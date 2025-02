Tragado y escupido por una ballena: la asombrosa peripecia de Adrián Simancas

«Sentí una textura babosa rozar mi cara».

Una experiencia escalofriante.

Lo que comenzó como una tranquila jornada de piragüismo en las frías aguas del Estrecho de Magallanes, en Chile, se convirtió en una experiencia digna de una película de aventuras para Adrián Simancas, un joven venezolano de 24 años.

El pasado 8 de febrero de 2025, Adrián y su padre, Dell Simancas, se adentraron en la bahía El Águila, cerca de Punta Arenas, para practicar packraft, una modalidad que combina senderismo y kayak.

Lo que no imaginaban es que se encontrarían cara a cara con uno de los habitantes más imponentes del océano: una ballena jorobada.

El momento, captado en video por Dell, muestra cómo la enorme ballena emerge repentinamente del agua, engullendo a Adrián junto con su kayak inflable.

Por unos segundos que parecieron eternos, el joven desapareció de la vista, solo para ser expulsado momentos después, ileso pero visiblemente impactado por la experiencia.

«De repente, sentí un golpe que venía desde atrás, que me levantaba un poco», relata Adrián.

«Mientras eso ocurre, vi algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara. No entendía qué estaba pasando. Entonces me hundo y pensé que me había comido».

A male kayaker was swallowed by a humpback whale off Chilean Patagonia before being released seconds later, unharmed.

Adrián Simancas was kayaking with his father, who filmed this video as the massive mammal suddenly surfaced. pic.twitter.com/0nuE6OP88s

— Channel 4 News (@Channel4News) February 13, 2025