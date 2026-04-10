Ciclogénesis explosiva amenaza España con lluvias torrenciales y frío repentino este domingo

El jueves, Madrid rozaba los 30 grados. Mangas cortas, terrazas llenas, sensación de verano adelantado. El domingo, el termómetro no pasará de 14. El cielo estará teñido de un marrón sucio por el polvo del Sáhara y la lluvia dejará un barro rojizo en coches, aceras y ropa tendida.

No es una exageración. Es lo que tiene previsto la Aemet para este fin de semana, con la borrasca Therese avanzando desde el Atlántico como un ejército que no negocia.

Qué es una ciclogénesis explosiva y por qué asusta

El nombre técnico es ciclogénesis explosiva. El nombre popular, más gráfico, es bomba meteorológica. Ocurre cuando dos masas de aire de características opuestas se encuentran de golpe: una fría que desciende desde el noroeste y una cálida y húmeda que llega del Atlántico. El choque genera una borrasca de baja presión que se profundiza a velocidades récord, liberando energía como un volcán atmosférico. Los vientos giran en sentido antihorario, las lluvias se vuelven torrenciales y las ráfagas alcanzan velocidades que derriban lo que encuentran por delante.

Este fin de semana, ese guion se repite sobre la Península Ibérica.

Cómo se desarrollará el temporal

El frente atlántico golpeará primero el oeste peninsular. Galicia, Extremadura y Andalucía occidental recibirán las primeras y más intensas precipitaciones desde el sábado. Después, la borrasca se extenderá hacia el centro y el Mediterráneo durante el domingo, afectando también a Canarias, donde los vientos en las cumbres podrían superar los 90 km/h y las olas alcanzar los 5 metros.

La Aemet ha emitido avisos amarillos por lluvias intensas, tormentas y vientos que podrían superar los 70 km/h en Andalucía occidental, Extremadura, Galicia y Castilla y León. En las sierras del norte, hay posibilidad de nieve con cotas entre 1.800 y 2.500 metros.

En Madrid, el cambio será especialmente brusco: de la primavera adelantada al otoño en menos de 48 horas. Sevilla, Cáceres, Toledo y Zaragoza, que a mitad de semana rozaban los 30 grados, verán caer las temperaturas entre 8 y 10 grados en cuestión de horas.

La calima lo complica todo

A la lluvia y al viento hay que añadir un ingrediente que esta vez lo complica todo un poco más: la calima africana. El polvo sahariano en suspensión se mezcla con las precipitaciones y genera lo que se conoce popularmente como lluvia de barro o, en sus versiones más llamativas, lluvia de sangre, por el tono rojizo que adquiere el agua al arrastrar ese polvo fino.

El resultado es visible en los coches, en las terrazas, en las calles. Y también en los pulmones: la combinación de polvo en suspensión y humedad elevada puede dificultar la respiración en personas con problemas respiratorios o alérgicas.

Precedentes que no se olvidan

Las ciclogénesis explosivas no son fenómenos nuevos en la Península, aunque el cambio climático las está haciendo más frecuentes e impredecibles fuera de su temporada habitual, que es el otoño y el invierno.

La borrasca Klaus, en enero de 2009, azotó la costa norte de España con vientos que superaron los 170 km/h y dejó barcos varados, árboles arrancados de raíz y una factura económica millonaria. Xynthia, en febrero de 2010, inundó amplias zonas de Francia y España y causó decenas de muertos. Ambas sirven de referencia para entender la escala de lo que puede hacer una borrasca bien desarrollada cuando llega con todo.

Therese no tiene por qué alcanzar esa intensidad. Pero la combinación de temperatura en caída libre, vientos fuertes, lluvia intensa y calima la convierte en un episodio que merece atención y precaución.

Qué hacer este fin de semana

Los consejos son los de siempre, pero conviene recordarlos. Evitar zonas de riesgo de inundación y cauces de ríos que puedan crecer con rapidez. Extremar la precaución al volante, especialmente en carreteras del oeste peninsular y en zonas con barro acumulado. No aparcar bajo árboles o en lugares expuestos al viento. Y si tienes pensado hacer planes al aire libre el domingo, mejor revisarlos.

En Canarias, precaución adicional en zonas de costa y cumbres por el oleaje y las rachas de viento.

El tiempo cambia. Y este fin de semana, cambia de golpe y sin aviso previo. Paraguas, abrigo y paciencia.