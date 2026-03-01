Los Premios Goya 2026 aciertan de pleno

Estoy bastante harto de que se hable más en la gala de cine de los Goya de los comentarios políticos, los trajes pomposos o los pines.

Aquí escribo sobre cine, que es lo más importante de los Premios Goya. Un cine español con películas excepcionales a un nivel superior, con directores fantásticos, con una imagen y un sonido verdaderamente profesional, con guiones originales y unos repartos espléndidos. Había que decirlo y lo he dicho.

Alauda Ruiz de Azúa, directora de Los Domingos

Y la ganadora indiscutible de la noche del Cine Español ha sido Los Domingos, que se ha llevado las deseadas estatuillas de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Guion Original. ¡Ahí queda eso!

Una película sencilla y profunda a la vez, con una temática que parece increíble que esté tan bien captada y desarrollada por Ruiz de Azúa, llena de matices casi milagrosos que te imbullen en un mundo clerical difícil de entender, especialmente para una familia que no comprende la definitiva decisión de una joven de meterse a monja de clausura. Fantástica la interpretación de Patricia López Arnaiz, ganadora del Goya a la Mejor Actriz. No hay film ni superproductora americana que se atreva a mostrar de esta manera un contenido tan espiritual y relevante.

Oliver Laxe y su también originalísima Sirat han sido los segundos grandes ganadores de la Gala de los Goya, con más nominaciones pero de categorías más técnicas: Mejor Música Original, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Dirección de Arte y Mejor Sonido.

Es un largo cautivador, con sensaciones magnéticas que aturden tu cerebro fuera de cualquier convencionalismo. Otro film que no producirá ninguna gran empresa americana y que solo España puede dar contenidos y sensaciones como esta magistral Sirat.

Enhorabuena a los que seleccionan las películas nominadas y a los que las premian, porque ha sido una noche ejemplar con unas estatuillas del genio aragones muy bien elegidas y entregadas.

Para los que quieran seguir hablando de colores políticos e injusticias mundiales, que lean otras críticas más polivalentes. Yo solo escribo de cine, un Cine Español con una calidad extraordinaria y cada vez más profesional, más auténtico y más triunfador.