La barranquillera conquista nuevos horizontes

Shakira actuará ante las Pirámides de Giza en un histórico concierto con entradas agotadas

La estrella colombiana lleva su tour Las Mujeres Ya No Lloran a Egipto tras arrasar en América y anuncia presentaciones en Oriente Próximo y Asia

Shakira PD.
El tour mundial Las Mujeres Ya No Lloran continúa impulsando a Shakira hacia las cumbres más altas de su carrera. El fenómeno global que ha generado la artista colombiana no tiene precedentes recientes en la música en español, y su expansión durante 2026 promete marcar un hito en la industria pop internacional.

Tras conquistar de norte a sur el continente americano durante 2025, la cantante ha iniciado este año una nueva etapa con paradas en Oriente Próximo. Luego de confirmar actuaciones en Doha y Abu Dabi para abril, Shakira sorprendió al anunciar un concierto el próximo 7 de abril en El Cairo, Egipto, frente a las majestuosas Pirámides de Giza.

Las entradas se agotaron en tiempo récord, mientras las búsquedas sobre la artista en internet se dispararon en el país, evidenciando el alcance global de su impacto.

Con este espectáculo, Shakira aspira a superar el recordado concierto que ofreció en Egipto hace casi dos décadas. La cita en Giza forma parte de una serie de actuaciones que la llevarán también a Arabia Saudí, Jordania e India (Mumbai y Nueva Delhi) durante la primavera, antes de regresar a América para ofrecer el que promete ser el concierto más grande de la historia en Río de Janeiro, Brasil.

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

