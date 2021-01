La verdad oculta sobre las vacunas: «Los vacunados podrían contagiar a otras personas»

Margarita del Val, viróloga e investigadora del CSIC, vuelve a mostrarse cauta ante la reciente campaña de vacunación del coronavirus.

Entrevistada el 29 de diciembre de 2020 en ‘Espejo Público’, considera que es un pequeño avance hacia el final de la pandemia pero pide prudencia ya que los cambios se notarán a largo plazo.

«No puede permanecer cerrado un país como para que no entre ningún caso. En países occidentales no es posible erradicar este virus, solo más adelante si se tuviese una vacuna que evitase totalmente que los contagiados contagien, las llamadas vacunas esterilizantes», afirma.

Del Val advierte de que las vacunas de Pfizer o Moderna no garantizan que los vacunados no contagien. «No se sabe si los vacunados pueden contagiar a otras personas»

«Los vacunados podrían ser como contagiados asintomáticos, que sería para los vulnerables un triunfo. En los experimentos con animales vacunados, éstos contagiaban exponencialmente una vez vacunados» “La inmunidad colectiva protege a la sociedad cuando la vacuna evita que las personas vacunadas transmitan el virus. No sabemos si estas vacunas permiten que las personas vacunadas contagien. Por lo tanto, no sabemos si quiera si existe la posibilidad de que estas vacunas contribuyan para algo en la inmunidad colectiva” “Sabemos que van a contribuir a que no estén saturadas las UCI, a que no haya tantas muertes, a que no estén tan saturados los hospitales. Eso sí. Pero no sabemos todavía si van contribuir en absoluto a una inmunidad colectiva”

No critica el plan de vacunación del Gobierno pero tampoco lanza las campanas al vuelo como ha hecho el ministro Illa al estimar el fin de la pandemia a finales de verano cuando el 70% de la población española esté inmunizada.

Es curioso cómo la prensa de izquierdas ha evitado poner el acento en esta advertencia de la viróloga y ha preferido desviar la atención en una supuesta rectificación sobre lo que dijo en el pasado sobre las vacunas.

«Vamos despacito, eh», advierte prudente la viróloga sin caer en la euforia de otros colegas suyos.

“Las vacunas han sido realmente… yo no me las esperaba, así que aprovecho para rectificar aquí. Yo esperaba que iba a ser claramente más tarde, pero ha ido todo muy bien. Ha habido mucha investigación previa, la investigación no se improvisa. Ha ido todo muy bien, ha habido muy pocas incidencias”, ha subrayado.