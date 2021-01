El actor Dave Bautista ofrece 20.000 dólares por encontrar a quien grabó la palabra ‘Trump’ en un manatí

Es un coloso Dave Bautista, luchador temible sobre el ring, pero tiene un alma delicada y le revuelve que alguien haga daño a un animal o estropee la naturaleza.

El actor estadounidense y excampeón de lucha libre ofreció una recompensa de 20.000 dólares por información que ayude a encontrar a la persona que grabó la palabra ‘Trump’ en el lomo de un manatí en las aguas de Florida.

La estrella de ‘Guardianes de la galaxia’ lo anunció a través de su cuenta de Twitter.

Los manatíes son una especie marina que se encuentra en peligro de extinción y causarles daño puede ser penado con una multa de 50.000 dólares y hasta un año de cárcel, según el Centro para la Diversidad Biológica de Saint Petersburg, en Florida.

La recompensa anunciada por Bautista se añadiría a los 5.000 dólares ofrecidos por las autoridades del estado por cualquier información sobre el autor de la fechoría.

El manatí con la inscripción en su piel fue encontrado el 10 de enero en las aguas del río Homosassa, donde estos mamíferos vienen en busca del aguas cálidas.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos abrió una investigación para encontrar al culpable.

It’s a crime to interfere with the endangered #manatees, which are protected under multiple federal laws.

Harassment of a manatee is punishable by a $50,000 fine and up to one year in prison.

Do you have information about this crime?

📞 1-844-397-8477https://t.co/R2mWjoDMOI pic.twitter.com/IpU3EmbJqL

— Animal Wellness Action (@AWAction_News) January 12, 2021