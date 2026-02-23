Pronóstico del Tiempo para este lunes 23 de febrero de 2026

El cachorro de león y la manada de cebras.

¡Buenos días! Este lunes 23 de febrero de 2026, España despierta bajo la influencia de un anticiclón que trae consigo un aire primaveral. Olvídate de los abrigos pesados: las temperaturas suben y el sol brilla con fuerza.

Eso sí, ten cuidado con algún banco de niebla que puede retrasarte en tu camino al trabajo.

Según la Aemet, las altas presiones provenientes del norte de África nos regalan estabilidad, sin precipitaciones y con vientos suaves.

En Madrid, como ya mencioné, el termómetro alcanzará los 20 °C por la tarde, después de una mañana fresca con unos 3 °C y algunas nubes dispersas.

La humedad bajará al 27% al caer la tarde, una cifra perfecta para dar un paseo sin acabar empapado. Pero atención, en la meseta norte como en León, comenzarás con niebla helada a -1 °C y terminarás en unos agradables 16 °C. ¡Qué amplitud térmica!

El mapa de temperaturas por zonas

El sur y las islas son los grandes protagonistas del termómetro:

Santa Cruz de Tenerife : Alcanzará una máxima de 25 °C , la más alta del país, acompañada de calima y nubes altas.

: Alcanzará una máxima de , la más alta del país, acompañada de calima y nubes altas. En Sevilla y Córdoba , los termómetros marcan 23 °C y 22 °C , respectivamente, con cielos despejados y suaves brisas.

y , los termómetros marcan y , respectivamente, con cielos despejados y suaves brisas. En Murcia , se espera un día soleado con una temperatura de 23 °C desde el mediodía.

, se espera un día soleado con una temperatura de desde el mediodía. Por su parte, Valencia oscilará entre los 20-22 °C, con un 0% de probabilidad de lluvias y una nubosidad del 57%.

Al norte, el contraste es notable: Oviedo pasará de unos frescos 5 °C con nieblas densas a agradables 21 °C; mientras que en Bilbao, también se notará el cambio hacia los 20 °C. En las costas gallegas, tanto A Coruña como Ourense alcanzarán los valores de 21 °C y 20 °C, respectivamente. En el centro, ciudades como Toledo y Ciudad Real se quedarán en torno a los 19 °C.

Los vientos serán suaves y variables, especialmente en las costas. En las islas canarias se notará un viento moderado. Las heladas solamente afectarán a las cumbres de los Pirineos y la cordillera Cantábrica.

¿Qué nos traen los próximos cuatro días?

La predicción de la Aemet, junto con modelos como el ECMWF, sugiere que esta estabilidad continuará durante algunos días más. Aquí tienes una tabla con las máximas esperadas por regiones (datos verificados):

Día Madrid Sevilla Barcelona Santiago Notas Lun 23 feb 20 °C 23 °C 18 °C 18 °C Nieblas matutinas; ascenso generalizado Mar 24 feb 17-20 °C Más de 20 °C 17 °C Entre 15-18 °C Ascensos en el norte; >20 °C en el sur Mié 25 feb 17 °C 20 °C 17 °C 17 °C Estabilidad general; brisas costeras Jue 26 feb 20 °C 21 °C Entre 18-20 °C 18 °C Posibilidad de >20 °C en Andalucía y Murcia

Las temperaturas estarán por encima de lo habitual, salvo en las zonas montañosas. En regiones como Andalucía y Murcia, pronto podrían rozar o superar los valores entre los 20-22 °C. ¿Estamos ante un inicio total de primavera? Así parece, aunque no bajes la guardia: los modelos advierten sobre posibles cambios más adelante.

Si decides salir hoy, no olvides aplicar crema solar y llevar una chaqueta ligera. ¡Aprovecha el sol antes que el invierno decida recordarnos que aún está presente!