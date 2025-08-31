Las 7 frutas que superan a la naranja en vitamina C

La vitamina C es ese micronutriente estrella que todo el mundo asocia con la naranja y el zumo matinal.

Pero a día de hoy, 31 de agosto de 2025, la ciencia ha dejado claro que su papel va mucho más allá de combatir catarros.

Es esencial en la formación de colágeno, la reparación de tejidos, la absorción de hierro y el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Además, como el cuerpo humano no la almacena, es necesario consumirla de forma regular a través de la dieta.

Sin embargo, existe un dato que a muchos sorprende: la naranja, aunque saludable y deliciosa, no es la campeona absoluta en contenido de vitamina C. Varias frutas la superan —y en algunos casos, por goleada— en este nutriente clave.

¿Cuánta vitamina C tiene la naranja y por qué necesitamos más?

Una naranja mediana contiene alrededor de 50-60 mg de vitamina C por cada 100 gramos. La cantidad diaria recomendada para adultos ronda los 75-90 mg, aunque puede variar según la edad, el sexo y el estado fisiológico.

La vitamina C actúa como antioxidante, protege las células frente al daño oxidativo, mejora la absorción del hierro y contribuye a una piel más saludable gracias a su papel en la síntesis de colágeno. Además, aunque no previene el resfriado común como muchos creen, puede ayudar a reducir la duración y la gravedad de los síntomas en personas sometidas a esfuerzos físicos extremos.

Las 7 frutas con más vitamina C que la naranja

El ranking de frutas que superan a la naranja en vitamina C incluye algunas conocidas y otras menos habituales en nuestras mesas. Aquí tienes las protagonistas y sus cifras aproximadas por cada 100 gramos:

Grosella negra : Un auténtico tesoro nutricional, con unos 181 mg. Rica en antioxidantes, suele usarse en mermeladas y jugos, aunque su sabor ácido no es para todos los paladares.

: Un auténtico tesoro nutricional, con unos 181 mg. Rica en antioxidantes, suele usarse en mermeladas y jugos, aunque su sabor ácido no es para todos los paladares. Kiwi : En especial la variedad SunGold, que puede llegar hasta los 161 mg. El kiwi verde tradicional también la supera, con cifras en torno a los 71 mg. Además, es fuente de vitamina E y fibra, y ayuda a la producción de colágeno y a la digestión.

: En especial la variedad SunGold, que puede llegar hasta los 161 mg. El kiwi verde tradicional también la supera, con cifras en torno a los 71 mg. Además, es fuente de vitamina E y fibra, y ayuda a la producción de colágeno y a la digestión. Guayaba : Esta fruta tropical puede alcanzar los 228 mg de vitamina C por cada 100 g, lo que la convierte en una de las más potentes. Su consumo favorece la absorción de hierro y aporta vitamina A, potasio y magnesio.

: Esta fruta tropical puede alcanzar los 228 mg de vitamina C por cada 100 g, lo que la convierte en una de las más potentes. Su consumo favorece la absorción de hierro y aporta vitamina A, potasio y magnesio. Papaya : Con unos 60 mg, iguala e incluso supera levemente a la naranja. Además de vitamina C, contiene enzimas digestivas y es aliada del sistema inmunológico.

: Con unos 60 mg, iguala e incluso supera levemente a la naranja. Además de vitamina C, contiene enzimas digestivas y es aliada del sistema inmunológico. Fresa : Un clásico de primavera, aporta alrededor de 60 mg por cada 100 g. Su riqueza en antioxidantes y fibra la hace idónea para cualquier dieta equilibrada.

: Un clásico de primavera, aporta alrededor de 60 mg por cada 100 g. Su riqueza en antioxidantes y fibra la hace idónea para cualquier dieta equilibrada. Melón cantalupo : Con un aporte de 36-40 mg, puede superar a algunas variedades de naranja, especialmente en su versión más madura. Además, hidrata y aporta vitamina A.

: Con un aporte de 36-40 mg, puede superar a algunas variedades de naranja, especialmente en su versión más madura. Además, hidrata y aporta vitamina A. Grosella roja: Prima hermana de la negra, también destaca por su alto contenido en vitamina C y su potente acción antioxidante.

En la siguiente tabla puedes comparar sus valores:

Fruta Vitamina C (mg/100g) Grosella negra 181 Guayaba 228 Kiwi SunGold 161 Kiwi verde 71 Papaya 60 Fresa 60 Melón cantalupo 36-40 Naranja 50-60

Más allá del cítrico: ciencia y curiosidades

La vitamina C, también llamada ácido ascórbico, no puede ser producida por el organismo humano, a diferencia de la mayoría de los animales. De hecho, los humanos, los primates y algunas especies de murciélagos y cobayas son de los pocos que deben obtenerla únicamente a través de la dieta, debido a una mutación genética ancestral.

Entre las curiosidades científicas más sorprendentes:

El mito de la vitamina C como escudo contra el resfriado común nació en los años 70, cuando el Nobel Linus Pauling defendió el consumo masivo de este nutriente. Sin embargo, estudios recientes muestran que, aunque ayuda a acortar la duración de los síntomas, no previene el resfriado en la población general.

defendió el consumo masivo de este nutriente. Sin embargo, estudios recientes muestran que, aunque ayuda a acortar la duración de los síntomas, no previene el resfriado en la población general. Las frutas ricas en vitamina C suelen contener también otros compuestos bioactivos, como flavonoides, que potencian su efecto antioxidante y antiinflamatorio.

El ácido cítrico, presente en muchas de estas frutas, no es lo mismo que la vitamina C, aunque a menudo se confundan. El ácido cítrico es responsable del sabor ácido y tiene propiedades digestivas y conservantes, mientras que la vitamina C interviene en numerosos procesos metabólicos.

El kiwi fue considerado durante mucho tiempo una fruta exótica en Europa, pero hoy forma parte habitual de la dieta en España, gracias a su versatilidad, sabor y propiedades saludables.

La guayaba, tan común en América Latina y Asia, es todavía una gran desconocida en la dieta mediterránea, pese a su altísimo contenido en vitamina C y su capacidad para regular el colesterol y el azúcar en sangre.

Hay frutas “tapadas” como el albaricoque, que, aunque no supera a la naranja en vitamina C, sí aporta una interesante combinación de vitaminas A, C y E, fibra y antioxidantes.

Algunas de estas frutas, como la grosella negra, se usan desde la antigüedad en la medicina popular por sus supuestos efectos contra el cansancio, la anemia o las infecciones.

¿Cómo aprovechar al máximo la vitamina C de las frutas?

Consumirlas frescas, ya que la vitamina C se degrada con el calor, la luz y el almacenamiento prolongado.

Evitar pelarlas o cortarlas mucho tiempo antes de comerlas.

Combinarlas con alimentos ricos en hierro vegetal (legumbres, espinacas) para mejorar su absorción.

Integrarlas en ensaladas, batidos, postres o simplemente como tentempié.

Como última anécdota, cabe recordar que los marineros británicos del siglo XVIII, conocidos como “limeys”, llevaban limones y naranjas en sus barcos para combatir el escorbuto. Si hubieran tenido a mano grosellas negras o guayabas, quizás habrían presumido de mejor dentadura y menos historias de piratas desdentados.