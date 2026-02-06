Pronóstico del Tiempo para este viernes 6 de febrero de 2026

Este viernes 6 de febrero, la borrasca Leonardo no da respiro.

Trae consigo lluvias continuas al norte y oeste de España, mientras que el centro, incluyendo a Madrid, lidia con nubes y chubascos intermitentes.

Si tenías planes al aire libre, es mejor que los guardes en un rincón, porque el cielo parece dispuesto a arruinar la diversión.

En Madrid, las temperaturas alcanzarán un máximo de 11 grados y caerán hasta los 5 grados por la noche.

El cielo estará muy nublado con posibilidad de chubascos débiles y algunas tormentas. Los vientos soplarán del suroeste, moderados a fuertes, con rachas capaces de desordenar tu peinado más cuidado.

No es un día ideal para disfrutar de un picnic, así que si decides salir, no olvides abrigarte: se prevén heladas en la Sierra.

Panorama por regiones

La diversidad climática de España se hace evidente una vez más. Mientras el norte permanece empapado por la lluvia, el sur aguanta mejor las inclemencias, aunque nadie se libra completamente de la inestabilidad.

Galicia y Cantábrico : Lluvias intensas y persistentes, nevadas en las montañas. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 15 grados. Viento del suroeste con rachas fuertes.

: Lluvias intensas y persistentes, nevadas en las montañas. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 15 grados. Viento del suroeste con rachas fuertes. Andalucía : Cielos cubiertos con precipitaciones que van de débiles a moderadas; tormentas posibles en el Estrecho y las sierras Béticas . Las máximas llegarán hasta 17 grados, mientras que las mínimas rondarán los 4. La cota de nieve se sitúa entre los 1200 y 1400 metros.

: Cielos cubiertos con precipitaciones que van de débiles a moderadas; tormentas posibles en el Estrecho y las . Las máximas llegarán hasta 17 grados, mientras que las mínimas rondarán los 4. La cota de nieve se sitúa entre los 1200 y 1400 metros. Cataluña : Nuboso en el Pirineo , con lluvias ligeras. Las temperaturas fluctuarán entre 1 y 18 grados, con algunas heladas suaves.

: Nuboso en el , con lluvias ligeras. Las temperaturas fluctuarán entre 1 y 18 grados, con algunas heladas suaves. Aragón : Lluvias débiles en el norte y aisladas en el sur. Heladas esperadas en el Pirineo e Ibérico . Viento fuerte del suroeste.

: Lluvias débiles en el norte y aisladas en el sur. Heladas esperadas en el e . Viento fuerte del suroeste. Asturias : Chubascos débiles en la cordillera y el oeste. Temperaturas entre 6 y 15 grados.

: Chubascos débiles en la cordillera y el oeste. Temperaturas entre 6 y 15 grados. Canarias : Nuboso al norte con lluvias ligeras; las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados. Viento del noroeste fuerte en las cumbres.

: Nuboso al norte con lluvias ligeras; las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados. Viento del noroeste fuerte en las cumbres. Castilla y León : Precipitaciones moderadas hacia el oeste y sur; nieve a partir de los 1100 metros. Temperaturas entre 0 y 14 grados.

: Precipitaciones moderadas hacia el oeste y sur; nieve a partir de los 1100 metros. Temperaturas entre 0 y 14 grados. Comunidad Valenciana: Cielo cubierto por la tarde con lluvias suaves.

La AEMET ha activado avisos por lluvias, viento (que podría alcanzar hasta los 70 km/h) y oleaje elevado. Se prevén rachas intensas en costas y Baleares. En el noroeste peninsular, modelos como ICON estiman acumulaciones de hasta 180 mm durante siete días, además de más tormentas a partir del domingo.

Pronóstico para los próximos cuatro días en Madrid

A continuación, te ofrecemos una tabla con el pronóstico para Madrid, basado en datos verificados. Prepárate para un fin de semana cambiante; aunque el sábado habrá menos lluvia, parece que el domingo nos traerá sorpresas.

Día Máx (°C) Mín (°C) Precipitación Viento (km/h) Cielo Viernes 6 11 5 Chubascos débiles (hasta 1 mm) 17-21 Muy nuboso, tormentas posibles Sábado 7 12 7 Baja (0.4 mm) 12-14 Nuboso con intervalos Domingo 8 12 4 Media (8.8 mm) 20-21 Cubierto, lluvias Lunes 9 12 7 Baja (3.4 mm) 14-27 Nuboso

Los datos proporcionados por eltiempo.es y la AEMET confirman descensos térmicos y una nubosidad persistente. Por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz, este viernes se esperan temperaturas entre los 8 y los 5 grados acompañadas de chubascos.

¿Quieres un poco de humor? Si la borrasca te sorprende sin paraguas, al menos puedes bailar bajo la lluvia como si estuvieras en una película romántica. Pero hablando en serio, consulta siempre a la AEMET para estar al tanto de cualquier cambio. El tiempo en España puede ser caprichoso; ¡no te mojes!