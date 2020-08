Simón niega que haya una segunda ola en España, pero no se aclara sobre el coronavirus

No se aclara Fernando Simón. La realidad es que nunca lo ha hecho, pero el supuesto experto del Gobierno Sánchez lleva ya muchos meses en el cargo y lidiando con la pandemia de coronavirus, como para haber aprendido.

Simón se resiste a hablar de una segunda ola de la pandemia de coronavirus, pese a que el número de nuevos contagios comunicados por el Ministerio de Sanidad sigue disparado. Y lo hace, muy a su estilo, tirando de eufemismos: ‘Es un concepto borroso’.

La pandemia de coronavirus está disparada en España. Pese a que el Gobierno PSOE-Podemos y su ‘experto’ favorito siguen resistiéndose a hablar de una segunda ola, los datos confirman la preocupante evolución de los contagios.

El informe diario de Sanidad no permite componer una imagen real de hasta qué punto esa tendencia es un polvorín. Pero basta un dato: el número de nuevos casos es hoy diez veces superior al que había hace sólo un mes.

Este jueves, el Ministerio informaba de 1.683 nuevos casos de Covid-19 diagnosticados el día anterior. Pero, en realidad, la cifra global se ha incrementado en 4.088 si la comparamos con la que había el miércoles.

La cifra total de casos se ha incrementado en un sólo día en 4.088.

Simón ha explicado que «hasta que no exista una transmisión comunitaria descontrolada» no se puede hablar de segunda ola, y considera que esto actualmente no se produce.

«Prefiero ser prudente. No porque la segunda ola pueda suponer algo diferente sino porque se pueden generar percepciones de riesgo diferentes a lo que estamos viviendo».

El portavoz técnico de Sanidad ha avisado que «no hay que hacer del concepto de segunda ola un mito».

Simón ha atribuido al refuerzo de los mecanismos de detección el hecho de que se notifiquen diariamente más casos. Incluso ha dicho que esa detección «nos pone en un problema de comunicación» por la alerta que pueda generar.

Según el último balance, desde que finalizó la desescalada se han comunicado 854 brotes con aproximadamente 10.300 casos, afectando a la práctica totalidad de las comunidades autónomas. De ellos, 580 continúan activos con más de 6.900 casos.

Dentro de los brotes activos, el ámbito en el que se ha recogido un mayor número de brotes y casos es el social, representando el 35% de los brotes y más de 2.900 casos. Entre ellos destacan los brotes relacionados con reuniones familiares y fiestas particulares (106 brotes y alrededor de 900 casos) y aquellos vinculados a locales de ocio, con al menos 46 brotes y casi 1.500 casos.

El segundo grupo de brotes más frecuente son aquellos que ocurren en el ámbito laboral (alrededor del 18% del total). Entre ellos, los brotes relacionados con trabajadores del sector hortofrutícola en situaciones de vulnerabilidad social son los más frecuentes, con al menos 30 brotes identificados y casi 500 casos. En tercer lugar, alrededor del 16% se sitúan brotes con un componente mixto donde la transmisión se desplaza del ámbito familiar a otros ámbitos.

Los brotes de mayor magnitud, algunos con más de 100 casos, están ocurriendo en ámbitos de ocio y entre trabajadores en situaciones de vulnerabilidad.

«Como ir a pescar»

Simón se resiste también a extender la realizacion de pruebas diagnósticas. Algunas comunidades autónomas han implementado sistemas para realizar pruebas PCR de forma aleatoria. El portavoz de Sanidad ha considerado que es «como ir a pescar», y ha considerado que lo más útil es limitarlo a zonas con rebrotes.

Igualmente, ha rechazado que existan problemas en los hospitales y ha aegurado que «en absoluto se está poniendo en compromiso la capacidad hospitalaria de ninguna comunidad autónoma».

«No es que ahora tengamos un problema por detectar en exceso, sino que antes teníamos un problema por detectar en defecto. Si hace dos meses hubiéramos tenido esta capacidad de detección, ahora seguiríamos en descenso».

Pese a los datos, sigue considerando que «el objetivo» es «llegar a septiembre con la menor transmisión comunitaria posible».