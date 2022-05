¡Alerta roja! Vuelven las predicciones de Fernando Simón: "La viruela del mono no generará transmisión..."

La viruela de los monos podría haber llegado a España y, con ella, también llegan las primeras opiniones de expertos, entre las que no podían faltar la del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Ya en la pandemia, Simón hizo una serie de predicciones que, finalmente, terminaron siendo un absoluto desastre puesto que no se cumplieron. Resulta inolvidable el momento en el que dijo que no habría más de dos o tres casos de coronavirus en España o cuando afirmó que la variante británica no perjudicaría demasiado a la población española.

Por ello, ahora, con esta posible enfermedad surge la pregunta de si acertará o no en sus predicciones, algo que solo se podrá saber con el tiempo.

Aunque no sea una enfermedad muy conocida, el Ministerio de Sanidad notifica varios casos que pueden ser sospechosos de viruela de los monos, concretamente, en Madrid. El ministerio liderado por Carolina Darias, según informa la Ser, se encuentra en estos momentos recopilando datos sobre esta enfermedad tan rara.

Desde el periódico El País, se afirma que se tratarían de ocho casos. Se pide al resto de comunidades que notifiquen otros casos si se detectan:

«El Centro Nacional de Microbiología (CNM) está llevando a cabo pruebas genéticas para confirmar si se trata de esta enfermedad».

Por su parte, Fernando Simón, en declaraciones recogidas por la radio mencionada, señala este 18 de mayo de 2022 que:

«No es probable que la viruela del mono vaya a generar una transmisión importante, pero no se puede descartar«.

Por el bien de todos, esperemos que el experto esté en lo cierto. Simón también advierte que es necesario tomar precauciones y recalca que, actualmente, están trabajando con todas las hipótesis posibles.

Casos confirmados

Esta advertencia llega justo después de que se hallan confirmado tres casos en Portugal, país vecino que está pendiente de confirmar otros dos e investiga 15, y tras la información difundida por Reino Unido que confirma la existencia de un brote que afecta, hasta el momento, a siete personas.

Sobre la transmisión, aún se sabe muy poco y no se han podido confirmar las vías de transmisión:

«Hay varias cadenas de transmisión del virus no identificadas. El Ministerio de Sanidad está en permanente contacto con el Sistema de Alertas Europeo para hacer un seguimiento de esta alerta a nivel global».

Los síntomas

Afortunadamente, la enfermedad no se considera particularmente contagiosa entre personas.

Partiendo de que esta transmisión es limitada, los síntomas que suele presentar suelen ser dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos (linfadenopatías) y cansancio, según informa la radio mencionada:

«Unos días después de la aparición de la fiebre, se desarrolla un exantema, que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo«.

En general, no se convierte en una enfermedad grave (salvo en casos muy concretos). Lo normal es que la mayoría de los enfermos se recuperen en las siguientes semanas:

«No hay vacuna o tratamiento específico disponible. El tratamiento es sintomático y de apoyo, incluida la prevención y el tratamiento de infecciones bacterianas secundarias».