalizadas marcarán la jornada.

La AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) ha emitido avisos amarillos y naranjas en casi toda España, salvo en Murcia, hasta las siete de la mañana, debido a las condiciones adversas que se vivirán hoy.

A mediodía, la mayoría de estas alertas desaparecerán, aunque Illes Balears y Cataluña continuarán con alertas naranjas por viento y problemas costeros.

Por su parte, Andalucía, Aragón y Melilla permanecerán bajo aviso amarillo.

Nieve en cotas bajas y heladas moderadas en montañas

Uno de los fenómenos más destacados hoy será la nevada en cotas bajas del extremo norte peninsular, algo poco habitual para esta época del año. También se anticipan nevadas débiles en el interior del sureste, a altitudes entre 300 y 500 metros. No se descarta que Mallorca reciba nieve por encima de los 500 a 700 metros. En el norte y noreste de Castilla y León, se prevén nevadas ligeras que irán disminuyendo a medida que avance la tarde.

Las heladas afectarán prácticamente todo el interior peninsular, siendo especialmente intensas en la mitad este, meseta Norte y áreas montañosas. En localidades como Guadalajara, las mínimas podrían llegar a -8 grados. Mientras tanto, en zonas pirenaicas de Lleida, Girona y el prepirineo barcelonés también se esperan mínimas alrededor de -6 grados. En Segovia y Soria, donde se acumulará más nieve, las temperaturas también serán muy bajas.

Viento fuerte en zonas específicas

El viento será otro aspecto a considerar. Habrá rachas muy fuertes del norte en el Ampurdán, el norte de Baleares, así como en la cuenca media y baja del Ebro. También se notará en las montañas del norte peninsular y algunas áreas de Alborán, meseta Norte y Canarias. En Menorca, podrían registrarse rachas que alcancen hasta 70 kilómetros por hora desde mediodía. En el resto del país, el viento será moderado, mayormente del norte, con poniente presente en el Estrecho y Alborán.

Panorama regional: desde el norte hasta el sur

Noroeste y norte peninsular

En Galicia y la franja cantábrica, los cielos estarán nubosos o cubiertos con precipitaciones que irán remitiendo durante el día. En Asturias, se esperan lluvias débiles a moderadas, localmente intensas en la costa, con posibilidad de nieve granulada y tormentas esta mañana. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 8 grados.

En Cataluña, dominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo en el valle de Arán y la divisoria del Pirineo, donde habrá nevadas débiles. Las mínimas descenderán hasta -6 grados mientras que las máximas alcanzarán los 11 grados. Además, habrá heladas débiles en el prelitoral y moderadas en interior.

Centro peninsular

En Madrid, se prevén intervalos nubosos por la mañana con temperaturas entre -3 y 6 grados junto a heladas débiles a moderadas. Por la tarde, los cielos estarán mayormente despejados.

En Castilla y León, el panorama será variable. El tercio norte, este y Sistema Central tendrán cielos nubosos o cubiertos con nevadas débiles que irán disminuyendo hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 6 grados y una mínima de -6 grados; aquí también habrá heladas generalizadas, algunas débiles o moderadas e incluso fuertes en zonas altas*.

Sur peninsular

En Andalucía, los cielos estarán nubosos con lluvias moderadas sobre la vertiente mediterránea oriental, mientras que el resto estará poco nublado. Las temperaturas sufrirán un notable descenso; las máximas alcanzarán los 15 grados mientras que las mínimas podrían bajar hasta -5 grados. Habrá heladas sobre todo en la mitad oriental y Sierra Morena.

Islas

En Baleares, predominará un cielo cubierto con intervalos nubosos junto a precipitaciones débiles sobre Pitiusas y el norte de Mallorca. La cota de nieve descenderá hasta los 500 metros durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 11 grados, con posibilidades de heladas débiles especialmente en Mallorca.

En Canarias, habrá principalmente intervalos nubosos junto a lluvias ocasionales tipo chubasco sobre las islas montañosas del archipiélago. Las temperaturas variarán entre 10 y 21 grados; sin embargo, se espera un descenso notable de las máximas en las cumbres.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Región Condiciones Máxima Mínima Fenómenos destacados Martes 6 enero Madrid Intervalos nubosos 6°C -3°C Heladas débiles a moderadas Martes 6 enero Castilla y León Nuboso/cubierto norte 6°C -6°C Nevadas débiles; heladas generalizadas Martes 6 enero Cataluña Poco nuboso/despejado 11°C -6°C Nevadas débiles en Pirineo Martes 6 enero Andalucía Nuboso con lluvias 15°C -5°C Heladas en mitad oriental Martes 6 enero Baleares Cubierto con precipitaciones 11°C 0°C Nieve a 500m; heladas débiles Martes 6 enero Canarias Nuboso con chubascos 21°C 10°C Lluvias ocasionales Miércoles 7 enero España general Tendencia a mejoría Variable Variable Heladas persistentes interior Jueves 8 enero España general Mejora progresiva Variable Variable Cielos más despejados Viernes 9 enero España general Estabilización clima Variable Variable Ambiente más seco

Recomendaciones para la jornada

Dada la situación meteorológica actual, es aconsejable tener precauciones al conducir durante las primeras horas matutinas. Esto es especialmente relevante para quienes transiten por zonas montañosas o mesetas donde las heladas serán más severas. Los conductores deben estar atentos ante posibles acumulaciones de hielo o nieve en las carreteras; esto es particularmente importante para quienes circulen por áreas como Castilla y León, así como por partes de Aragón o zonas pirenaicas.

Si planeas disfrutar de las celebraciones navideñas al aire libre hoy, asegúrate de abrigarte bien: las temperaturas serán muy bajas casi por todo el territorio español. En Madrid no hay previsión significativa de precipitaciones; sin embargo, no te olvides que hará frío intenso con mínimas rondando los -3 grados.

La borrasca Francis cumplió su cometido al traer inestabilidad climática a España. Este martes seis de enero quedará grabado para muchos como uno de esos Días de Reyes gélidos que nos recuerdan lo exigente que puede ser el invierno cada año.