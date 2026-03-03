Pronóstico del Tiempo: la borrasca Regina azota España este martes 3 de marzo de 2026

España despierta este martes bajo la influencia de la borrasca Regina, un sistema de baja presión que ha traído un clima sumamente inestable a casi toda la Península y los archipiélagos.

Las lluvias más intensas se registran en Andalucía occidental y en las cercanías del Estrecho de Gibraltar, donde se anticipan precipitaciones continuas y tormentas localmente fuertes.

En Canarias, la situación es aún más complicada, con lluvias, vientos muy intensos y acumulaciones significativas de nieve en las cumbres.

El viento también juega un papel crucial hoy. Las rachas más potentes afectarán principalmente al archipiélago canario y al sur y sureste peninsular. En la costa oriental, el viento soplará con fuerza del norte, mientras que en el resto del país predominará el viento del este. Este será moderado en las zonas costeras, pero podría haber rachas muy fuertes en el Estrecho y en el extremo sureste.

Panorama variable en el resto del país

En otras regiones de España, la inestabilidad también marcará el día. La llegada de aire húmedo desde el Mediterráneo favorecerá nubes y algunas precipitaciones ocasionales en buena parte de la mitad este peninsular, sobre todo cerca del litoral y al norte del cabo de la Nao. Por otro lado, en el Cantábrico y el noroeste, se esperan cielos más despejados, aunque no se descarta algún chubasco aislado.

En Madrid, se prevé un clima variable a lo largo del día. Durante la madrugada dominarán los cielos cubiertos. Sin embargo, a partir de las 06:00 horas, la nubosidad disminuirá para dar paso a cielos nublados con posibles tormentas y escasas precipitaciones hasta las 18:00. No se anticipan lluvias durante la primera parte del día; sin embargo, por la tarde podrían producirse ligeras lloviznas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 16 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 8 y 10 grados.

En Málaga, el panorama es más soleado. Se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados con una probabilidad de lluvia del 24% durante el día; sin embargo, por la noche esta probabilidad aumentará hasta un 90%. Las ráfagas de viento podrán llegar hasta los 24 kilómetros por hora.

En Sevilla, las temperaturas serán aún más cálidas, alcanzando máximas de 21 grados y mínimas de 10 grados.

Cambios de temperatura y fenómenos secundarios

Las temperaturas máximas descenderán en Canarias, el sistema Ibérico y el litoral cantábrico. Por otro lado, se prevé que aumenten en las provincias mediterráneas, los Pirineos y el oeste peninsular, con un notable ascenso en el oeste de Galicia. En cuanto a las mínimas, tienden a subir en general; sin embargo, bajarán cerca del Estrecho, Canarias y al norte. Además, podrían registrarse heladas débiles en los Pirineos.

Adicionalmente, es probable que se formen bancos de niebla en zonas interiores del este. También se espera que haya calima afectando amplias áreas tanto de la Península como de Baleares.

Pronóstico para los próximos cuatro días

Día Condiciones Máxima Mínima Viento Martes 3 de marzo Nuboso con tormentas y lluvia escasa 16°C 8°C Nordeste, flojo Miércoles 4 de marzo Abundantes nubes, posibles tormentas 18°C 8°C Nordeste, flojo Jueves 5 de marzo Nuboso con lluvia en la segunda mitad 16°C 10°C Nordeste, apaciguado Viernes 6 de marzo Mejora progresiva 17°C 9°C Variable, débil

Recomendaciones para la jornada

Si planeas salir hoy, no olvides llevar paraguas y abrigo. Esto es especialmente importante si te diriges hacia el sur o hacia Canarias. Los vientos intensos pueden dificultar la conducción en áreas expuestas. Además, ten cuidado con la calima, que puede reducir notablemente la visibilidad. En zonas montañosas, presta atención a las posibles nevadas en cotas altas así como a las heladas débiles esperadas en los Pirineos.