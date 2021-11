El cambio climático ‘encoge’ a las aves amazónicas

El cambio climático está reduciendo el tamaño del cuerpo de algunas aves amazónicas. Sin embargo, ha aumentado la longitud de sus alas, en repuesta a la subida de temperaturas.

Según el estudio de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), estos cambios físicos en las aves siguen las condiciones cada vez más calurosas y secas de la estación seca, de junio a noviembre.

«Incluso en medio de esta selva amazónica, en las partes más vírgenes sin contacto directo con el ser humano, estamos viendo los efectos globales del cambio climático causado por las personas, incluidos nosotros», advierte Vitek Jirinec, exalumno de la LSU, ecólogo asociado del Centro de Investigación de Ecología Integral y autor principal de este estudio.

Las aves de la selva amazónica se han vuelto más pequeñas y sus alas más largas a lo largo de varias generaciones, lo que indica una respuesta a las cambiantes condiciones ambientales que puede incluir nuevos retos fisiológicos o nutricionales.

Este es el primer estudio que descubre estos cambios en el tamaño y la forma del cuerpo de las aves no migratorias, lo que elimina otros factores que pueden haber influido en estos cambios fisiológicos.

Jirinec y sus colegas estudiaron los datos recogidos de más de 15.000 aves individuales que fueron capturadas, medidas, pesadas, marcadas con una banda en la pata y liberadas, a lo largo de 40 años de trabajo de campo en la mayor selva tropical del mundo.

Los datos revelan que casi todos los cuerpos de las aves han reducido su masa, o se han vuelto más ligeros, desde la década de 1980. La mayoría de las especies de aves han perdido una media del 2% de su peso corporal cada década. Para una especie de ave media que pesaba unos 30 gramos en la década de 1980, la población tiene ahora una media de 27,6 gramos.

«Estas aves no varían tanto de tamaño. Están bastante afinadas, así que cuando todos los miembros de la población son un par de gramos más pequeños, es significativo», alerta el coautor Philip Stouffer, que es el profesor Lee F. Mason en la Escuela de Recursos Naturales Renovables de la LSU.

El conjunto de datos abarca una amplia gama de la selva tropical, por lo que los cambios en el cuerpo y las alas de las aves en todas las comunidades no están vinculados a un sitio específico, lo que significa que el fenómeno es generalizado.

«Sin duda, esto ocurre en todas partes y probablemente no sólo con las aves (aventura Stouffer). Si miras por tu ventana y consideras lo que estás viendo ahí fuera, las condiciones no son las de hace 40 años y es muy probable que las plantas y los animales también estén respondiendo a esos cambios. Tenemos la idea de que las cosas que vemos están fijadas en el tiempo, pero si estas aves no están fijadas en el tiempo, eso puede no ser cierto».