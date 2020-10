¡Qué poca vergüenza! Todas las mentiras e incongruencias de Fernando Simón en ‘Planeta Calleja’

El viernes 2 de octubre de 20202 por fin pudimos ver el polémico especial de ‘Planeta Calleja’ protagonizado por Fernando Simón.

Mediaset puso toda la carne en el asador y pasó de emitir el programa de Jesús Calleja en Cuatro (su casa habitual) y lo emitió, solo por esta vez, en el prime-time de Telecinco. Todo por la audiencia.

Y es que ya, desde que se supo que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad había utilizado sus vacaciones para hacerse un masaje ideológico en el programa de Calleja, saltó la polémica.

En plena segunda ola del coronavirus, con España, sobre todo Madrid, con récords de contagios y muertes a nivel europeo, el supuesto gurú socialista de la pandemia, el mismo que al principio dijo que sólo habría “uno o dos casos”, se toma unas vacaciones (todo el mundo tiene derecho a ellas) pero las aprovecha para hacerse promoción, de él y del Gobierno. Da bastante vergüenza.

Mediaset, por su lado, ha hecho lo que ha tenido que hacer como empresa. Es innegable que Simón es un personaje popular en este momento y aunque carezca de carisma, puede interesar lo que diga, aunque sea para criticarle. De hecho, la polémica le viene bien a Paolo Vasile (Consejero Delegado de Mediaset España), así se crea expectación.

El problema primero, es que si Simón tiene interés periodístico es para hacerle una entrevista profesional, no personal; una que sea incisiva, no un masaje.

Y con 50.000 muertos por la pandemia en España, Simón lo dejó todo para bucear y montar en Globo por Mallorca junto a Jesús Calleja

El programa comenzó con Simón y Calleja sin tocarse, saludándose a distancia y con el presentador aclarando, por si acaso, que todo el equipo se había sometido a las pruebas PCR, que estaba todo controlado y que por ello no llevaban mascarillas

En primer lugar, tanto Simón como Calleja hicieron todo lo posible por justificarse. Así, el epidemiólogo dijo:

Es curioso que, cuando vamos por ahí y queremos pasar desapercibidos, me dice mi mujer que no hable, la gente me reconoce por la voz

Yo cuando saltó todo esto me decían que ya era famoso pero yo respondía: ‘Yo no seré famoso hasta que me llame Calleja

Seguro que la gente me criticará por hacer esto pero cuando me fue de vacaciones de agosto pasó lo mismo pero es que las necesitaba.

Las vacaciones son obligatorias, quieras o no quieras, porque son útiles. Yo estoy de vacaciones una semana porque ahora también las necesitaba.

Estoy bajo de forma pero sé sufrir. No te imaginas lo bien que sufro.