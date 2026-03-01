  • ESP
    España América
Cultura Cine y Teatro

El Cine Español de Alto Nivel

Los Premios Goya 2026 aciertan de pleno

Los Domingos se lleva los premios más importantes

Los Premios Goya 2026 aciertan de pleno
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Estoy bastante harto de que se hable más en la gala de cine de los Goya de los comentarios políticos, los trajes pomposos o los pines.

Aquí escribo sobre cine, que es lo más importante de los Premios Goya. Un cine español con películas excepcionales a un nivel superior, con directores fantásticos, con una imagen y un sonido verdaderamente profesional, con guiones originales y unos repartos espléndidos. Había que decirlo y lo he dicho.

Alauda Ruiz de Azúa, directora de Los Domingos

Y la ganadora indiscutible de la noche del Cine Español ha sido Los Domingos, que se ha llevado las deseadas estatuillas de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Guion Original. ¡Ahí queda eso!

Una película sencilla y profunda a la vez, con una temática que parece increíble que esté tan bien captada y desarrollada por Ruiz de Azúa, llena de matices casi milagrosos que te imbullen en un mundo clerical difícil de entender, especialmente para una familia que no comprende la definitiva decisión de una joven de meterse a monja de clausura. Fantástica la interpretación de Patricia López Arnaiz, ganadora del Goya a la Mejor Actriz. No hay film ni superproductora americana que se atreva a mostrar de esta manera un contenido tan espiritual y relevante.

Oliver Laxe y su también originalísima Sirat han sido los segundos grandes ganadores de la Gala de los Goya, con más nominaciones pero de categorías más técnicas: Mejor Música Original, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Dirección de Arte y Mejor Sonido.

Es un largo cautivador, con sensaciones magnéticas que aturden tu cerebro fuera de cualquier convencionalismo. Otro film que no producirá ninguna gran empresa americana y que solo España puede dar contenidos y sensaciones como esta magistral Sirat.

Enhorabuena a los que seleccionan las películas nominadas y a los que las premian, porque ha sido una noche ejemplar con unas estatuillas del genio aragones muy bien elegidas y entregadas.

Para los que quieran seguir hablando de colores políticos e injusticias mundiales, que lean otras críticas más polivalentes. Yo solo escribo de cine, un Cine Español con una calidad extraordinaria y cada vez más profesional, más auténtico y más triunfador.

 

LAS MEJORES OPORTUNIDADES

MANTÉN LA CONEXIÓN SIN NECESIDAD DE CABLES

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]