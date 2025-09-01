India lanza campaña para recuperar sus leones y ahora se asusta porque se comen a la gente

En la región de Gujarat, los rugidos nocturnos ya no sorprenden a nadie: es habitual que los habitantes despierten con huellas frescas en los caminos y relatos de ganado desaparecido.

Los leones asiáticos, antaño al borde de la extinción, hoy protagonizan tanto portadas de celebraciones como titulares de preocupación.

A día de hoy, 1 de septiembre de 2025, India presume de ser el único país del planeta donde la población de estos grandes felinos no solo sobrevive, sino que se dispara con fuerza.

Pero como suele ocurrir en la vida salvaje, cada medalla tiene su reverso.

El último censo realizado en Gujarat marca un récord histórico: de los 674 leones censados en 2020 se ha pasado a 891 en 2025, lo que supone un aumento del 32,2% en tan solo cinco años.

Este incremento, resultado de una gestión activa y colaborativa entre autoridades, científicos y comunidades locales, ha expandido el territorio leonino mucho más allá del mítico Bosque de Gir, alcanzando nueve áreas satélite y extendiéndose por más de 35.000 kilómetros cuadrados, desde tierras agrícolas hasta zonas costeras e incluso cercanías de núcleos urbanos.

¿Un triunfo para la conservación o una bomba de relojería?

A primera vista, el éxito indio es ejemplar: el país ha logrado aumentar la base de presas, mejorar la vigilancia y emplear tecnologías como cámaras trampa y collares GPS para monitorizar a los leones. Las comunidades maldhari, pastores tradicionales, han sido clave: su tolerancia y saber hacer han reducido los episodios de venganza y han promovido una convivencia que muchos creían imposible.

Sin embargo, la expansión de los leones también significa que más de la mitad de la población vive ya fuera de las áreas protegidas, en paisajes compartidos con humanos y ganado. Esto ha provocado un aumento constante de ataques a reses, con un crecimiento del 15% anual en el número de cabezas de ganado depredadas por aldea. Más aldeas cada año reportan incidentes: en el último lustro, la cifra de pueblos afectados creció un 9,6% anual.

Los expertos advierten que la coexistencia, aunque fascinante, tiene un precio: la tensión social aumenta, los agricultores temen por su sustento y los leones, al perder el miedo a los humanos, se vuelven más audaces. El resultado es una convivencia frágil, que en ocasiones desemboca en tragedias.

¿Están en peligro de extinción los leones asiáticos?

La situación global del león, tanto en África como en Asia, sigue siendo preocupante. El león asiático (Panthera leo persica) es una subespecie única, restringida exclusivamente a la India y catalogada como “en peligro” por la UICN. Su población, aunque en aumento, permanece vulnerable por varios motivos:

Solo existe una población viable en libertad, concentrada en Gujarat, lo que la expone a enfermedades, catástrofes naturales o brotes epidémicos.

La fragmentación del hábitat y la consanguinidad amenazan la diversidad genética.

La presión humana y los conflictos con ganaderos pueden desencadenar represalias y muertes de leones.

El león africano tampoco se libra: en las últimas dos décadas, sus poblaciones han caído entre un 30 y un 50%, y la especie está clasificada como “vulnerable” a nivel mundial. Las causas principales: la pérdida de hábitat, la caza furtiva y los conflictos con humanos. En África occidental, la situación es aún más grave, con estimaciones de apenas 850-1.160 ejemplares adultos y poblaciones muy fragmentadas.

¿Son un peligro real para los humanos?

El aumento de la población y la expansión de su territorio han incrementado inevitablemente los encuentros entre leones y personas. Aunque la mayoría de los ataques se dirigen al ganado, los incidentes con humanos, aunque raros, suelen tener un gran impacto mediático y social.

En India, la tolerancia local ha sido esencial para evitar una escalada de violencia. Sin embargo, los ataques ocasionales a personas recuerdan que, a pesar de su imagen de “rey de la selva”, el león sigue siendo un depredador salvaje. El temor no es infundado: en otras partes del mundo, como África o incluso en incidentes urbanos como el reciente caso en Pakistán, los leones pueden atacar a humanos cuando se sienten amenazados, están hambrientos o han perdido el miedo tras vivir en contacto frecuente con personas.

Las autoridades indias y los científicos insisten en que los ataques a humanos son excepcionales y, en general, evitables con educación, medidas de seguridad y una gestión activa del conflicto. La clave: mantener la distancia, reforzar los recintos del ganado y fomentar la coexistencia responsable. A pesar de ello, los riesgos existen y exigen una vigilancia constante.

Más allá de la India: la realidad de los leones en el mundo

El caso indio contrasta con la situación en otras regiones. En África, la supervivencia del león depende de grandes parques nacionales y reservas, pero también allí los felinos se ven cada vez más acorralados por el avance humano. La reintroducción de grandes depredadores, como los guepardos en India o los propios leones en proyectos piloto africanos, genera debate científico y social, pues la coexistencia nunca es sencilla ni exenta de riesgos.

Por otro lado, la tenencia de leones como mascotas, una práctica tristemente habitual en algunos países, ha provocado incidentes trágicos y pone de relieve los peligros de sacar a estos animales de su entorno natural.

Curiosidades felinas para no perder la sonrisa

El rugido de un león puede escucharse hasta a 8 kilómetros de distancia, perfecto para marcar territorio o reunir a la manada.

de distancia, perfecto para marcar territorio o reunir a la manada. Los leones asiáticos presentan una melena menos frondosa que sus primos africanos, pero son igual de majestuosos.

En la cultura india, los leones simbolizan poder y protección, y aparecen en el escudo nacional.

A pesar de su fama, los leones descansan hasta 20 horas al día ; no todo es caza y acción bajo el sol.

; no todo es caza y acción bajo el sol. La cooperación entre comunidades humanas y leones en Gujarat es considerada un modelo global de convivencia entre grandes carnívoros y personas.

En definitiva, la India celebra la recuperación de sus leones, pero el reto real empieza ahora: garantizar su futuro sin que el precio lo paguen ni los animales ni las personas. Como dice el proverbio local, “donde hay rugido, hay vida… pero también responsabilidad”.

VÍDEO / En la grabación s puede observar a los dos leomnes cavando la tierra, algo muy raro en estos felinos, con el objetivo de sacar de su madriguera a un jabalí.