Trump y Kennedy abren todas las incógnitas: ¿hay realmente un vínculo entre el paracetamol y el autismo?

El presidente Donald Trump ha vuelto a poner el foco en el autismo, señalando esta vez al paracetamol—comercialmente conocido como Tylenol—como un posible factor en la aparición de este trastorno del neurodesarrollo.

Algunos padres con hijos diagnosticados con autismo han convertido su búsqueda personal de respuestas casi en una cruzada; incluso analizan hasta los peluches buscando “culpables” invisibles.

Tal vez lo fascinante del misterio del autismo radique precisamente ahí: nos recuerda cuánto nos queda por entender sobre nuestro propio cerebro humano y sobre esa complejidad infinita llamada vida.

Trump y Robert Kennedy tienen su tesis.

A fecha de hoy, 23 de septiembre de 2025, la Casa Blanca ha hecho públicas unas conclusiones que han desatado un amplio debate en la comunidad científica y entre los ciudadanos, reavivando así la eterna discusión acerca de las causas del autismo y el papel que juegan los factores ambientales y farmacológicos.

En una rueda de prensa marcada por la tensión, Trump afirmó que “no hay que tomar Tylenol”, sugiriendo que consumir este medicamento durante el embarazo es un “factor muy importante” en el incremento de casos de autismo.

Al instante, su administración presentó nuevas directrices sanitarias y proclamó “avances históricos” en la comprensión de las causas del autismo, junto con iniciativas para abordar lo que consideran una “epidemia” nacional.

¿Qué dice la ciencia acerca del paracetamol y el autismo?

El paracetamol o acetaminofén es uno de los fármacos más utilizados globalmente por mujeres embarazadas. Pero surge una pregunta crucial: ¿realmente hay una relación causal entre su uso y el desarrollo del autismo en los hijos?

Las investigaciones más robustas y recientes coinciden en señalar que no hay evidencia concluyente que vincule el uso de paracetamol durante el embarazo con un mayor riesgo de autismo. Un amplio estudio sueco, que examinó a casi 2,5 millones de niños, no encontró diferencias significativas en la incidencia del autismo entre aquellos expuestos al paracetamol y los que no lo estuvieron. Incluso al comparar hermanos expuestos y no expuestos, los resultados continuaron sin mostrar una asociación relevante.

Por ende, según los expertos en neurodesarrollo y epidemiología, los supuestos vínculos observados en algunos estudios suelen ser consecuencia de factores confusos. Por ejemplo, las mujeres que consumen paracetamol durante el embarazo pueden tener problemas de salud previos que podrían influir en el desarrollo neurológico del feto, sin que el medicamento sea necesariamente responsable directo.

La postura oficial y la controversia política

Sin embargo, la administración Trump defiende la existencia de “pruebas crecientes” sobre una posible asociación entre el paracetamol y trastornos del neurodesarrollo como el autismo o el TDAH. Citan estudios como el Nurses’ Health Study II y el Boston Birth Cohort, además de revisiones recientes llevadas a cabo por instituciones prestigiosas como Harvard y Mount Sinai, las cuales han detectado “asociaciones” entre la exposición prenatal y diagnósticos posteriores de autismo o TDAH.

Aun así, la propia comunidad científica subraya que estos estudios revelan asociaciones débiles y que los métodos destinados a controlar factores confusos no son completamente efectivos. El mensaje es claro: correlación no implica causalidad. Por tanto, muchos especialistas siguen considerando seguro utilizar paracetamol con prudencia, siempre bajo recomendación médica.

Tabla comparativa: Estudios y conclusiones sobre paracetamol y autismo

Estudio/Institución Población estudiada Resultado principal Karolinska Institute (Suecia) 2,5 millones de niños No se detecta asociación significativa Estudio japonés reciente 200.000 niños No se encuentra relación entre uso y autismo Nurses’ Health Study II Cohorte estadounidense Asociación débil, no concluyente Mount Sinai/Harvard Revisiones y cohortes Llaman a la prudencia, pero no afirman causalidad

El papel de las instituciones ante la incertidumbre

En medio del torbellino mediático, la Casa Blanca ha instado a mantener una “escucha abierta” frente a las afirmaciones de figuras como Robert F. Kennedy Jr., quien también ha señalado un posible vínculo entre paracetamol y autismo. No obstante, muchos expertos coinciden en considerar al autismo un trastorno multifactorial donde inciden tanto factores genéticos como ambientales; buscar un único culpable resulta simplista e incluso engañoso.

Elementos clave para entender esta discusión

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo complejo con una fuerte base genética.

Su prevalencia ha aumentado en las últimas décadas gracias a diagnósticos más precisos y mayor concienciación social.

La comunidad científica no alcanza consenso sobre un vínculo causal entre paracetamol y autismo; las diferencias observadas en algunos estudios suelen ser mínimas.

Las recomendaciones actuales sugieren utilizar paracetamol durante el embarazo solo cuando sea necesario y en dosis mínimas posibles; sin embargo, sin caer en alarmismos injustificados.

Curiosidades científicas relacionadas con el autismo y los medicamentos

Para aliviar algo la tensión del debate actual, vale la pena repasar algunas curiosidades e información poco conocida dentro del ámbito de la neurociencia y farmacología: