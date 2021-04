‘Somanta de palos’ a Fernando Simón por su última astracanada sobre el confinamiento

Fernando Simón, en una nueva entrevista, suelta una astracanada tremebunda y muy preocupante.

[El confinamiento] se hizo porque había muchas incógnitas sobre qué medidas iban a servir y cuáles no. Fíjate que en la segunda y tercera ola no se realizó un confinamiento igual, pero es que tampoco era necesario hacerlo. Si hubiéramos tenido la experiencia de un confinamiento en la primera ola seguramente tampoco hubiera sido igual. Que alguien salga de su casa solo, no entraña un riesgo para nadie, pero en el confinamiento había mucha presión porque eso no se permitiera.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, que debió ser cesado o haber dimitido hace muchos meses, viene a confirmar en esta entrevista realizada por el mallorquín Joan Carles March, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que se actuó sin tener ni pajolera idea de nada. Y ahí sigue, él y sus superiores. Después de 100.000 muertos en España, nadie cayó en la gestión nefasta de la pandemia.

Fernando Simón nos encerró en la primera ola porque no sabían qué hacer y porque todavía no se les había ocurrido echarle la culpa a Ayuso.

Pero Fernando Simón predijo algunas semanas antes del estallido de la pandemia que el coronavirus apenas traería dos o tres casos controlados a España, también ‘animó’ a la gente a acudir al 8-M y para colmo insistió en que no hacía mucha falta lo de las mascarillas. Y ahí sigue.

Otro de los mejores momentos y más irritantes de Fernando Simón es cuando pretende decirle a los españoles que no hagan cosas mientras él se va con un programa de televisión a bucear o de vacaciones a Portugal a surfear. Dantsco, deleznable:

En verano no conseguimos dar los mensajes adecuados. Inicialmente yo creo que podríamos haber sido mas duros en el momento adecuado, no en enero o febrero. Quizás podríamos haber sido mas duros a principio de marzo, pero no con medidas, sino con los mensajes a la población. Creo que podríamos haber concienciado más a la gente de que no se tomaran a broma lo de que si alguien tiene síntomas se tiene que quedar en casa. Yo creo que eso era clave, no podíamos ir mucho más allá porque la información (de la que se disponía en ese momento) no nos permitía dar muchas más cosas.